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Apple hrozil Muskovi smazáním Groka z App Store. V Cupertinu zuřili kvůli sexuálnímu obsahu

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 15. 4. 20:00
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Tim Cook a Elon Musk (ilustrační obrázek)
  • Spor mezi Applem a Elonem Muskem ohledně AI měl reálné základy
  • Gigantu z Cupertina se skutečně nelíbil sexuálně explicitní obsah generovaný Muskovou AI
  • Tým starající se o vývoj Groku ale podle všeho vše vyřešil

Elon Musk se poměrně intenzivně snaží, aby jeho umělá inteligence Grok měla úspěch. Zatímco některé jeho snahy lze pochválit, jiné už tak úctyhodné nejsou. Řeč je třeba o jeho nařčení Applu, že údajně upřednostňuje jiná řešení před tím jeho. Ačkoli to podle giganta z Cupertina není pravda, přeci jen jeden pádný důvod pro to, aby jej vyřadila z App Store, společnost určitě má. Řeč je o absenci filtrů Muskovy umělé inteligence, díky čemuž může snadno vytvářet sexuálně explicitní obsah, včetně toho týkajícího se nezletilých dětí.

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Applu se nelíbí sexualizovaný obsah vytvářený Grokem

V dopise, který exkluzivně získala stanice NBC News, Apple informoval americké senátory o tom, jak v zákulisí řešil prudký nárůst počtu sexualizovaných deepfake videí, která na začátku tohoto roku vytvořila umělá inteligence Grok. Apple se během této kontroverze příliš neozýval, ale podle NBC News firma v zákulisí shledala, že aplikace X a Grok porušují její směrnice, a neoficiálně pohrozila odstraněním z App Store.

Podle zprávy cupertinský obr kontaktoval týmy stojící za sociální sítí X a AI Grok poté, co obdržel stížnosti a zaznamenal mediální zprávy o skandálu, a požadoval, aby vývojáři vypracovali plán na zlepšení moderace obsahu. Síť X následně předložila aktualizaci Groka k posouzení, ta však byla zamítnuta, protože změny nebyly dostatečné. Společnost Elona Muska poté předložila revidované verze X a Groka, z nichž byla přijata pouze jedna.

„Apple posoudil další podání od vývojářů a dospěl k závěru, že X své nedostatky v podstatě odstranila, avšak Grok požadavky nadále nesplňuje. V důsledku toho jsme podání týkající se Groka zamítli a vývojáře jsme informovali, že budou nutné další změny k nápravě nedostatků, jinak by mohla být aplikace z App Store odstraněna. Po dalších jednáních a úpravách ze strany vývojářského týmu jsme dospěli k závěru, že se Grok podstatně zlepšil, a proto jsme jeho nejnovější verzi schválili,“ uvádí Apple.



Grok zaplavily polonahé fotky v bikinách



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Ačkoli tyto podrobnosti dosud nebyly oficiálně zveřejněny, pomáhají vysvětlit řadu matoucích změn v moderování, které xAI oznámila v době nejintenzivnější kritiky, včetně omezení týkajících se toho, kdo může používat nástroje pro práci s obrázky v Groku, a omezení úprav fotografií skutečných osob. V samostatné zprávě zveřejněné dnes však NBC News uvádí, že Grok nadále vytváří sexualizované obrázky lidí bez jejich souhlasu, a to poté, co za uplynulý měsíc stanice zdokumentovala desítky takových případů.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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