YouTube Premium je zase o něco výhodnější. Přináší 5 nových vychytávek

Předplatné Premium láká uživatele na několik nových funkcí

Mezi nimi je například chytré stahování, hromadné sledování či vylepšený bitrate

Některé funkce jsou k dispozici již nyní, jiné dorazí v následujících týdnech

YouTube je bezesporu jedna z nejpopulárnějších služeb poskytující video obsah na světě. Google jej v základní variantě nabízí všem úplně zdarma, avšak uživatelé se nevyhnou celé řadě mnohdy otravných reklam. Nejen proto vytvořil předplatné Premium, které reklamní sdělení odstraňuje a navrch přidává celou řadu užitečných funkcí. Ne každý nicméně vnímá předplatné jako dostatečně výhodné, a proto Google přidal hned pět nových funkcí.

První se týká diváků na mobilních zařízeních. Těm služba nově umožní přidávat videa do fronty přehrávání a libovolně ji upravovat. Další novinkou je možnost hromadného sledování YouTube videí během videohovorů skrze Google Meet, přičemž ostatní účastnící mít předplatné nemusí. Tato funkce je prozatím dostupná pouze na zařízeních s Androidem, v následujících týdnech by ale měla být k dispozici také pro iOS a jeho FaceTime. Třetí benefit je ryze praktický – s placeným YouTube budete moci pokračovat v přehrávání videa tam, kde jste přestali, například když začnete sledovat video na telefonu a pokračujete ve webovém prohlížeči.

Čtvrtá vychytávka se jmenuje chytré stahování, v originále Smart Downloads. Ta vám do zásoby stáhne pro offline sledování doporučená videa, což se může hodit například ve chvíli, kdy si zapomenete stáhnout dostatečné množství obsahu pro dlouhý let. Posledním vylepšením je upravený bitrate pro Full HD videa (1080p), která by měla být čistější a detailnější. Toho se dočkají v následujících týdnech uživatelé se systémem iOS. Cena YouTube Premium zůstává stejná, tedy 179 Kč měsíčně, případně 269 Kč měsíčně za rodinný tarif pro až 5 členů rodiny či snížená cena 109 Kč měsíčně pro studenty.

Přesvědčí vás novinky k předplatnému YouTube Premium? Dejte nám vědět do komentářů.