Xiaomi SU7 s rekordním nájezdem 265 tisíc kilometrů: kolik kapacity baterie ztratilo?

- Po osmnácti měsících a nájezdu 265 tisíc kilometrů má Xiaomi SU7 Pro stále 94,5 % kapacity baterie
- Její majitel najede zhruba 600 kilometrů denně a v plánu má 600 tisíc kilometrů za tři roky
- Většina výrobců garantuje snížení kapacity o 20 % až 30 % po zhruba 150 tisících
Elektromobily jsou na trhu už nějaký ten pátek a není tedy problém zakoupit i vůz ojetý s nějakým tím nájezdem od předchozího uživatele. Většinou ale půjde o vozy s nájezdem do sto tisíc, možná do sto padesáti tisíc kilometrů. Jednomu z majitelů čínského Xiaomi SU7 se ale povedl obdivuhodný kousek. Svůj elektromobil otestoval v reálném provozu, kdy za pouhý rok a půl najel neskutečných 265 tisíc kilometrů. Ještě překvapivější ale je, v jaké kondici se po takové dávce kilometrů nachází baterie vozu. Ta má totiž stále 94,5 % kapacity.
Na pana Fenga, který se svým Xiaomi SU7 Pro denně najede okolo 600 km, upozornil jako první portál CarNewsChina.com. I on samotný byl po testu baterie překvapen, protože očekával v nejlepším kondici baterie někde okolo 90 %. Zmíněný vůz je osazen baterií s kapacitou 94,3 kWh a spotřebuje asi 18 kWh na 100 km, takže lze očekávat, že má za sebou zhruba 506 kompletních nabíjecích cyklů.
Reálně jich ale bude určitě více, protože nabíjení jen málokdy probíhá z nuly do plné kapacity. Celé video, kde je kapacita baterie vidět, si můžete (v čínštině) prohlédnout zde.
V plánu je nájezd 600 tisíc kilometrů za tři roky
Důležité je také srovnání s ostatními automobilkami. Tesla totiž u Modelu 3 a Modelu Y s pohonem zadních kol garantuje minimální zbytkovou kapacitu baterie po ujetí 160 000 kilometrů nebo osmi letech používání na úrovni 70 %. Podobně k této problematice přistupuje většina automobilek s akceptovatelnou degradací někde mezi 20 % a 30 % za 8 let nebo 150 000 km nájezdu. SU7 v tomto případě ztratilo jen 5,5 % kapacity při nájezdu přesahujícím běžné garance o sto tisíc kilometrů.
Zároveň je nutno zmínit, že se nejedná o konečný výsledek. Pan Feng se totiž chystá na svém Xiaomi najet celkem 600 tisíc kilometrů během pouhých tří let. Už nyní podle jeho výpočtů ušetřil zhruba 300 tisíc korun na palivu oproti běžnému spalovacímu vozu.