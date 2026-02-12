TOPlist

Xiaomi dodalo rekordní množství elektromobilů SU7, strčí do kapsy i Volkswagen

Adam Bělunek
Adam Bělunek 12. 2. 13:30
1
Xiaomi SU7 Max na testovacím okruhu
  • Za necelé dva roky společnost dodala zhruba 381 tisíc kusů
  • Nyní je výroba první generace ukončena a čeká se na novou verzi vozu 
  • V očekávání je také vylepšená verze crossover modelu s označením YU7 GT 

Generální ředitel společnosti Xiaomi učinil oficiální oznámení, ve kterém uvedl, že v období od dubna 2024 do února 2026 vyrobili a dodali více než 381 tisíc vozů Xiaomi SU7 první generace. Jedná se o období kratší než 2 roky. Ačkoliv je to úctyhodné číslo, pokud se v prodejích jednotlivých automobilek neorientujete, asi vám mnoho neřekne.

Web Xiaomitime proto postavil toto číslo do srovnání s německým automobilovým gigantem Volkswagen. Jelikož SU7 představuje vůz s karoserií sedan, nabízí se srovnání s elektrickým modelem ID.7, což je vlajková loď automobilky. Za rok jich ale Volkswagen dodal jen něco mezi padesáti až šedesáti tisíci kusy napříč celosvětovými trhy.

Pokud si pro srovnání vybereme nejprodávanější elektrické SUV s označením ID.4, bude na tom již Volkswagen o něco lépe. Stále ale povede Xiaomi, protože SU7 je elektromobil prodávající se především v Číně a ID.4, který je k dispozici globálně, zaznamenala necelých dvě stě tisíc prodaných kusů za rok. U těchto modelů jsou tedy konečná čísla za dva roky zhruba srovnatelná.

Xiaomi Yu7 Gt
Nové Xiaomi YU7 GT s maximálkou 300 km/h

Přijde také vylepšený crossover s výkonem přes tisíc koní

Dosud nabízená první generace modelu SU7 ale již ve výrobě není. Na začátku ledna totiž byly spuštěny předprodeje druhé generace, jejíž dodávky mají začít v dubnu letošního roku. Kromě toho se ale chystá také velmi výkonná verze crossoveru YU7 s označením GT, na který v nedávné době upozornil regulační úřad MIIT. Novinka má mít výkon přes tisíc koní, respektive 738 kW a maximální rychlost 300 km/h.

Nedávno jsme psali také o exempláři vozu Xiaomi SU7 Pro, který i s nájezdem 265 tisíc kilometrů drží kapacitu baterie na úrovni 94,5%. Tuhle porci kilometrů ujel za rok a půl.



Elektromobil Xiaomi SU7



Xiaomi SU7 s rekordním nájezdem 265 tisíc kilometrů: kolik kapacity baterie ztratilo?
