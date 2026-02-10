Chystaný AI gadget od OpenAI v problémech. Soudní spor jej odsouvá na příští rok

- AI pin od OpenAI a designéra Jonyho Ivea spatří světlo světa nejdřív příští rok
- Původní plány na uvedení letos ztroskotaly kvůli sporu o ochrannou známku
- Otázkou zůstává, zdali o podobný typ zařízení bude vůbec zájem
Americká společnost OpenAI se zapsala do historie prací na svém jazykovém modelu ChatGPT. V průběhu letošního roku chtěla uvést také svůj první spotřebitelský hardware – kapesní AI zařízení navržené legendárním designérem Jonym Ivem. Podle nových informací ale firma nyní počítá s tím, že se produkt k zákazníkům nedostane dříve než koncem února 2027. Informoval o tom magazín Wired.
AI pin od OpenAi a Jonyho Ivea
Zpoždění potvrzuje dřívější spekulace, že ambiciózní kombinace špičkové umělé inteligence a nového hardwaru není technicky ani organizačně jednoduchá. Důvodem, proč se informace o harmonogramu vůbec dostaly na veřejnost, je spor o ochrannou známku s audio-startupem iyO. Ten se ozval poté, co OpenAI získala společnost io, kterou Ive v minulosti založil, a plánovala stejné označení použít pro svůj chystaný produkt.
V aktuálních dokumentech ale OpenAI uvádí, že od názvu „io“ (ani „IYO“ či jiných variant) pro hardware definitivně ustupuje a zároveň přiznává, že pro zařízení ještě nevznikly žádné marketingové či obalové materiály. Samotný produkt zůstává z velké části zahalený tajemstvím, obrysy jsou ale stále jasnější.
Nahradí mobil a počítač? Kdepak
V interních materiálech je popisován jako „třetí klíčové zařízení“, které má doplnit notebook a smartphone – nemá tedy být jejich přímou náhradou, jak se dříve spekulovalo. Podle dosavadních úniků má jít o kapesní, zcela bezdisplejové zařízení, vybavené senzory a mikrofony, které dokáže v reálném čase chápat okolí a kontext. Sam Altman měl po testování prototypu dokonce interně prohlásit, že jde o „nejvíc cool technologii, jakou kdy svět viděl“.
Právě tato koncepce – jakýsi fyzický, trvale přítomný AI společník – však naráží na celou řadu komplikací. OpenAI údajně řeší nejen technické limity velkých modelů v malém, bateriově napájeném zařízení, ale i otázky soukromí a toho, jak definovat „osobnost“ asistenta, který je vždy naslouchající, ale nemá být vtíravý. Projekt navíc přichází v době, kdy jiné pokusy o AI gadgety tohoto typu – například Humane AI Pin – ztroskotaly najmě na nedopečeném softwaru.
Zpoždění do roku 2027 tak pro OpenAI a Jonyho Ivea znamená dvojí výzvu. Na jedné straně získávají více času dotáhnout technologii, design i obchodní model. Na druhé straně riskují, že nadšení kolem nové kategorie „AI pinů“ vychladne dřív, než se jejich vlastní vize vůbec ukáže světu.