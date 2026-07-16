Brutální trhač asfaltu? Elektrické Xiaomi SU7 Ultra Extreme má výkon přes 2000 koní

- Xiaomi testuje limitovanou edici elektromobilu SU7 Ultra s přídomkem Extreme
- Ten nabídne vylepšenou aerodynamiku a výkon přes 2000 koní
- Spíše než na každodenní dojíždění bude novinka určená pro okruhové závodění
Čínské Xiaomi nikdy nebylo jen o chytrých telefonech, ale o celém portfoliu různých produktů, které s sebou více či méně souvisí, avšak vždy se snažily patřit mezi to nejlepší v dané kategorii. Vstupem do segmentu elektromobilů si jistě nejeden zákazník řekl, jestli je to dobrý nápad, nicméně Xiaomi jasně ukázalo směr a úspěch se dostavil. Velké haló způsobil především model SU7 Ultra, který na německém okruhu Nürburgring Nordschleife zajel rekordní čas 7:04.957. To ale Xiaomi podle všeho nestačí.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Elektrická bestie na závodní okruhy
Nyní čínská značka testuje novou limitovanou edici elektromobilu SU7 Ultra s přídomkem Extreme. Xiaomi aktuálně novinku testuje na okruhu, přičemž aby nové aerodynamické prvky a design nebyl hned patrný, jezdí elektromobil se speciálním maskováním. Co se ukrývá pod kapotou prozatím nevíme, nicméně spekulace tvrdí, že by se pod kapotou měly čtyři elektromotory s výkonem 2054 koní. Xiaomi by tímto modelem vyzvalo ty největší značky v segmentu elektrických supersportů.
Špionážní fotografie, které získal server AutoEvolution, odhalují, že model SU7 Ultra Extreme prošel oproti stávajícímu modelu SU7 Ultra rozsáhlými designovými změnami. Mezi hlavní novinky patří masivní zadní křídlo, které je navrženo tak, aby poskytovalo značný přítlak a zlepšilo stabilitu při projíždění zatáček ve vysokých rychlostech, zadní difuzér s výraznými žebry, jeho cílem je optimalizovat snížení turbulence proudění vzduchu a zvýšit aerodynamickou účinnost na závodní dráze, vylepšený přední nárazník, který je vybaven většími křidélky a nově integrovanými větracími otvory kolem předních podběhů kol, které zlepšují chlazení brzd a snižují aerodynamický odpor.
Tyto změny jako celek naznačují, že se Xiaomi zaměřuje na zlepšení výkonu na závodní dráze a ovladatelnosti oproti předchozím modelům řady SU7. Očekává se, že tato varianta s označením Ultra Extreme bude modelem v limitované sérii, navrženým speciálně pro použití na závodní dráze, který osloví automobilové nadšence hledající extrémní výkon.
Jiné zprávy rovněž uvádějí, že společnost Xiaomi testuje dvoudveřovou variantu supersportu vycházející z designového jazyka modelu SU7, která se však výrazně liší od dřívějších konceptů Vision GT, což dále signalizuje rostoucí ambice značky v segmentu elektrických supersportů.