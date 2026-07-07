Nintendo Switch v Evropě končí. Kvůli Bruselu se promění i druhá generaci

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
- Nintendo kvůli eurounijní legislativně mohutně hrábne do nabídky svých produktů
- V únoru příštího roku například zcela ukončí prodej všech variant Switch 1. generace
- Novější Switch 2 dostane novou revizi s vyměnitelnou baterií, stejně tak veškeré příslušenství
Evropská unie opět mění pravidla pro spotřební elektroniku a tentokrát se dotknou i herních konzolí. Nintendo oznámilo, že od poloviny února 2027 přestane v Evropě prodávat všechny modely původního Switche. Místo jejich přepracování se firma rozhodla soustředit na novější Nintendo Switch 2, který projde konstrukční úpravou tak, aby splňoval nové evropské požadavky.
První Nintendo Switch končí
Změna souvisí s evropskou legislativou, která od 18. února 2027 nařizuje, aby přenosná elektronika umožňovala uživatelům snadnou výměnu baterie bez nutnosti specializovaného servisu. Cílem je prodloužit životnost zařízení, usnadnit opravy a snížit množství elektroodpadu. Informovali jsme o tom zkraje června.
Nintendo ve svých oficiálních materiálech potvrdilo, že od poloviny února 2027 přestane evropským prodejcům dodávat všechny varianty první generace konzole. Týká se to klasického modelu Nintendo Switch, verze Switch Lite i OLED modelu. Ve stejném termínu skončí také jejich prodej prostřednictvím oficiálního internetového obchodu společnosti.
„Od poloviny února 2027, tedy téměř deset let po uvedení konzole Nintendo Switch na trh v březnu 2017, přestane společnost Nintendo dodávat maloobchodníkům hardware z řady konzolí Nintendo Switch. […] Prodej hardwaru Nintendo Switch v obchodě Nintendo Store rovněž skončí v polovině února 2027,“ stojí v oficiálním prohlášení japonské firmy.
Je to poměrně překvapivý krok, protože původní Switch zůstává i po uvedení nástupce cenově dostupnější alternativou a Nintendo pro něj stále připravuje nové hry. Firma se ale rozhodla starší hardware kvůli evropským pravidlům nepřepracovávat a místo toho jej z nabídky jednoduše stáhne. Zatím není jasné, zda stejný osud čeká první Switch také mimo Evropu. V každém případě to neznamená ukončení podpory, pouze ukončení prodeje.
Switch 2 projde úpravou
Jiná situace panuje u Nintendo Switch 2. Ten se začne v Evropě prodávat v nové hardwarové revizi s baterií, kterou bude možné v případě potřeby vyměnit. Nintendo zdůrazňuje, že se změna nijak neprojeví na výkonu ani funkcích konzole a uživatelé v běžném používání nepoznají rozdíl.
Zároveň ale transparentně uvádí, že tato upravená „evropská revize“ bude mít zhruba o 1 % menší akumulátor, bude zhruba o 10 gramů těžší a samotné ovladače Joy-Cony budou také zhruba o 2 gramy těžší. Kompletní přehled změn kvůli nové konstrukci u produktů Nintenda najdete v tabulce níže.
Novou konstrukci dostanou také ovladače Joy-Con 2, Switch 2 Pro Controller i bezdrátové ovladače inspirované konzolemi Nintendo 64 a GameCube. Nintendo zároveň upozorňuje, že jednotlivé země Evropy nemusí nové verze obdržet ve stejnou dobu.
|Produkt
|Dostupnost upravené verze
|Hlavní změny
|Joy-Con (Neon Blue / Neon Red)
|Léto 2026, jednotlivé barvy budou přibývat postupně
|
|Nintendo Switch 2
|Podzim 2026
|
|Joy-Con 2 (pár)
|Zima 2026
|
|Nintendo Switch 2 Pro Controller
|Zima 2026
|
|Nintendo 64 Controller pro Nintendo Switch
|Začátek roku 2027
|
|GameCube Controller pro Nintendo Switch 2
|Začátek roku 2027
|
Jak EU mění elektroniku
Jde o další příklad toho, jak evropská legislativa ovlivňuje podobu spotřební elektroniky. V minulých letech Evropská unie prosadila například sjednocení nabíjecích konektorů na USB-C nebo delší softwarovou podporu některých zařízení. Nová pravidla pro baterie mají motivovat výrobce k tomu, aby zařízení vydržela v provozu déle a jejich oprava byla jednodušší.
Nepřehlédněte
Návrat vyměnitelných baterií! EU schválila regulaci, která nepotěší Apple ani Samsung (oživeno)
Tato regulace mimo jiné od únoru 2027 dopadne i na výrobce mobilních telefonů, tabletů, chytrých hodinek nebo sluchátek. To ale neznamená návrat k odnímatelným plastovým krytům jako před deseti lety. Evropská komise výslovně připouští, že zařízení mohou zůstat voděodolná a prémiově zpracovaná – výrobci jen budou muset baterii upevnit tak, aby ji bylo možné běžně vyměnit bez speciálních průmyslových nástrojů a bez rizika poškození telefonu. Jak to výrobci v praxi provedou, není v tuto chvíli jasné.