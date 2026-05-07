TOPlist

Blíží se konec mobilních aplikací? OpenAI příští rok vypustí telefon, který změní vše

Jakub Karásek
Jakub Karásek 7. 5. 13:30
12
Umělá inteligence na iPhonu (ilustrační obrázek)
  • Společnost OpenAI chystá svůj první smartphone, vývoj nyní nabírá výrazně vyšší tempo
  • Namísto aplikací bude plnit úkoly s pomocí umělé inteligence
  • Pro tyto účely dostane patřičně výkonný hardware

OpenAI chystá vlastní hardware. Kromě bájného AI doplňku z pera bývalého šéfdesignéra Applu Jonyho Iva připravuje i svůj první smartphone poháněný umělou inteligencí. Původně se předpokládalo, že tento telefon nedorazí dříve než v roce 2028, informátor Ming-Chi Kuo ale nyní přichází s dřívějším termínem.

OpenAI Phone už příští rok?

Podle nejnovějších informací se společnosti OpenAI podařilo zařadit ve vývoji vyšší rychlostní stupeň a aktuálně cílí na podstatně ambicióznější termín, a to první polovinu příštího roku. Firma si chce pospíšit mimo jiné i kvůli chystanému plánu vstoupit na burzu ke konci letošního roku. Hnacím motorem této iniciativy má být rovněž výrazná snaha konkurence propašovat do jejích telefonů umělou inteligenci ve všech možných podobách.

Jaké specifikace chystaný telefon od OpenAI nabídne? Podle Ming-Chi Kua je hlavním adeptem na pohonnou jednotku dosud nepředstavený čipset MediaTek Dimensity 9600, který by měl dorazit někdy v druhé polovině letošního roku. Očekává se, že tento čip bude vyráběn 2nm procesem v továrnách TSMC, tudíž by měl nabídnout vysoký výkon a příkladnou efektivitu.

Podle Kua má tento čipset excelovat v mnoha oblastech, především ve zpracování úloh umělou inteligencí. Architektura čipu údajně nabídne jednak duální neurální jednotku pro heterogenní AI výpočty a také speciální obrazový procesor (ISP) s vylepšenou schopností vnímání reálného světa. Vysoký výkon mají zajistit i rychlé paměti nové generace LPDDR6 a UFS 5.0 s posíleným zabezpečením.

Blíží se konec mobilních aplikací? OpenAI příští rok vypustí telefon, který změní vše (ilustrační obrázek)
Blíží se konec mobilních aplikací? OpenAI příští rok vypustí telefon, který změní vše (ilustrační obrázek)

OpenAI údajně počítá s tím, že by celkové dodávky chystaného telefonu mohly mezi roky 2027–28 dosáhnout přibližně 30 milionů kusů. Pochopitelně ale záleží na tom, jaké scénáře tvůrci ChatGPT vymyslí. V původním příspěvku Kuo uvedl, že chystané zařízení má změnit způsob interakce s telefonem – namísto využívání hromady aplikací prý postačí zadávat telefonu úkoly napřímo. Systém telefonu bude pravděpodobně pohánět jazykový model ChatGPT prošpikovaný spoustou AI agentů, kteří budou schopní reagovat na všechny příkazy v reálném čase a budou brát v potaz veškerý kontext z minulých interakcí.

0 %

Trust Meter

Nakolik věříme tomuto úniku?

Vstoupit do diskuze (12)
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

T-Mobile logo
T-Mobile ukázal budoucnost: robotičtí psy, AI v síti operátora a kvantová teleportace
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 8:00
0
Televize TCL X11L
Televize za čtvrt milionu? Na český trh míří unikátní televize od TCL s technologií SQD-Mini LED
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 18:00
0
MacBook Neo recenze: proč je tohle nejlepší notebook právě pro vás?
Kupujte, dokud jsou. Applu hrozí, že zařízne nejlevnější MacBook Neo
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 17:00
0
Robotický vysavač Mova Z60 Ultra Roller Complete
Hledáte optimální dárek ke Dni matek? Mova vám vytrhne trn z paty nejen s chytrým vysavačem
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 14:30
6
Nintendo Switch 2
Nintendo potvrdilo zdražení konzole Switch 2! Cena poroste i v Česku
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík včera 11:18
0

Kapitoly článku