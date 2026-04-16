Prodeje smartphonů klesají. Samsung a Apple se opět perou o první místo

- Nedostupné paměti zdražují výrobu smartphonů a snižují jejich prodeje
- Dodávky v prvním kvartálu poklesly o 4,1 % a budou i nadále klesat
- Nedařilo se předním čínským firmám, naopak značky Samsung a Apple lehce posílily
Přestože finanční výsledky za první letošní čtvrtletí oznámí největší výrobci smartphonů až na konci měsíce, agentura IDC zveřejnila vlastní odhady vývoje dodávek telefonů již nyní. Podle agentury skončil setrvalý růst trvající od poloviny roku 2023, hlavním důvodem je paměťová krize ovlivňující jak výrobní náklady, tak i poptávku koncových uživatelů. V příštích kvartálech navíc můžeme očekávat ještě větší propad.
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Samsung v prvním kvartálu posílil
Podle IDC bylo v prvním čtvrtletí letošního roku dodáno na trh 289,7 milionu smartphonů, což je o 4,1 procenta méně než v loňském roce. V žebříčku pěti největších výrobců posílily pouze značky Samsung a Apple, čínští výrobci naopak zažili bolestivý propad.
|Společnost
|Dodávky 1Q26 (miliony)
|Tržní podíl 1Q26
|Dodávky 1Q25 (miliony)
|Tržní podíl 1Q25
|Meziroční změna
|1. Samsung
|62,8
|21,7 %
|60,6
|20,1 %
|3,6 %
|2. Apple
|61,1
|21,1 %
|59,1
|19,6 %
|3,3 %
|3. Xiaomi
|33,8
|11,7 %
|41,8
|13,8 %
|-19,1 %
|4. OPPO
|30,7
|10,6 %
|34,1
|11,3 %
|-9,9 %
|5. vivo
|21,2
|7,3 %
|22,7
|7,5 %
|-6,8 %
|Others
|80,1
|27,6 %
|83,6
|27,7 %
|-4,2 %
|Total
|289,7
|100,0 %
|302
|100,0 %
|-4,1 %
Prvenství si v prvním kvartálu udržel Samsung, který na trh dodal 62,8 milionu smartphonů, což je meziročně o 3,6 % více. Samsungu pomohla silná poptávka po vlajkovém modelu Galaxy S26 Ultra i brzké uvedení levnějších smartphonů řady Galaxy A.
Apple podle IDC dodal 61,1 milionu iPhonů, což stačilo pouze na druhé místo. Růst 3,3 % zajistila zejména silná poptávka po nejnovější řadě iPhone 17, zejména v Číně. Firma z Cupertina si navíc může oddychnout, neboť ze souboje s ní zcela odpadla značka Xiaomi. Čínský výrobce zaznamenal propad o téměř 20 procent a s 33,8 miliony dodaných smartphonů mu patří třetí pozice.
O bronzovou příčku jej navíc mohla připravit značka Oppo, musela by ale zopakovat výsledek z loňského roku. To se ovšem nestalo a po desetiprocentním propadu dodávek zůstává Oppo na čtvrté příčce. Důvodem mají být slabší mezinárodní prodeje a slučování se značkou Realme. Žebříček TOP 5 poté uzavírá značka Vivo, která zaznamenala 6,8% propad dodávek.
Skokanem prvního letošního čtvrtletí se stala značka Honor, která meziročně zvýšila dodávky smartphonů o 24 procent. V TOP 10 rovněž zaznamenaly růst značky Motorola a Huawei.
Stabilizace trhu až v polovině příštího roku
V dalších čtvrtletích IDC očekává další pokles dodávek, kvůli nedostatku pamětí a jejich vysokým cenám se dostupnost smartphonů sníží, což pocítí zejména rozvíjející se trhy. Dá se předpokládat, že výrobci telefonů přizpůsobí nové situaci svoji nabídku, pravděpodobně dojde ke zúžení jejich portfolií. Tento stav patrně potrvá až do poloviny příštího roku, kdy by mělo dojít ke stabilizaci cen pamětí.