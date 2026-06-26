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OpenAI se chce vymanit z područí výrobců hardwaru: představila vlastní čip Jalapeño pro pohon ChatGPT

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 26. 6. 18:00
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Čip Jalapeño byl vyvinut ve spolupráci s firmou Broadcom

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  • Segment umělé inteligence dramaticky roste a vyvíjí se raketovou rychlostí
  • Čím jsou AI moduly schopnější, tím jsou pochopitelně náročnější na hardwarové prostředky
  • Společnost OpenAI proto vyvinula vlastní čip zaměřený čistě na AI úkoly

OpenAI patří mezi největší hráče v AI sféře a tato firma stála u zrodu chatbotů v podobě, jak je známe dnes. Její ChatGPT je ztělesněním AI chatbota a i tato platforma je důvodem, proč se tento technologický gigant vrhl do hardwarového světa a navrhl vlastní procesor. Jmenuje se Jalapeño, na jeho vývoji se podílela firma Broadcom a je určen výhradně pro potřeby umělé inteligence.

Nároky na hardware rostou

ASIC čip Jalapeño vznikl z několika důvodů a jedním z nich je snaha OpenAI mít více pod kontrolou náklady na provoz ChatGPT. Ty jsou totiž astronomické, protože se jedná o nejpoužívanější AI platformu na světě a nároky na hardwarové prostředky jsou opravdu enormní. OpenAI v tomto směru ve velkém spoléhá na grafické procesory od společnosti Nvidia.

OpenAI vstupuje do světa hardwaru
OpenAI vstupuje do světa hardwaru

Nejvíce jsou využívané platformy H100, H200 a nově také Blackwell GB200. Jedná se o extrémně drahý hardware – například karta H200 stojí k 1 milionu korun a jeden server určený pro provoz AI jich obsahuje hned několik, takže finální cena jednoho serveru se pohybuje mezi 6 a 11 miliony korun dle osazení. Náklady na provoz AI skokově rostou, takže snaha o jejich redukci je logická.

Lepší výkon na watt a nižší cena

Jalapeño je čip typu ASIC, což je zkratka pro Application-Specific Integrated Circuit neboli Integrovaný obvod specifický pro danou aplikaci. To znamená, že se jedná o dedikovaný kus hardwaru, který slouží jen jedné konkrétní činnosti a v tomto případě se jedná, zjednodušeně řečeno, o pohon AI a zpracování požadavků uživatelů v reálném čase.

Čip Jalapeño byl vyvinut ve spolupráci s firmou Broadcom
Čip Jalapeño byl vyvinut ve spolupráci s firmou Broadcom

Jeho úkolem je vypisování textových odpovědí a pohon autonomních kódovacích agentů, jako je třeba Codex. První testy této úzce zaměřené platformy ukázaly ve srovnání s klasickými servery výrazné zlepšení výkonu na watt, což je velmi důležitý aspekt. Na čipu Jalapeño je zajímavé i to, že jeho vývoj, což bývá u hardwaru obvykle ta nejzdlouhavější fáze, trval neuvěřitelně krátkou dobu.



Logo ChatGPT



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Čip pro AI vyvinutý pomocí AI

Vývoj této platformy trval pouhých 9 měsíců a této nesmírně krátké doby se podařilo dosáhnout díky výraznému nasazení umělé inteligence. OpenAI použila vlastní pokročilé modely, které pomáhaly inženýrům s návrhem vnitřní architektury čipu a jeho optimalizací. Technologický gigant se pomocí Jalapeña částečně odpoutá od závislosti na hardwaru od jiných výrobců, ale samozřejmě ne zcela.

Provoz datových center pro AI je nesmírně nákladný
Provoz datových center pro AI je nesmírně nákladný

Od firem jako Nvidia či AMD bude OpenAI i nadále kupovat komponenty, nicméně vlastní čip výrazně sníží astronomické náklady na servery. Společnost Broadcom, která bude procesory Jalapeño vyrábět, očekává, že se v prvních prototypových systémech objeví již koncem tohoto roku. V průběhu roku 2027 dojde k navýšení výroby a ta bude rozjeta naplno v roce 2028.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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