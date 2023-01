Vtipálci přišli na způsob, jak ošálit YouTube. Prý jim patří vůbec nejstarší nahrané video

Internetem se šíří nové „nejstarší“ video na YouTube

Bohužel se jedná o sofistikovaný podvrh

Server už částečně chybu napravil, objevují se však další a ještě starší videa

Každý, kdo je alespoň trochu zběhlý v historii internetu, jistě ví, že úplně první video nahrané na YouTube je dnes již legendární „Já v zoo“, které se na serveru objevilo před 17 lety a trvá 19 sekund. Nyní se ovšem internetem začalo šířit nové video, které tvrdí, že je tím úplně prvním na YouTube, což se snaží doložit i datum vydání 6. dubna 2005, tedy více než dva týdny před původním videem.

Samotný klip je nazvaný „Welcome to YouTube!!!“, tedy „Vítejte na YouTube“, a sestává z 49 vteřin a loga platformy, podpisu tří autorů Chada, Steva and Jaweda a písně Jump od skupiny Van Halen, která hraje na pozadí. Ačkoli by odhalení nového, doposud neznámého nejstaršího videa na YouTube, jistě bylo senzační, bohužel je z mnoha důvodů zřejmé, že se jedná o sofistikovaný podvrh.

Předně: rozlišení videa je 480p, které platforma představila až v roce 2008. Druhou nesrovnalostí je nastavená premiéra videa, přičemž to lze až od roku 2018. Poslední hřebíček do rakve propracovaného vtipu je pohled do HTML kódu stránky, kde metadata odhalují skutečné datum nahrání: 25. ledna 2023.

U zmíněného videa se nyní již zobrazuje správné datum nahrání a zdánlivě byla chyba napravena. Nicméně z ostatních videozáznamů na kanále je patrné, že lze stále na YouTube nahrávat videa s falešným datem zveřejnění. Jedno z videí mělo na serveru dokonce údajnou premiéru v roce 1974. Jak se k celé záležitosti postaví samotná platforma není v tuto chvíli jasné, avšak je pravděpodobné, že chybu, které vtipálci zneužívají, nakonec opraví.