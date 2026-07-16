Bude vůbec co představovat? Letošní Pixely unikají v celé své kráse

- Google ani letos neuhlídal podobu svých chystaných telefonů
- Na internet unikly jak tiskové snímky, tak i soupis klíčových parametrů
- S předstihem se můžeme podívat i na chystané hodinky Pixel Watch 5
Už za necelý měsíc Google představí novou rodinu smartphonů Pixel 11. Stejně jako loni ji budou tvořit čtyři samostatné modely – Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL a Pixel 11 Pro Fold, jejich premiéra je naplánovaná na 12. srpna. Pokud nemáte rádi překvapení, můžete se začíst do následujících řádků, neboť stejně jako v minulých letech Google nedokázal udržet chystané novinky pod pokličkou. O únik parametrů všech čtyř modelů se letos postaral e-shop Amazon.
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Známý design doplněný o pulzující diodu
Google zůstane u letošních Pixelů věrný designu z minulých let, takže se opět dočkáme sympaticky vypadajících telefonů s širokým modulem fotoaparátu na zádech. Tentokráte bude mít ale tento modul sekundární funkci – bude umět notifikovat na příchozí a zmeškané notifikace. Google do modulu s fotoaparáty umístí barevnou diodu nazvanou Pixel Glow. Jak bude tato novinka vypadat, Google ukazuje ve své poslední upoutávce.
Vyšší výkon a lepší efektivita
Společným jmenovatelem letošních Pixelů bude čipset Tensor G6, který by měl být podle čínských zdrojů vůbec prvním 2nm komerčně dostupným čipsetem v telefonu – tím by Google předběhnul Qualcomm, MediaTek i Apple dohromady. Přechod na 2nm proces by měl Tensoru přinést vyšší výkon a lepší efektivitu, což je rozhodně žádoucí – loňský Tensor G5 zejména ve výkonu výrazně za konkurencí zaostával.
Google se u svého nového čipsetu zbaví 5G modemu od Samsungu a namísto něj vsadí na čip MediaTek M90. Ten by měl v sítích 5G nabídnout teoretickou stahovací rychlost až 12 Gbps, chybět nemá ani podpora satelitní konektivity. Bohužel Wi-Fi zde zřejmě stále bude pouze ve starším standardu Wi-Fi 6.
Pixel 11: základ, který postačí
Nejlevnější z letních Pixelů půjde ve šlépějích svého předchůdce, avšak potěší několika drobnými mezigeneračními vylepšeními. Narůst by mělo například rozlišení 6,3″ OLED displeje (na 1 280 × 2 856 pixelů), díky čemuž se můžeme těšit na jemnější obraz. Vyšší rozlišní má dostat i selfie kamerka, a to z původních 10,5 na 13 megapixelů. Na zádech telefonu se opět budou nacházet tři fotoaparáty (hlavní, širokoúhlý a teleobjektiv), jejich rozlišení ale zatím neznáme.
Google u letošních Pixelů konečně zruší základní kapacitu úložiště 128 GB, novým minimem bude 256 GB, k dispozici bude i varianta s dvojnásobným úložištěm. Energii bude Pixelu 11 dodávat akumulátor s kapacitou 4 985 mAh a podporou kabelového i magnetického bezdrátového nabíjení.
Pixel 11 bude vážit 204 gramů a má být nabízen v tmavě šedé, růžové, béžové a fialové. U barev si ale zatím nemůžeme být jistí, zdrojové weby je napříč různými modely poměrně míchají.
Pixel 11 Pro: 12 nebo 16 GB RAM?
I Pixel 11 Pro bude vypadat podobně jako minulá generace, v tomto případě mají být velmi podobné i parametry. Amazon prozradil, že telefon dostane 6,3″ displej, akumulátor s kapacitou 4 850 mAh, až 120× digitální zoom a 13Mpx selfie kamerku.
Pixel 11 Pro má být nabízen ve třech paměťových variantách – 256 GB, 512 GB a 1TB, oproti loňskému modelu ale Google údajně učiní jedno úsporné opatření. Varianta s 256GB úložištěm údajně dostane pouze 12 GB RAM, zatímco ostatní se mají radovat z 16 GB. U Pixelu 10 Pro měly 16 GB RAM všechny paměťové varianty. Co se barev týče, zatím si můžeme „potvrdit “pouze dvě – tmavě šedou a losovou.
Pixel 11 Pro XL: větší displej, větší baterie
Pro milovníky větších displejů bude určen smartphone Pixel 11 Pro XL, který do výbavy dostane 6,8″ OLED displej s rozlišením 1 344 × 2 992 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Zásobárnou energie má být u tohoto modelu akumulátor s kapacitou 5 115 mAh, což je o něco málo méně než u loňského modelu.
Pixel 11 Pro XL má vážit 226 gramů a stejně jako u menšího modelu má Google v plánu nasadit stejnou paměťovou strategii – 12 GB RAM u 256 GB varianty, 16 GB RAM u vyšších paměťových verzí.
Pixel 11 Pro Fold: tenčí než loni
Letošní skládačka od Googlu dostane mírně upravený design modulu fotoaparátu na zádech a také tenčí tělo – v zavřeném stavu má mít 10,1 mm, v rozevřeném 4,8 mm. Hmotnost má být 239 gramů. Z parametrů si dále můžeme „potvrdit“ vnější 6,5″ OLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz, 13Mpx selfie kamerku a 4 750mAh akumulátor.
Pixel 11 Pro Fold bude dostupný ve třech paměťových variantách s kapacitami úložišť 256 GB, 512 GB a 1 TB. K dispozici budou minimálně dvě barevné varianty – tmavě šedá a olivová.
Pixel Watch 5: stejný design, nové barvy
Na internet také unikly první obrázky hodinek Pixel Watch 5, které Google představí společně se svými novými telefony. Z hlediska designu a konstrukce nás zjevně žádné novinky nečekají, zatím se můžeme pokochat alespoň novými barevnými variantami – černou, stříbrnou a dvěma odstíny zlaté.
Hodinky Pixel Watch 5 budou opět dostupné ve dvou velikostech – 41 a 45 mm.
Google svoje novinky představí 12. srpna na události Made by Google, která se uskuteční v New Yorku.