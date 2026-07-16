Exkluzivní akce pro 40 nejrychlejších: Pixel 10 Pro ve slevě a se sluchátky za 5 490 Kč zdarma

- Ve spolupráci s Mobil Pohotovostí pro vás máme exkluzivní akci
- K Pixelu 10 Pro a 10 Pro XL získáte po registraci zdarma sluchátka Pixel Buds Pro 2 v hodnotě 5 490 Kč
- Telefony je teď navíc možné pořídit s 10% slevou, díky které ušetříte až 2 999 Kč
- Kromě sluchátek na vás čeká ale i řada dalších příjemných bonusů
Nerozlučným parťákem každého chytrého telefonu jsou bezdrátová sluchátka, abyste mohli pohodlně poslouchat hudbu a vyřizovat telefonní hovory doma i na cestách. Jenže už samotné pořízení smartphonu není levná záležitost a přidat k tomu nějaká pořádná sluchátka se může snadno prodražit.
Ve spolupráci s Mobil Pohotovostí ale pro naše čtenáře přinášíme exkluzivní nabídku, díky které si můžete pořídit Google Pixel 10 Pro nebo Google Pixel 10 Pro XL nejen se zajímavou slevou 10 procent, ale v rámci speciální nabídky pro naše čtenáře k nim navíc dostanete sluchátka Pixel Buds 2 Pro zcela zdarma.
Exkluzivní nabídka pro 40 nejrychlejších
Jak sluchátka zdarma získat? Princip je nesmírně jednoduchý. Nejprve si na stránkách Mobil Pohotovosti zakupte Google Pixel 10 Pro nebo Google Pixel 10 Pro XL. Nejpozději do 14 dnů od zakoupení se zaregistrujte na této speciální stránce.
Pixel Buds Pro 2 & exkluzivní funkce pro Pixely
- Hands-free Gemini: Hlasový asistent s umělou inteligencí je vám k dispozici neustále, aniž byste museli vytahovat telefon z kapsy
- Prostorový zvuk (Spatial Audio): Vtahující 3D zvuk s dynamickým sledováním hlavy, který vás přenese přímo do centra dění
- Automatické přepínání: Sluchátka inteligentně a bleskově přepínají zvuk mezi vašimi zařízeními (například z tabletu na telefon při příchozím hovoru), naprosto stejně jako AirPods v ekosystému Apple
- Špičková kvalita hovorů: Pokročilé potlačení okolního šumu a izolace hlasu pro dokonale čisté hovory i v hlučném prostředí
Právě díky registraci získáte zdarma sluchátka Google Pixel Buds Pro 2 v hodnotě 5 490 korun. Samotná sluchátka vám budou odeslána nejpozději 21 dní po úspěšném dokončení registrace. To ale není vše – modely Pixel 10 Pro i 10 Pro XL jsou teď navíc všechny v 10% slevě, díky které navíc ušetříte až 2 999 Kč.
A aby toho nebylo málo, k telefonům v současné chvíli nabízí Mobil Pohotovost také výkupní bonus až 4 000 Kč (respektive 3 000 Kč při koupi Pixelu 10 Pro). Vyměnit váš starý smartphone za nejnovější Pixel se tedy rozhodně vyplatí a celkem tak můžete získat bonusy v hodnotě až 12 500 korun, což bezesporu stojí za zvážení. Tato exkluzivní nabídka je pochopitelně omezená a platí jen pro 40 nejrychlejších z vás. Pokud tedy uvažujete o pořízení nového smartphonu a chcete k němu i sluchátka zdarma, rozhodně dlouho neotálejte.
Jak získat sluchátka Pixel Buds Pro 2 k nákupu zdarma?
- Kupte Google Pixel 10 Pro nebo Google Pixel 10 Pro XL u Mobil Pohotovosti
- Zaregistrujte svůj nový smartphone na TÉTO stránce
- Po úspěšné registraci vám do 21 dnů budou sluchátka Google Pixel Buds Pro 2 odeslána na vaši adresu
Google Pixel 10 Pro (XL) patří mezi to nejlepší, co gigant z Mountain View v rámci svých mobilních snah představil. Telefon se pyšní procesorem Tensor G5, který si Google navrhnul kompletně sám a nechal vyrobit pokročilou technologií u TSMC, což přineslo nárůst výkonu, lepší energetickou úspornost a eliminovalo problémy s přehříváním.
V kombinaci s velkou porcí operační paměti je zařízení připraveno pro novou generaci agentní AI a pokročilého asistenta Gemini. Silnou stránkou je také fotovýbava s vylepšenými snímači a kvalitním softwarovým processingem, která společně s LTPO OLED panelem a příslibem sedmileté softwarové podpory dělá z chytrého telefonu od Googlu atraktivní zařízení. Více se o něm dozvíte v naší podrobné recenzi.