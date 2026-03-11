TOPlist

Svět reaguje na MacBook Neo. Je to spíš tablet než laptop, tvrdí šéf Asusu

Jakub Fišer 11. 3. 20:00
MacBook Neo ve všech barvách
  • První ohlasy na MacBook Neo od konkurence stojí za to
  • Asus o novince prohlásil, že je to „spíš tablet než notebook“
  • Mezi výrobci však panuje racionální obava o to, jak Neo změní trh s levnými laptopy

Nový MacBook Neo od Applu se začíná prodávat od necelých 17 tisíc korun, a právě to z něj dělá jeden z nejzajímavějších tahů Applu za poslední roky. Nízkou cenu nyní otevřeně komentoval i jeden z hlavních konkurentů, Asus, jehož vedení přiznává, že novinka výrazně rozčeřila vody v celém PC segmentu. Zároveň ale nevynechali možnost si do levné novinky ostře rýpnout.

Asus: MacBook Neo je spíš tablet

S. Y. Hsu, jeden z ředitelů Asusu, během hovoru k finančním výsledkům řekl, že Apple byl historicky spojovaný spíše s dražšími produkty, takže příchod „velmi dostupného“ MacBooku představuje pro celé odvětví šok. Zároveň uvedl, že v rámci PC ekosystému už probíhá řada debat o tom, jak na tento model reagovat a čím mu konkurovat.​

Asus ale zároveň neskrývá skepsi. Hsu zpochybnil, zda bude MacBook Neo vhodný pro náročnější pracovní nasazení, a upozornil hlavně na 8 GB unifikované paměti bez možnosti upgradu. Právě to má být podle něj limit, který z novinky dělá spíše zařízení na konzumaci obsahu než plnohodnotný mainstreamový notebook. V jedné z citací dokonce přirovnal MacBook Neo spíše k tabletu než ke klasickému laptopu, protože je „určen primárně pro konzumaci obsahu“.

Výsměch, ale zároveň i obavy

Na druhou stranu je zjevné, proč Asus mluví zároveň obdivně i kriticky. Apple totiž poprvé výrazněji útočí na segment levnějších notebooků, kde dosud dominovaly především stroje s Windows, případně Chromebooky. Podle zveřejněných specifikací MacBook Neo nabízí 13″ LCD panel, čip A18 Pro, 256GB nebo 512GB SSD, výdrž až 16 hodin a hmotnost zhruba 1,23 kilogramu. V základní verzi ale opravdu zůstává jen u 8 GB RAM a výbava portů je omezena na 2 USB-C.



MacBook Neo



Nepřehlédněte

Co čekat od MacBooku Neo 2? Revoluci určitě ne, expert odhaluje plány Applu

Celá situace tak ukazuje dvě věci. Za prvé, Apple zřejmě trefil cenovku, která konkurenci znervóznila. A za druhé, výrobci windowsových notebooků budou muset rychle ukázat, že za podobné peníze nabídnou víc než jen tradiční kompromisy v konstrukci, displeji nebo výdrži.

