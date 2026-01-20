Česko sužuje epidemie falešných e-shopů. Slevy až 80 %, pak vás okradou

- Kyberexperti odhalili v Česku několik desítek nových podvodných e-shopů
- Ty lákají na extrémní slevy a na nákup levného oblečení
- Riziko je velké, protože stránky nic neprodávají, pouze sbírají platební údaje důvěřivců
Podvodníci v Česku nepolevují ani po konci svátečního období. Prakticky celý prosinec a nemalá část ledna bývá na internetové podvody nejsilnější, protože lidé chtějí utratit nějaké ty peníze na povánočních slevách. Kyberbezpečnostní společnost Check Point upozorňuje na masivní nárůst podvodných e-shopů v Česku. Situace je o to horší, že nejde o ojedinělé případy, ale koordinovanou kampaň.
Podvodné e-shopy s oblečením
Prakticky všechny tyto falešné e-shopy, které se podařilo expertům z Check Pointu odhalit, lákají na prodej levné módy. Využívají přitom layout dobře známý z velkých relevantních obchodů, jako About You či Zalando. Ilustrační obrázky sortimentu, tedy oblečení a doplňky, podvodné obchody buď kradou jinde, nebo k tomu využívají volně dostupné generativní AI nástroje.
„Stránky jsou pojmenovány podle podobného vzorce. Norva Praha, Perla Praha, Sarah Praha, Jana Praha, Moravec Brno, Ateliér Olomouc, Fialová Praha, Velora Praha, Krása Móda, Butik Zlata Brno, Jemná Praha, Viktorie Plzeň, Praha Chic a tak bychom mohli pokračovat dále, podvodných stránek zapojených do této kampaně lze najít poměrně velké množství. Obsah je tvořen s pomocí AI služeb,“ upozorňuje Miloslav Lujka z Check Point Software Technologies.
Lákají na slevy, ale nic nepošlou a ukradnou vám peníze
Své oběti pak podvodné obchody lákají nejčastěji na sociálních sítích, často formou sponzorovaných příspěvků, například na Facebooku. Firma Meta – ale nejen ona – má dlouhodobě problém odhalit legitimitu uživatelů, kteří chtějí své příspěvky propagovat, což otevírá bránu potenciálním vykukům a podvodníkům.
Upoutat kohokoliv je pak nasnadě: na podvodných webech visí vylhané bannery o sleva až 80 %, extra slevu prý zákazník obdrží, když zadá své kontaktní informace. A to už se dostáváme k meritu věci, tedy krádež citlivých dat. Pokud se rozhodnete na takovém webu nějaký kus oblečení objednat, po zadání platebních údajů se stránka zasekne a „objednávka“ zůstane viset ve vzduchoprázdnu. V tu chvíli už totiž podvodníci zpracovávají číslo vaší karty a další citlivé informace, které jste jim předali.
Na co si dát pozor?
Experti Check Pointu varují, abyste nikdy nevěřili příliš výhodným nabídkám a neklikali na odkazy z e-mailů, SMS nebo sociálních sítí. Útočníci často spoléhají na spěch a strach, proto se nenechte tlačit k rychlým rozhodnutím, pečlivě kontrolujte detaily zpráv a hledejte chyby či podezřelé znaky.
Nikdy nesdílejte přihlašovací údaje, nepoužívejte stejná hesla na více službách, aktualizujte svá zařízení a sdílejte jen minimum osobních údajů. Před podvodnými e-shopy varuje na svých stránkách také Česká obchodní inspekce (ČOI), žádný z těchto nově objevených však zatím v databázi nemá.