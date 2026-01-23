TOPlist

OpenAI tlumí odpor k datacenterům: Za energii pro projekt Stargate zaplatíme sami

Adam Homola
Adam Homola 23. 1. 6:30
Robot ukazující palec nahoru (ilustrační obrázek)
  • OpenAI se zavázalo financovat vlastní energetickou infrastrukturu. Chce tím zabránit zdražování elektřiny pro běžné spotřebitele v okolí svých datacenter
  • Projekt Stargate cílí na kapacitu 10 GW do roku 2029, přičemž využije inovativní uzavřené systémy chlazení pro minimální spotřebu vody
  • V rámci strategie „dobrého souseda“ spustí firma v dotčených regionech vzdělávací akademie a investuje stovky milionů dolarů do lokální infrastruktury

OpenAI se snaží rozptýlit rostoucí obavy veřejnosti z energetické nenasytnosti umělé inteligence. Firma oficiálně oznámila, že v rámci svého ambiciózního infrastrukturního projektu Stargate plně uhradí náklady na energetické upgrady. Cílem je zabránit růstu cen elektřiny pro místní komunity. OpenAI tak reaguje na kritiku, že obří datacentra zbytečně zatěžují přenosové soustavy a zvyšují účty běžných domácností.

Ambice na hranici 10 gigawattů

OpenAI samozřejmě není jediná, prakticky všichni technologičtí giganti čelí bezprecedentnímu odporu. V některých případech musely firmy kvůli protestům místních obyvatel a obavám z nedostatku zdrojů své projekty dokonce zrušit. OpenAI se proto snaží o aktivní roli tzv. „dobrého souseda“ a slibuje, že její provoz bude finančně i technologicky soběstačný. Strategie zahrnuje buď budování vlastních dedikovaných zdrojů a úložišť, nebo přímé financování modernizace rozvodných sítí.

Cílem projektu Stargate je vybudovat v USA do roku 2029 kapacity o výkonu 10 GW. Jen rok po ohlášení má firma naplánovanou již více než polovinu tohoto cíle. První lokalita v texaském Abilene už slouží k trénování těch nejlepších modelů, zatímco další centra vznikají v Novém Mexiku, Wisconsinu a Michiganu.

Dohody a boj o vodu

Důkazem nového přístupu jsou konkrétní dohody s dodavateli energií. Ve Wisconsinu partneři OpenAI (Oracle a Vantage) vyvíjejí nové solární kapacity a bateriová úložiště, přičemž 100 % nákladů na infrastrukturu hradí prostřednictvím speciálního tarifu. Ten je navržen tak, aby ostatní zákazníci místní sítě nepocítili žádné zdražení. V Michiganu zase projekt využívá bateriové systémy, které financuje výhradně investor, čímž pomáhá stabilizovat síť pro všechny uživatele v regionu.

ChatGPT na mobilu

Kromě elektřiny se OpenAI zaměřuje na další palčivý problém: spotřebu pitné vody pro chlazení serverů. Společnost nasazuje inovativní uzavřené chladicí okruhy, které mají spotřebu drasticky snížit. V texaském Abilene má například roční spotřeba vody celého centra odpovídat pouze polovině toho, co město spotřebuje za jediný den. Ve Wisconsinu pak partneři přislíbili investici ve výši 175 milionů dolarů do obnovy vodních zdrojů a místní infrastruktury.

Pracovní místa blízké budoucnosti

Součástí ofenzívy dobrého souseda OpenAI je i snaha o vytvoření pracovních příležitostí. Firma plánuje spustit tzv. OpenAI Academies, které mají v regionech se Stargate centry vzdělávat kvalifikovanou pracovní sílu. První z nich se otevře v Texasu již letos na jaře.

ChatGPT spotřebuje přibližně 500 mililitrů vody na jednu dopověď

Pro OpenAI je tato strategie nezbytností. Bez souhlasu komunit by budování infrastruktury pro příští generace AGI narazilo na neprostupné politické a legislativní bariéry. OpenAI tak dává jasně najevo, že technologický pokrok nesmí jít na úkor kvality života lidí v okolí jejích serverů. Jestli se jim to bude dařit, nebo budou narážet na odpor a komplikace při schvalování a stavění gigantických datacenter, ukáže až čas.

