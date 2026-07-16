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Exkluzivní mobily jen pro vyvolené: proč se na náš trh ty nejlepší kousky nedostanou?

Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš 16. 7. 19:00
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Všimněte si vystupujícího fotomodulu
  • Vivo X200 Ultra, Oppo Find X8 Ultra a Xiaomi 15S Pro zůstaly doma
  • Oppo a Vivo v roce 2026 otevřely cestu Ultra modelům mimo Čínu
  • Distribuce, servis a sklad prodražují každou evropskou verzi
  • Dovezený model může mít lepší výbavu, ne však jistotu služeb a záruky

Vivo X200 Ultra je přesně ten smartphone, u kterého evropský fanoušek mobilů začne otevírat zahraniční e-shopy a počítat kurz jüanu. Velký fotoaparát, 200Mpx teleobjektiv, volitelný fotografický kit a ambice nahradit na výletě foťák. Jenže oficiální cesta do Česka pro něj neexistuje. Při našem testu se ukázalo, že za působivými parametry stojí skutečně schopný fotomobil. O to víc zamrzí, že se vedle evropského X200 Pro nedostal ani na náš trh.

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Vivo X200 Ultra



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Není to osamělý případ. Oppo v Číně prodává Find X8 Ultra se dvěma teleobjektivy, přepočtenými na 70 a 135 mm. Při globálním uvedení řady Find X8 však Oppo představilo jen modely X8 a X8 Pro. Xiaomi zase uvedlo 15S Pro jako první telefon s vlastním 3nm čipem Xring O1 a výslovně jej představilo pro domácí čínský trh. Xiaomi 15 Ultra ale ukazuje, že do Evropy mohou přijít i špičkové fotomobily, zatímco 15S Pro zůstává domácí specialitou s vlastním čipem. Rozdíl se ale už zmenšuje.

Stříbrné Vivo X200 Pro vedle černého Vivo X200 Ultra
X200 Ultra vedle evropského X200 Pro ukazuje, jak daleko je vivo schopné zajít u modelu určeného pro čínský trh.

Oppo v roce 2026 uvedlo Find X9 Ultra globálně a vivo zařadilo X300 Ultra na evropský web. Ne každý zajímavý model tedy zůstane doma. Čína však pořád dává výrobcům větší prostor pustit do hry víc variant a odvážnějších konstrukcí, aniž by museli hned slíbit stejnou zkušenost zákazníkovi v Praze, Paříži a Madridu. Po domácí premiéře totiž přichází jiný úkol: telefon prodat a podporovat v dalších zemích.

V Číně se výrobcům vyplatí více riskovat

Čínští výrobci se doma nepřetahují o zbytky trhu. Bojují mezi sebou, s Applem i s návratem Huawei ve vyšších cenových patrech. Podle Counterpointu vzrostl podíl smartphonů nad 600 dolarů v Číně z 11 % v roce 2018 na 28 % v roce 2024. Podíl dražších telefonů sám nevysvětluje každý nový fotoaparát nebo čip, ukazuje však, proč se v Číně vyplatí soupeřit výraznou výbavou.

Vivo X300 Ultra a Oppo Find X9 Ultra
Vivo X300 Ultra a Oppo Find X9 Ultra jsou jedny z prvních TOP smartphonů, které se objevily i na českém trhu

Výrobci takovým telefonem ukazují, co zvládnou vedle stejně drahé konkurence. Doma navíc znají software, místní služby, prodejní kanály i očekávání zákazníků. Mohou nabídnout více konfigurací, rychleji sledovat reakci trhu a případně nechat zvláštní model jako domácí exkluzivitu. Nemusejí z něj za každou cenu dělat univerzální vlajkovou loď pro půlku světa.

Oppo Find X9 Ultra a Vivo X300 Ultra s telekonvertory
Fotografické příslušenství ukazuje, jak daleko výrobci u nejdražších variant posouvají mobilní fotoaparáty

Ne každý čínský kupující chce nejdražší nebo nejvýstřednější telefon. Má ale na výběr víc stupňů téže řady. Evropský zákazník často vidí základ, Pro a jeden Ultra model. V Číně se mezi ně vejde menší fotomobil, verze s jiným čipem, model s větší baterií nebo telefon určený hlavně nadšencům. Značka tak může zkoušet víc věcí a ty nejméně univerzální nemusí do Evropy posílat vůbec.



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Globální verze je samostatný produkt

Rozdíl nemusí znamenat úplně jiný telefon. Čínský OnePlus 13 byl v Číně k dostání až s 24 GB RAM a 1 TB úložištěm, zatímco globální nabídka končila na 16 GB a 512 GB. Pro běžné používání přitom 24 GB RAM nejspíš nepřinese viditelný rozdíl. Rozdíl mezi čínskou a globální nabídkou ukazuje, že každá další varianta znamená samostatné obchodní rozhodnutí, ne jen položku navíc v ceníku.

Přidat další telefon do evropského prodeje není jen otázka překladu systému a služeb Googlu. Globální model potřebuje lokalizaci, regionální software, dokumentaci, logistiku, náhradní díly, záruční proces a lidi, kteří zákazníkovi poradí, až se něco pokazí. Každá další konfigurace znamená další zásoby, školení prodejců a riziko, že zůstane na skladech.



OnePlus 13 na tiskovém snímku



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V Číně může značka pustit na trh telefon, který dobře zapadá do jejího domácího portfolia a místních služeb. V Evropě musí posoudit, zda se její novinka zaplatí v mnoha zemích s odlišnými jazyky, obchodními partnery a servisní sítí. Stejný fotočip by v Německu samozřejmě fungoval. Výrobce ale musí zvážit, zda se mu kvůli pár desítkám tisíc zájemců vyplatí nabízet další variantu, držet ji skladem a zajistit k ní servis.

Proto je evropská nabídka obvykle užší. Výrobce sem raději přiveze méně modelů, které prodá ve větším objemu a déle udrží v ceníku. Model Ultra pak zůstane technologickou ukázkou nebo limitovanou volbou pro domácí fanoušky. Kupující v Česku o něm bude číst, firma se ale vyhne skladu drahých telefonů pro několik zemí.

Vivo X300 Ultra a Oppo Find X9 Ultra zepředu
V roce 2026 se do Evropy oficiálně dostaly OPPO Find X9 Ultra a vivo X300 Ultra

Operátor neřeší jen to, zda telefon chytí 5G

Příklad z českého trhu ukazuje, proč dovoz není jen otázkou podporovaných pásem. Vodafone přímo uvádí, že u některých telefonů musí být zařízení pořízené v jeho české distribuci, protože nastavení telefonu a sítě musí být v souladu. Jinak operátor nemůže zaručit správné fungování VoLTE a Wi-Fi volání. To není strašení před čínskými telefony, ale praktické upozornění: stejný modem ještě nezaručí, že dovezený telefon bude na české síti podporovat stejné funkce jako oficiální česká verze.

Kupující při importu neriskuje pouze případnou absenci českého návodu. V sázce mohou být volání přes LTE, Wi-Fi hovory, eSIM, Android Auto, bezkontaktní placení nebo firemní aplikace, které se po aktualizaci začnou chovat jinak. Něco z toho bude fungovat bez problémů, něco vyžaduje úpravu a u části funkcí se situace může lišit podle konkrétní verze systému i operátora. U oficiálního modelu může podobný problém řešit výrobce nebo místní partner.

Regulace přidává práci, odvážné modely nezastavuje

Často se říká, že za užší evropskou nabídku může Brusel. Evropská pravidla od června 2025 opravdu zvyšují nároky na telefony uváděné na trh. Zákazník má dostat energetický štítek s informacemi o odolnosti, výdrži baterie a opravitelnosti, výrobce musí řešit také dostupnost dílů a aktualizace. Evropská komise tím nutí značky počítat s delší životností výrobku, ne jen s efektní premiérou.

Detail pantu ohebného smartphonu Honor Magic V5
Honor Magic V5 ukazuje, že evropská pravidla sama o sobě nebrání ambicióznímu hardwaru

Pro malý experiment jsou tato pravidla dalším nákladem. Sama o sobě ale výrobcům nebrání uvést velký obrazový snímač, druhý teleobjektiv ani křemíkovo-uhlíkovou baterii. Příkladem je Honor Magic V5, který se oficiálně prodává v Česku jako 8,8 mm tenká skládačka s baterií o kapacitě 5 820 mAh, odolností IP58 a IP59 a periskopickým teleobjektivem. Jeho česká produktová stránka ukazuje, že evropské požadavky samy o sobě nebrání ambicióznímu hardwaru. O uvedení dalšího modelu obvykle dřív rozhodne objem prodeje, dohoda s partnery a možnost oprav.

Import má smysl, jen mu nepřisuzujte výhody oficiálního prodeje

Pro fotografa, nadšence do mobilních čipů nebo člověka, který chce zkusit něco, co se v Česku neprodává, může být dovoz správná cesta. Je ale dobré oddělit radost z unikátního hardwaru od běžného vlastnictví telefonu. Před objednávkou si ověřte přesné modelové označení, česká a evropská pásma, podporu eSIM, VoLTE a Wi-Fi volání u svého operátora, jazyk i certifikaci Play Protect pro bezkontaktní placení. Stejnou pozornost si zaslouží záruka, cena opravy a dostupnost náhradních dílů.

Haptická ploška pro spoušť fotoaparátu na Vivo X200 Ultra
Unikátní hardware má pro nadšence hodnotu, ale import nepřináší jistotu místního servisu

Jestli má smartphone sloužit jako pracovní nástroj, platební karta, navigace i jediný fotoaparát na dovolené, dává oficiální evropská verze smysl i bez nejdelší tabulky specifikací. Znamená také závazek výrobce a distributora, který se v tabulce specifikací neukáže. Čínský model Ultra může mít o jeden fotoaparát, čip nebo tisícovku miliampérhodin navíc. Evropský model vám ale častěji nabídne jednodušší reklamaci nebo opravu, když se objeví problém.

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Autor článku Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš

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