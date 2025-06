Pixel 10 Pro Fold chce mít světové prvenství. Má být nejodolnější skládačkou na světě

Google údajně plánuje představit skládačku Pixel 10 Pro Fold se zvýšenou odolností

Jeho konstrukce by měla být zcela prachotěsná

Jednalo by se o první ohebný smartphone s certifikací IP68

Konstrukce skládacích smartphonů jistě fascinuje každého technologického nadšence – ostatně kdo z nás by si před dekádou představil, že budeme na pultech obchodů vídat telefony s ohebným displejem. Ačkoli jde pokrok v tomto ohledu výrazným způsobem kupředu, stále platí, že skládačky patří spíše mezi ta křehčí zařízení, které je relativně snadné poškodit. Výrobci se nicméně snaží vylepšit jejich odolnost, jak jen to jde, a díky tomu se už některé z nich mohou pyšnit certifikacemi, podle kterých by si měly poradit s vodou.

Google chce získat atraktivní prvenství

Jenže mnohem větší problém pro ohebná zařízení jsou prach a nečistoty, které když se dostanou ke kloubu, mohou velmi snadno celé zařízení zničit. Plnou ochranu podle standardu IP se tedy až doposud žádná skládačka pochlubit nemůže, avšak to by se mělo již brzy změnit. Podle nových spekulací bude chystaný Pixel 10 Pro Fold od Googlu prvním skládacím telefonem s odolností proti prachu, která odpovídá ochraně, již používají tradiční smartphony.

Většina skládacích zařízení se pyšní stupněm krytí IPX8, což znamená, že je lze ponořit do vody, ale drobné prachové nečistoty a smítka by mohly být problém. Existují však výjimky – Motorola u své řady Razr (2025) představila ochranu IP48 díky nové konstrukci pantů. Ta chrání podle Motoroly zařízení před pevnými nečistotami o průměru 1 milimetr a větším. Vivo mezitím láká u svého nového modelu X Fold 5 na odolnost proti prachu IP5X.

Server AndroidHeadlines.com tvrdí, že Pixel 10 Pro Fold bude disponovat odolností proti prachu a vodě podle standardu IP68, což by byl první skládací telefon, který se tímto může pochlubit. Jen pro připomenutí – číslo 6 na stupnici IP znamená, že zařízení je zcela prachotěsné. To by byl u skládacího zařízení s mechanickými částmi velký úspěch. Spekuluje se, že by Samsung mohl u svých nových skládacích telefonů nabídnout vyšší odolnost proti prachu, avšak na plnou prachotěsnost si nejspíše ještě netroufne.

