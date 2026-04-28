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AiPhone? OpenAI údajně chystá vlastní smartphone poháněný umělou inteligencí

Jakub Karásek
Jakub Karásek 28. 4. 7:30
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Umělá inteligence na iPhonu (ilustrační obrázek)
  • Společnost OpenAI pracuje na vlastním smartphonu
  • Má být od základu navržen jako inteligentní společník, který bude plnit úkoly bez nutnosti využívat mobilní aplikace
  • Výroba by měla začít někdy v roce 2028

Společnost OpenAI se chce pustit do výroby hardwaru. Tvůrce populárního jazykového modelu ChatGPT spolupracuje s bývalým šéfem designu společnosti Apple Jonem Ivem na revolučním kapesním AI společníkovi, kromě toho má ale OpenAI ambice vstoupit i do světa mobilních telefonů. Podle informátora Ming-Chi Kua se ale rozhodně nebude jednat o obyčejný smartphone.

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Smartphone od OpenAI? Údajně za dva roky

Informátor Ming-Chi Kuo je známý svými přesnými predikcemi z tábora Applu, občas ale zabrousí i k jiným značkám. Ve své poslední zprávě popisuje připravovaný telefon, na kterém má OpenAI spolupracovat s více firmami – o design a konstrukci se má postarat společnost Luxshare (vyrábí například iPhony, Vision Pro nebo sluchátka AirPods), čipy pak údajně dodá MediaTek a Qualcomm. Středobodem tohoto zařízení má být ale především software a umělá inteligence.

Podle Kua nemá být chystané zařízení obyčejný smartphone, ale inteligentní společník, který bude schopný řešit problémy a plnit úkoly v reálném čase. Zatímco u současných telefonů uživatelé potřebují desítky aplikací, u smartphonu od OpenAI má přání uživatele plnit přímo samotný systém. Díky úzkému provázání s cloudem a integrací umělé inteligence má zařízení rozumět veškerému kontextu uživatele a proaktivně mu pomáhat v řešení úkolů.

Je dost možné, že toto zařízení bude postavené na stejném základu jako bájný AI společník od Jonyho Iva, dostane ale konvenčnější podobu smartphonu s displejem. Je to logické – smartphony dosáhly svého vrcholu a nelze předpokládat, že je v dohledné době vytlačí jiný druh zařízení. Dává tedy větší smysl pustit do smartphonů umělou inteligenci než vsázet všechny karty na vytvoření zbrusu nového druhu zařízení.

OpenAI a Jony Ive chystají revoluční AI zařízení. Jak bude vypadat?

V tuto chvíli není jasné, zda chystaný smartphone od OpenAI poběží na vlastní platformě, anebo na silně upraveném Androidu, Kuo nicméně tvrdí, že tento systém má být navržen tak, aby byl připraven na spouštění malých jazykových modelů přímo na úrovni čipsetu. U složitějších operací si telefon vypomůže cloudem, přičemž je vysoce pravděpodobné, že OpenAI přijde i s nějakou formou předplatného s tím, že základní funkce zůstanou bezplatné.

Kuo předpokládá, že specifikace telefonu budou finalizovány koncem letošního nebo začátkem příštího roku, sériová výroba by pak měla začít někdy v roce 2028.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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