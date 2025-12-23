TOPlist

Na co jste se ptali AI nejčastěji? ChatGPT nabízí osobní roční přehled ve stylu Spotify

23. 12. 20:00
  • ChatGPT nabízí roční shrnutí aktivity ve stylu Spotify Wrapped
  • Zjistíte z něj například který den jste AI kladli nejvíce dotazů či celkový počet konverzací
  • Přehled bohužel není k dispozici v Česku a na Slovensku

Nástup generativní umělé inteligence byl tak rychlý a razantní, že si už někteří z nás nedokáží ani představit, jak se bez ní mohli na denní bázi obejít. Pokud patříte mezi ty aktivnější uživatele, jež se neváhají AI zeptat prakticky na cokoli, jistě vás zajímá, na co všechno jste se umělé inteligence v průběhu roku ptali a s čím vším vám pomohla. Populární ChatGPT od OpenAI nyní přišlo se zajímavou novinkou, kterou okoukalo od oblíbené streamovací aplikace Spotify.

Přehled vaší aktivity na ChatGPT

OpenAI přidalo do ChatGPT funkci souhrnu za celý rok, která uživatelům umožňuje získat personalizovaný přehled o jejich používání ChatGPT v roce 2025. Souhrn je podobný závěrečným přehledům za celý rok, jako to nabízí například streamovací platformy Spotify, Apple Music, YouTube a řada dalších služeb.

ChatGPT nabízí shrnutí celoroční interakce
ChatGPT nabízí shrnutí celoroční interakce

ChatGPT nabízí přehled diskutovaných témat a statistiky chatu, jako je nejrušnější den, celkový počet konverzací, odeslané zprávy a další statistické perličky. ChatGPT interaguje s každým uživatelem skrze vlastní konverzační styl založený na jeho psaných a mluvených zvyklostech, spolu s archetypem založeným na tom, k čemu daný uživatel ChatGPT používá. Aktualizace na konci roku také obsahuje báseň, personalizovaný pixelový obraz, ocenění za rok 2025 a předpovědi pro rok 2026.



Santa Claus sedící o Vánocích v domácnosti (ilustrační obrázek)



Uživatelé oblíbeného AI modelu mohou získat své shrnutí na konci roku tím, že v aplikaci ChatGPT nebo na webu požádají ChatGPT o ukázku jeho roku s ChatGPT. Shrnutí jsou k dispozici pro uživatele Free, Pro a Plus, kteří mají pro ChatGPT povolenou historii chatů a paměť. Novinka má bohužel jednu zásadní nevýhodu, která se dotýká také uživatelů v Česku a na Slovensku – mezi země, kde je tato funkce dostupná, patří Spojené státy, Velká Británie, Kanada, Nový Zéland a Austrálie.

