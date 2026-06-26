OpenAI se chce vymanit z područí výrobců hardwaru: představila vlastní čip Jalapeño pro pohon ChatGPT

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- Segment umělé inteligence dramaticky roste a vyvíjí se raketovou rychlostí
- Čím jsou AI moduly schopnější, tím jsou pochopitelně náročnější na hardwarové prostředky
- Společnost OpenAI proto vyvinula vlastní čip zaměřený čistě na AI úkoly
OpenAI patří mezi největší hráče v AI sféře a tato firma stála u zrodu chatbotů v podobě, jak je známe dnes. Její ChatGPT je ztělesněním AI chatbota a i tato platforma je důvodem, proč se tento technologický gigant vrhl do hardwarového světa a navrhl vlastní procesor. Jmenuje se Jalapeño, na jeho vývoji se podílela firma Broadcom a je určen výhradně pro potřeby umělé inteligence.
Nároky na hardware rostou
ASIC čip Jalapeño vznikl z několika důvodů a jedním z nich je snaha OpenAI mít více pod kontrolou náklady na provoz ChatGPT. Ty jsou totiž astronomické, protože se jedná o nejpoužívanější AI platformu na světě a nároky na hardwarové prostředky jsou opravdu enormní. OpenAI v tomto směru ve velkém spoléhá na grafické procesory od společnosti Nvidia.
Nejvíce jsou využívané platformy H100, H200 a nově také Blackwell GB200. Jedná se o extrémně drahý hardware – například karta H200 stojí k 1 milionu korun a jeden server určený pro provoz AI jich obsahuje hned několik, takže finální cena jednoho serveru se pohybuje mezi 6 a 11 miliony korun dle osazení. Náklady na provoz AI skokově rostou, takže snaha o jejich redukci je logická.
Lepší výkon na watt a nižší cena
Jalapeño je čip typu ASIC, což je zkratka pro Application-Specific Integrated Circuit neboli Integrovaný obvod specifický pro danou aplikaci. To znamená, že se jedná o dedikovaný kus hardwaru, který slouží jen jedné konkrétní činnosti a v tomto případě se jedná, zjednodušeně řečeno, o pohon AI a zpracování požadavků uživatelů v reálném čase.
Jeho úkolem je vypisování textových odpovědí a pohon autonomních kódovacích agentů, jako je třeba Codex. První testy této úzce zaměřené platformy ukázaly ve srovnání s klasickými servery výrazné zlepšení výkonu na watt, což je velmi důležitý aspekt. Na čipu Jalapeño je zajímavé i to, že jeho vývoj, což bývá u hardwaru obvykle ta nejzdlouhavější fáze, trval neuvěřitelně krátkou dobu.
Čip pro AI vyvinutý pomocí AI
Vývoj této platformy trval pouhých 9 měsíců a této nesmírně krátké doby se podařilo dosáhnout díky výraznému nasazení umělé inteligence. OpenAI použila vlastní pokročilé modely, které pomáhaly inženýrům s návrhem vnitřní architektury čipu a jeho optimalizací. Technologický gigant se pomocí Jalapeña částečně odpoutá od závislosti na hardwaru od jiných výrobců, ale samozřejmě ne zcela.
Od firem jako Nvidia či AMD bude OpenAI i nadále kupovat komponenty, nicméně vlastní čip výrazně sníží astronomické náklady na servery. Společnost Broadcom, která bude procesory Jalapeño vyrábět, očekává, že se v prvních prototypových systémech objeví již koncem tohoto roku. V průběhu roku 2027 dojde k navýšení výroby a ta bude rozjeta naplno v roce 2028.