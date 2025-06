Google Pixel 10 na prvních záběrech: brzké odhalení, revoluční čip a známý design v nových barvách?

Premiéra Google Pixel 10 by letos opět měla přijít brzy, domněnky umocňuje uniklá pozvánka na exkluzivní ukázku nových telefonů koncem června

Kolem nových Pixelů se hemží spousta dalších úniků, kromě záběrů z natáčení reklamy se nyní dozvídáme i oficiální názvy všech barevných variant

Poslední informace rovněž potvrzují zásadní informace o čipu Tensor G5, který bude zřejmě hlavním hardwarovým lákadlem nových modelů

Spekulací a úniků okolo nových Pixelů v posledních dnech přibývá a zdá se, že tímto tempem Googlu nezbyde téměř nic, čím by během oficiální premiéry mohl zásadním způsobem ještě překvapit. Nejčerstvější spekulace rozvířila uniklá pozvánka pro Pixel Superfans, kde Google vybraným jedincům slibuje exkluzivní a brzký pohled na nové modely ještě před oficiálním představením.

Navíc došlo zřejmě k největšímu úniku za poslední roky, když byl na fotografiích zachycen štáb při natáčení reklamy na nové Pixely, přičemž telefon je na snímcích zřetelně vidět. V neposlední řadě se nyní přidávají i nejnovější informace o chystané paletě barevných variant.

Překvapivě brzké představení na obzoru?

Jedním z velmi diskutovaných témat posledních dní je datum možného odhalení řady Pixel 10. Tradiční říjnové termíny jsou totiž zřejmě minulostí, ostatně již premiéra Pixelu 9 se posunula na srpen 2024. Nyní však vše nasvědčuje ještě dřívějšímu datu. Google totiž vybraným členům programu Pixel Superfans ve Velké Británii rozeslal pozvánky na exkluzivní předpremiéru, která se má konat již 27. června 2025. Pozvánka, která krátce po rozeslání unikla na Reddit, láká na předpremiérovou ukázku nových zařízení.

Ačkoliv název Pixel 10 v pozvánce explicitně nezazněl, je to nejpravděpodobnější možná varianta. Tento termín by korespondoval i s očekávaným vydáním stabilní verze Androidu 16, k níž by mělo dojít již v úterý 3. června. Momentálně většina zdrojů pracuje s informací, že by oficiální odhalení mělo proběhnout opět na tradiční akci Made by Google někdy v polovině srpna. Ukázka pro Pixel Superfans a další vybrané jedince tedy proběhne zhruba šest týdnů před srpnovou událostí – v té době by již měla být zcela jistě finální hardwarová podoba.

Design: Sázka na jistotu v nových odstínech

Co se týče vzhledu, řada Pixel 10 by dle aktuálních informací neměla přinést žádnou designovou revoluci. Naopak, uniklé materiály – včetně fotografií storyboardu z natáčení reklamy na Pixel 10 Pro – naznačují, že design bude velmi podobný, ne-li téměř identický, s řadou Pixel 9. Uživatel sociální sítě X, vystupující pod jmenovkou MarksGonePublic, sdílel fotografie z natáčení reklamy, které probíhalo v kanadském Vancouveru. Štábu bylo doslova vidět pod ruce a na uniklých snímcích vidíme kromě storyboardu zřetelně i samotný telefon. Pravděpodobně se, dle charakteristického teplotního senzoru, jedná o jednu z Pro variant.

Klíčovým fyzickým odlišovacím prvkem tak u nové generace budou pravděpodobně pouze nové barevné varianty. Podle úniků se můžeme opět těšit na pestrou paletu barev. U základního Pixelu 10 se očekávají varianty „Obsidian (Černá)“, „Blue (Modrá)“, „Iris (Fialová)“ a „Limoncello (Žlutá)“, přičemž žlutá by mohla nahradit tradiční světlou variantu, respektive béžové provedení „Porcelain“, které známe z Pixelu 9. Pixel 10 Pro a Pro XL by pak měly dorazit v odstínech „Obsidian (Černá)“, „Green (Zelená)“, „Sterling (Šedá)“ a „Porcelain (Bílá)“.

Srdcem telefonu bude revoluční Tensor G5

Nejzásadnější inovací řady Pixel 10 má být nový čip Tensor G5. Poprvé v historii si Google navrhl tento procesor kompletně sám od základů, bez využití architektury Samsung Exynos, která tvořila základ předchozích generací Tensoru. Výrobu má navíc zajistit renomované TSMC pomocí svého pokročilého 3nm procesu druhé generace (N3E). Tento krok má potenciál přinést nejvýraznější mezigenerační skok ve výkonu a výpočetní efektivitě, jaký jsme u Pixelů dosud měli možnost vidět. Nový čip by také mohl Googlu umožnit implementaci skutečně exkluzivních softwarových a AI funkcí, což může být důležitým motivačním faktorem pro přechod na novější generaci Pixelu, zejména v kontextu sedmileté softwarové podpory.

Nové Pixely poběží pochopitelně na nejnovějším Androidu 16. Kromě standardních modelů Pixel 10 a Pixel 10 Pro bychom se měli opět dočkat i většího Pixelu 10 Pro XL, a dosavadní spekulace i úniky slibují rovněž třetí generaci skládačky od Googlu, tedy Pixel 10 Pro Fold.

Autor článku David Pilař Softwarový tester a nadšenec do technologií všeho druhu. Ve volném čase milovník cestování, cyklistiky, dobré hudby a kvalitní kávy.