Snadná výměna baterie v EU? Pozor, pro tato zařízení to neplatí!

- Povinnost výrobců umožnit výměnu baterie v rámci EU se nevztahuje na všechna zařízení
- Z této povinnosti by měly být vyjmuty například chytré hodinky, fitness náramky či chytré brýle
- Pokud nebudou námitky, úprava pravidel brzy vstoupí v platnost
Právo na snadnou opravitelnost a vyměnitelnost baterií sice většina výrobců s nadšením nepřivítala, z pohledu zákazníka se ale jedná o jednu z nejlepších věcí, kterou Evropská unie představila. Vyrábět zařízení tak, aby si jej mohl opravit každý zručnější kutil v pohodlí domova je bezesporu chvályhodná a jistě se pozitivně promítne i do cen a rychlosti servisních oprav. U některých zařízení je ale tato opravitelnost přeci jen oříšek – Evropská komise proto revidovala své předpisy týkající se výměny baterií tak, aby zařízení jako Apple Watch byla od tohoto nařízení osvobozena.
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Vyměnit baterii ano, ale jen u některých zařízení
Jak upozornil server Politico, Evropská unie zmírnila pravidla týkající se baterií pro určitá nositelná zařízení poté, co američtí představitelé kritizovali omezení u produktů, jako jsou chytré brýle. Podle nařízení EU o bateriích musí být baterie zabudované do výrobků snadno vyjímatelné a uživatelé by měli mít možnost je vyměnit po celou dobu životnosti zařízení. Komise ale nyní přijala výjimku týkající se určitých nositelných zařízení, u nichž by přístup uživatele k baterii mohl ohrozit jejich bezpečnost, životnost nebo odolnost proti vodě, včetně zařízení, která jsou příliš malá na to, aby bylo možné baterii bezpečně vyměnit, nebo která využívají kompaktní, utěsněné kryty.
Jak je to s výměnou baterií v EU?
Od 18. února 2027 vstoupí v EU v platnost přísné nařízení, které výrobcům smartphonů a další elektroniky ukládá povinnost navrhovat zařízení tak, aby si v nich běžný spotřebitel dokázal vyměnit baterii sám. Končí tak éra pevně zalepených zadních krytů a k výměně opotřebovaného akumulátoru vám nově musí stačit běžně dostupné domácí nářadí, přičemž výrobci musí garantovat dostupnost náhradních dílů po dobu 5 let. Výjimku z této povinnosti dostanou pouze vysoce voděodolná zařízení (IP67 a vyšší), ovšem za přísné podmínky, že jejich baterie prokáže extrémní životnost a udrží si alespoň 80 % své kapacity i po 1 000 nabíjecích cyklech.
Do této kategorie patří sem chytré hodinky, chytré brýle, fitness trackery a další malá nositelná zařízení. To jistě dává smysl – výměna baterie například u chytrých hodinek není nic jednoduchého a riziko poškození zařízení či poškození samotné baterie je v tomto případě vyšší, než třeba u chytrého telefonu. Ačkoli Komise tuto výjimku přijala, musí ji ještě posoudit Evropský parlament a Rada EU.
„Po přijetí Komisí se delegovaný zákon předkládá Evropskému parlamentu a Radě EU k posouzení. Vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU, pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevznesou námitky,“ uvedla Komise na svých stránkách. Pro řadu výrobců se jedná o poměrně velkou úlevu, neboť nebudou muset vynakládat značné prostředky k tomu, aby přepracovávaly svá zařízení.