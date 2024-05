Test Lexus NX 350h (2024): jízda šepotem

Luxusní a komfortní interiér: skvělé materiály, tichá jízda, moderní technologie

Úsporný hybridní pohon: nízké spotřeby paliva ve městě, plynulá a tichá jízda, jen dálnice mu nevyhovuje

Vyšší cena a omezené možnosti konfigurace: řešením je akční nabídka

Lexus NX v současné generaci je na trhu už 2 roky, ale právě teď si můžete zakoupit modelový rok 2025. Takže vlastně auto zase až tak staré není a po týdnu ježdění jsem si na něj skutečně zvykl a dokázal bych s ním fungovat. I když nebudu primární cílová skupina tohoto vozu.

Barev se nebojí

Dříve platilo, že Lexus = 50 odstínů šedi. Tmavší barvy, spíše nevýrazné. Ale v posledních letech se to mění a tahle modrá na našem testovacím Lexus NX vypadala úchvatně. Lexus ji nazývá nebeská modrá a z 9 barev, které jsou na českém trhu k dispozici, bych sáhl právě po této. Nápaditý je i vnější design vozu. Může se vám líbit a nemusí, ale já musím uznat, že i po dvou letech vypadá pořád dobře.

Interiér dělá čest jménu

Zaměnit Lexus a luxus? To je tak snadné. A při usednutí do interiéru pochopíte, proč právě Lexus. Ten je jednoduše dokonalý. Skvělé sedačky, každý materiál, kterého se dotknete, působí velmi příjemně, hodnotně. Nenarazíte zde na levný plast, na cokoliv z čeho byste měli mít pocit, že se automobilka snažila ušetřit.

Sedím vysoko

Co mě první dny hodně vadilo, to je posaz za volantem. I když mám sedačku úplně dole, sedím velmi vysoko. Jak pocitově, tak reálně, kdy mi nad hlavou zůstává jen pár centimetrů místa. Ale můžu si na to stěžovat, když sedím v SUV? Vždyť proto si jej zákazníci vybírají, že chtějí sedět vysoko a mít rozhled. Já se svými 190 cm takovou výhodu nevyhledávám. Jak jsem zmínil v úvodu, nebudu primární cílová skupina tohoto vozu, což budou hlavně ženy a ty si budou vyšší posaz pochvalovat.

Padne do ruky

Vyšší posez dává jasně tušit, že auto nebude mít sportovní ambice v utažených zatáčkách, o to více překvapí malý volant, který by se klidně mohl umístit v tom nejsportovnějším Lexusu. Má příjemné výřezy pro palec a je tak akorát tlustý. Tohle se povedlo. Hned za volantem najdete pádla řazení, která jsou však úplně zbytečná a Lexus si je mohl odpustit. Tak jako tak zde žádné řazení rychlostních stupňů neprobíhá. Stejně jako všechny ostatní hybridní Lexusy má i tento planetovou převodovku, který plynule mění převodový poměr.

Nové ovládání

Co je ještě na volantu zajímavé? Všimněte si dvou plošek se čtyřmi šipkami po obou stranách. Ty slouží pro pohyb v menu, které se zobrazuje buď přímo na displeji před řidičem nebo na head-up displeji, který se promítá před čelní sklo. Drtivou většinu funkcí vozidla nastavujete zde. Proč? Protože nemusíte sundávat ruce z volantu a nemusíte klopit zrak někam jinam – vše máte přímo před očima. Moc hezké řešení.

Slyší česky

A kdo se nechce vůbec přehrabovat v nějakých menu, ten využije hlasové ovládání. Po vyslovení magického “Hey Lexus” (nastavit lze i jinou frázi) budete v českém jazyce ovládat rádio, klimatizaci, včetně vyhřívání sedadel, stírače, přepínat mezi médii, ovládat navigaci a mnoho dalších funkcí. Kdo si na hlasové ovládání ještě nezvykl, dělá chybu. Tohle je skutečně příjemné.

14 palců zábavy

Jak by měl vypadat infotainment v autě? Měl by být rychlý, podporovat Android Auto i Apple CarPlay bez drátů, přehledný a na velkém displeji. Prostě takový, jako je v Lexusu NX. 14″ displej s jemným rozlišením je skutečně velmi komfortní a povedený, reaguje rychle a také spojení s mobilním telefonem bylo bez zaváhání.

Vzdálený přístup

A co vzdálený přístup k autu přes mobil? Tuto funkcionalitu jsme neměli možnost vyzkoušet, ale pokud se stanete majitelem vozu, pak ve službě Lexus Connected najdete základní funkce: vzdálenou klimatizaci vozu, možnost najít vůz a monitoring stavu vozu.

Hybridní pohon

Jak to vypadá s pohonem? Jak je u Lexusu tradicí, jde o kombinaci spalovacího motoru a elektromotoru. Spalovací motor je čtyřválec o objemu 2,5 litru a výkonu 139 kW. Elektromotor přidává dalších 134 kW. Celkový maximální výkon tohoto ústrojí je pak 179 kW.

Maximální rychlost je omezena na 200 km/h a sprint na stovku zvládne za 8,7 sekundy, což je moc hezké číslo na tak velký vůz. Jak se hybrid dobíjí? Sám. Při každém brždění se kinetická energie mění na elektrickou a ukládá se zpět do baterie. Pokud to nestačí, může benzinový motor dobít baterii přes generátor.

Funguje to?

Jde už o 4. generaci tohoto systému a Lexus jej má skutečně vychytaný. Po městě není problém jezdit za 5 litrů benzinu, přičemž více ne polovinu času bude spalovací motor vypnutý, takže pojedete tiše a plynule jako v elektromobilu. Super. Kde si hybridní systém vyláme zuby, to je jízda po dálnici.

Moje cesta z Prahy do Brna skončila průměrnou spotřebou 8,9 litrů benzinu na 100 km, což rozhodně není lichotivý výsledek a bylo vidět, že jízda po dálnici není silnou stránkou NX. Planetová převodovka drží benzinový motor ve vysokých otáčkách, což zvyšuje spotřebu i hluk a tím snižuje komfort na palubě.

Asistenti

Pokud se dálnicím spíše vyhýbáte, budete tedy spokojeni. Na druhou stranu právě na dálnici nejvíce využijete armádu asistentů pro autonomní jízdu. Adaptivní tempomat drží odstup od vozidla vepředu, auto samo jede uprostřed jízdního pruhu. Dokonce ve výbavě nechyběl ani Asistent pro změnu jízdního pruhu. Zkrátka bezpečnost na palubě rozhodně nechybí.

Nenechá vás vystoupit

Na co jsem si dlouho zvykal, to je systém otevírání dveří. Zvenčí nevezmete za kliku, otevírání dveří je řešeno elektronicky, takže se stačí správně dotknout. A také vysedání. Už zde není klasická klika, ale jen tlačítko, které stisknete a zámek dveře otevře. Tedy za předpokladu, že je to bezpečné. Pokud zrovna za vámi jede auto, nebo jen cyklista, zámek nedovolí dveře otevřít. To je fajn hlavně pro děti – nemusíte kontrolovat, jestli můžou vystoupit, nebo ne. Když byste je nenechali vystoupit vy, nenechá je vystoupit ani Lexus.

Ber, nebo nech

A jak je to s výbavou? Naše provedení LUXURY bylo vybaveno skutečně skvěle. Ale cena také olizuje částku 2 miliony korun, což je u téhle třídy opravdu hodně. A také možnosti konfigurace jsou velmi omezené. Aktuálně najdete v ceníku Lexusu 11 úrovní výbav a nemůžete si vybrat kombinaci na přání. Buď si vyberete, nebo máte smůlu. Všechny ceny jsou navíc velmi ambiciózní. To si nejspíš uvědomuje i Lexus a nabízí akční model Limited Edition za cenu 1 499 000 Kč. Jde o velmi slušnou výbavu, kde vám nechybí nic důležitého, takže proč ne.

Parametry Lexus NX 350h+ Stupeň výbavy Luxury Maximální výkon 179 kW Zdroj energie benzin + elektřina Spalovací motor 2,5litrový čtyřválec Světlomety LED Pohon předních kol Převodovka automatická Akcelerace 0–100 km/h 8,7 s Maximální rychlost 200 km/h Délka 4 660 mm Šířka 1 865 mm Výška 1 640 mm Rozvor 2 690 mm Základní cena 1 390 000 Kč Cena testované výbavy 1 970 000 Kč

Pro koho

Je pro vás klíčový maximální komfort v interiéru? Jezdíte hlavně po městě, mimo město a výjimečně okresky? Chcete SUV s vysokým posazem a extravagantním vzhledem? Lexus NX vás nadchne. Pokud často lítáte po dálnici, jsou pro vás důležité sportovní jízdní výkony a chcete ušetřit nějaké ty peníze, mrkněte se k Audi nebo BMW.

Lexus NX 9 Vzhled a zpracování interiéru 9.5/10

















Propojitelnost s telefonem 8.5/10

















Technologická výbava 8.8/10

















Jízdní vlastnosti 9.0/10

















Spotřeba 9.3/10

















Klady design

interiér

infotainment

pokročilé technologie

hybridní pohon

nabídka asistentů

jízda ve městě Zápory cena bez akční nabídky

jízda po dálnici

přednastavené konfigurace