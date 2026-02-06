TOPlist

Spotify přidává dvě nové funkce, brzy je najdete přímo v mobilní aplikaci

6. 2. 18:00
  • Spotify je největší streamovací hudební služba na světě
  • V roce 2022 do ní přibyly audioknihy, které si ihned vydobyly vysokou popularitu
  • Do aplikace již brzy zamíří nové funkce týkající se právě audioknih

Spotify je v oblasti streamování hudby globální jednička a může se pochlubit více než 30% podílem na trhu. Švédský gigant přináší do mobilní aplikace často velmi zajímavé novinky a již brzy se předplatitelé této služby mohou těšit na další nášup. Ocení je hlavně milovníci čtení, protože se týkají tradičních knih i jejich audio verzí.

Knihomolové si přijdou na své

První novinkou je partnerství s obchodem Bookshop.org, které umožní uživatelům Spotify nakupovat tradiční knihy prostřednictvím aplikace. Fyzické knihy zůstávají mezi čtenáři nejoblíbenějším formátem a vloni představovaly v tomto segmentu 73 % všech příjmů. Nákup knih přes aplikace bude možný prozatím jen v USA a Velké Británii.

Smartphone s otevřenou aplikací Spotify
Smartphone s otevřenou aplikací Spotify

Obchodní platforma Bookshop.org propojuje čtenáře s nezávislým knihkupectvím a nákupem přes ni podporují zákazníci malé lokální prodejce. Ti dostanou většinu zisku z uskutečněného prodeje a pomocnou rukou je tato platforma hlavně pro malé prodejce, kteří nemají vlastní e-shop. Tato služba pomáhá přežít malým obchodníkům s knihami v digitálním světě.

Nová funkce omezí odkládání knih

Další novinou, která do Spotify míří, je funkce, díky které již nebudete muset odložit svou rozečtenou knihu. Pokud jste vášnivými čtenáři, tak asi víte, jak těžké je odložit rozečtenou knihu, do které jste opravdu ponoření a často se stane, že jejím odložením ztratíte tempo. Díky funkci Page Match se udržíte v ději i v okamžiku, když půjdete například běhat nebo vyrazíte autem.



Českem se šíří vlna podvodných zpráv od Spotify (ilustrační obrázek)



Umožňuje plynule přecházet mezi fyzickými nebo elektronickými knihami a jejich audio verzemi. Budete tak moct navázat formou audio knihy tam, kde jste skončili ve fyzické či elektronické publikaci. Funguje to velmi jednoduše – v aplikaci Spotify stačí najít titul, který aktuálně čtete, pomocí fotoaparátu naskenujete stránku ve fyzické knize a Spotify najde přesné místo v audioknize.

Přecházejte mezi formáty jak je libo

Díky funkci Page Match budete moct plynule a rychle přecházet mezi formáty knih, které vám zrovna vyhovují a také dle situace. Tato novinka bude k dispozici pro uživatele aplikace na Androidu a iOS do konce února, a to pro většinu anglicky psaných titulů. Nákup knih přes aplikaci prostřednictvím Bookshop.org bude spuštěn koncem jara.

