Svět reaguje na MacBook Neo. Je to spíš tablet než laptop, tvrdí šéf Asusu

Nový MacBook Neo od Applu se začíná prodávat od necelých 17 tisíc korun, a právě to z něj dělá jeden z nejzajímavějších tahů Applu za poslední roky. Nízkou cenu nyní otevřeně komentoval i jeden z hlavních konkurentů, Asus, jehož vedení přiznává, že novinka výrazně rozčeřila vody v celém PC segmentu. Zároveň ale nevynechali možnost si do levné novinky ostře rýpnout.
Asus: MacBook Neo je spíš tablet
S. Y. Hsu, jeden z ředitelů Asusu, během hovoru k finančním výsledkům řekl, že Apple byl historicky spojovaný spíše s dražšími produkty, takže příchod „velmi dostupného“ MacBooku představuje pro celé odvětví šok. Zároveň uvedl, že v rámci PC ekosystému už probíhá řada debat o tom, jak na tento model reagovat a čím mu konkurovat.
Asus ale zároveň neskrývá skepsi. Hsu zpochybnil, zda bude MacBook Neo vhodný pro náročnější pracovní nasazení, a upozornil hlavně na 8 GB unifikované paměti bez možnosti upgradu. Právě to má být podle něj limit, který z novinky dělá spíše zařízení na konzumaci obsahu než plnohodnotný mainstreamový notebook. V jedné z citací dokonce přirovnal MacBook Neo spíše k tabletu než ke klasickému laptopu, protože je „určen primárně pro konzumaci obsahu“.
Výsměch, ale zároveň i obavy
Na druhou stranu je zjevné, proč Asus mluví zároveň obdivně i kriticky. Apple totiž poprvé výrazněji útočí na segment levnějších notebooků, kde dosud dominovaly především stroje s Windows, případně Chromebooky. Podle zveřejněných specifikací MacBook Neo nabízí 13″ LCD panel, čip A18 Pro, 256GB nebo 512GB SSD, výdrž až 16 hodin a hmotnost zhruba 1,23 kilogramu. V základní verzi ale opravdu zůstává jen u 8 GB RAM a výbava portů je omezena na 2 USB-C.
Celá situace tak ukazuje dvě věci. Za prvé, Apple zřejmě trefil cenovku, která konkurenci znervóznila. A za druhé, výrobci windowsových notebooků budou muset rychle ukázat, že za podobné peníze nabídnou víc než jen tradiční kompromisy v konstrukci, displeji nebo výdrži.