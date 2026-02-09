První AI zařízení od tvůrců ChatGPT získává obrysy: na tohle se už letos můžeme těšit

- OpenAI patří mezi hlavní průkopníky v oblasti umělé inteligence
- Již pár let se mluví o tom, že připravuje také vlastní hardware
- Ten nyní získává první obrysy a představen by měl být ještě letos
Když se řekne umělá inteligence, většina lidí si vybaví ChatGPT od OpenAI. Tato firma stála u zrodu aktuálního AI šílenství a pořád platí v tomto odvětví mezi přední firmy. Již více než dva roky se mluví o tom, že společnost, u jejíhož zalložení stál také Elon Musk, připravuje vlastní hardware a kvůli tomu byly také realizovány zajímavé akvizice. První hardwarový produkt OpenAI se již začíná rýsovat.
OpenAI a jeho první kus železa
OpenAI je vnímána jako výhradně softwarová firma a její první hardwarový produkt je netrpělivě vyhlížen. Mluví se o něm již od roku 2023, kdy se s touto společností začalo spojovat jméno kreativního projektu LoveFrom, za kterým stojí slavný tvůrce iPhonu, iMacu nebo iPodu, designér Jony Ive.
O rok později se tento pro Apple v minulosti zcela zásadní zaměstnanec připojil přímo k OpenAI a dal dohromady tým, který na tomto mytickém produktu začal pracovat. Ten ale byl, až doposud, zahalen oparem tajemna a nebylo vůbec jasné, s čím chce OpenAI do světa hardwaru vtrhnout. Nejnovější zprávy ale jeho plány odhalují.
Hardware postavený na umělé inteligenci
Asi není překvapující, že hardware od OpenAI bude využívat umělou inteligenci ve velkém. Od začátku se spekuluje o něčem spíše menším a jednodušším než jsou mobilní telefony, a mluvilo se o tom, že v přípravě je buď chytrý přívěsek, nebo pero. Ani jedno ale nakonec nedopadlo a prvním hardwarem od OpenAI se stanou bezdrátová sluchátka s umělou inteligencí.
To je trochu netradiční a rozhodně ne originální krok, ale dává smysl. Se sluchátky se dá slušně odstartovat hardwarový byznys a umělá inteligence v nich může být využita různě. AI může přispět k tomu, aby byla sluchátka ještě inteligentnější a lépe reagovala na okolí, mohla by nabídnout osobního asistenta neustále k dispozici a samozřejmě okamžitý simultánní překlad.
Premiéra ještě letos
Moc konkrétních informací o chytrých sluchátkách od OpenAI prozatím k dispozici není, snad jen to, že by se měla jmenovat „Dime“. Představena budou pravděpodobně ještě do konce tohoto roku, a jakmile pomine aktuálně probíhající paměťová krize, údajně se dočkáme pokročilejšího modelu. Uvidíme, jak nakonec OpenAI svou hardwarovou prvotinu pojme a zda bude v něčem revoluční.