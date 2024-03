Jedno předplatné na všechno? Google One se může rozšířit o YouTube Premium

Google rozšířil předplatné One ve Velké Británii

Otázkou je, kdy a jestli vůbec se dočkáme také spojení s YouTube Premium

Jestli něco charakterizuje dnešní dobu, jsou to předplatná. Stále více firem přechází na model pravidelných měsíčních plateb za své produkty a služby, což některým vyhovuje více a jiným zase méně. Výjimkou není ani Google, který už nějaký ten pátek provozuje své vlastní předplatné One, v rámci kterého máte k dispozici například větší prostor v cloudovém úložišti, prioritní technickou podporu nebo nejpokročilejší služby umělé inteligence Gemini. Ve Velké Británii toto předplatné navíc posílí ještě dvě novinky – Nest Aware a Fitbit Premium.

Bude YouTube Premium součástí Google One?

Přídavek dvou nových služeb, navíc bez dalších dodatečných poplatků, vyvolává otázku, kdy Google konečně přesune své druhé předplatné YouTube Premium právě pod křídla One. Platit samostatné předplatné pro YouTube bez reklam a s dalšími výhodami se řadě zákazníků příliš nechce a One je naopak není atraktivní pro všechny – například v našich končinách si příliš neužijete slevu na oficiálním obchodě Google, kde si můžete zakoupit celou řadu hardwaru v čele s nejnovějšími Pixely.

Zařazení YouTube Premium pod Google One by dávalo smysl z hlediska uživatelské přívětivosti, avšak po finanční stránce je otázkou, zda by se tento krok gigantovi z Mountain View vyplatil. Základní tarif Google One lze totiž pořídit od 60 korun měsíčně, přičemž YouTube Premium začíná na 180 korunách za měsíc. Spojením předplatných by Google finančně tedy nějakou částku jistě ztratil, pokud by nenalákal dostatek nových zákazníků. Na druhou stranu by tímto krokem ještě více zákazníků využívalo mnohem více služeb Googlu, což není nikdy na škodu.

Žádné konkrétní spekulace o tomto kroku z Googlu neprosákly na veřejnost, nicméně je velmi pravděpodobné, že lidem v centrále toto spojení přišlo na mysl. Jako realistická varianta se rovněž profiluje možnost snížení ceny předplatného YouTube Premium pro předplatitele Google One, což by mohla být výhodná situace pro obě strany. Uvidíme, jak dlouho bude Google držet obě svá předplatná za plnou cenu a jestli se odhodlá ke slučování.