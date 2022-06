Chromebooky vystoupí ze své komfortní zóny, nová zařízení se zaměří na hráče

Zařízení s operačním systémem Chrome OS nejsou v našich končinách prozatím příliš rozšířená, avšak za velkou louží se jedná o hit, především mezi nenáročnými uživateli a ve vzdělávacích institucích. Platformu, která se točí primárně okolo prohlížeče Chrome, jsme v redakci poměrně intenzivně testovali a až na několik drobností jsme s ní neměli větší problémy. Podle posledních spekulací by ale Chrome OS nemusel být určen pouze pro nenáročné, ale mohl by zaujmout také hráče, kteří obecně patří k nejnáročnějším uživatelům.

Server 9to5Google přišel s informací, že velké společnosti jako HP či Lenovo aktivně vyvíjí výkonnější Chromebooky, které by měly být určeny právě hráčům, tedy obsahovat RGB podsvícené klávesnice a podobné vychytávky. Tato zařízení by měla využívat především možnosti cloudového hraní. To je už dnes možné skrze Google Stadia, avšak její podpora do budoucna je ve hvězdách. S příchodem aplikace Cloud Gaming Partner Platform by se na Chromebooky mohly dostat také konkurenční služby v čele s Nvidia GeForce Now.

Podle tvrzení webu Chrome Unboxed bychom se měli dočkat strojů založených na architektuře Intel Alder Lake v doprovodu grafiky Nvidia. Výkonný Chromebook pouze pro cloudové hraní nicméně nedává příliš smysl a je možné, že na tuto platformu upře svou pozornost například Valve se svou službou Steam a umožní na ní spouštět některé tituly přímo.