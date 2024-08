Recenze Samsung Galaxy Watch 7: nejlepší chytré hodinky pro Android?

Galaxy Watch 7 jsou nejnovější chytré hodinky od korejského Samsungu

Nabízí brilantní zpracování i skvělou výbavu, zamrzí však slabší výdrž a kompatibilita omezená na Android

V Česku se prodávají od 7 999 Kč za menší variantu, respektive od 8 699 Kč za větší verzi

Samsung je v globálním měřítku spokojeným vládcem trhu se smartphony, i přes občasné výstřely Applu a čínských značek se jeho mobily prodávají nejlépe ze všech. U chytrých hodinek však takovou pozici nemá ani omylem. První je Apple (20–30% podíl na trhu), Samsung soupeří s 8–10% podílem s Huawei a indickým výrobcem Fire Boltt. Přitom Korejci mají smartwatch po všech směrech vynikající, jak dokazuje i nová generace Galaxy Watch 7.

Nejnovější smartwatch s logem Samsungu lákají na jednoduchý design, pěkný displej, systém od Googlu, který je otevřený aplikacím třetích stran, celou plejádu zdravotních funkcí a navrch i schopnost bezkontaktního placení. Chybí tomu něco? Chybí, ale k dokonalosti je opravdu jen krůček…

Hodinky se v českých obchodech prodávají od druhé poloviny července. Námi testovaný 44milimetrový model vyjde na 8 699 korun včetně DPH, případně s podporou eSIM na 9 999 Kč. Pokud plánujete tyto hodinky pořídit vaší subtilní partnerce, možná by bylo vhodnější zvolit menší 40milimetrovou variantu, která stojí 7 999 Kč, nebo 8 999 Kč s podporou eSIM. Cena je o pár stovek vyšší než vloni, což výrobce nijak zvlášť neobjasňuje.

Obsah balení

Prodejní balení je hubeňoučké a velké tak akorát, aby se do něj vlezly hodinky se zvoleným řemínkem, nabíjecí magnetický puk a ještě obligátní literatura. Sluší se připomenout, že zařízení se v základu nabízí pouze se silikonovým páskem. Pokud si chcete dokoupit další, na e-shopu Samsung jsou k mání i látkové nebo kovové, cenově vychází kolem 1 300 až 1 900 korun za řemínek.

Design: méně stylový, více sportovní

Po designové stránce se základní Galaxy Watch od těch loňských nijak zvlášť neliší. Tím hlavním je tělo s kruhovým ciferníkem a dvěma barevně odlišenými tlačítky na pravé straně. Z modelu Watch FE si pak novinka vypůjčila ještě dva barevné prvky v podobě oranžového a modrého prošívání po stranách řemínku.

Upřímně se mi víc líbil totálně minimalistický design předchozích generací, svítivá oranžová a modrá ubírá na eleganci a hodinky staví víc do role příslušenství na sport. Přitom by se mělo jednat o zařízení pro každodenní nošení – ať už jdete na pracovní schůzku, anebo běžíte maraton.

Pochvalu si však zaslouží tenoučký profil těla a fakt, že na ruce působí maximálně přirozeně. I s prohnutým dýnkem, které se zaboří do vašeho zápěstí, mají hodinky co do tloušťky 9,7 milimetru a váží sympatických 33 gramů. Rozhodně jsou v tomto ohledu univerzálnější než současně představené Ultry, anebo loňské Watch 6 Classic, které letos nástupce nedostaly.

Řemínek z odolného kaučuku typu HNBR je příjemný i při delším nošení. Navíc jej lze nosit i do vody a údržba je maximálně jednoduchá. Oproti loňsku má nová generace gumový pásek vroubkovaný, díky čemuž zase působí o něco víc sportovně než elegantně. Upínání je hliníkové, stejně jako materiál samotného těla.

Kromě toho se Watch 7 chlubí certifikací 5ATM+IP68 (ochrana při ponoření do 1,5 metru na 30 minut, popřípadě do hloubky s tlakem 5 atmosfér) a vojenským standardem MIL-STD 810H. Displej pak překrývá plochá vrstva safírového sklíčka, která odolá mnoha vnějším vlivům a zaslouží velkou pochvalu.

Na displej je radost pohledět

Nikoho asi nepřekvapí, že i displejové panely pro hodinky si Samsung vyrábí sám. Letos si Korejci ušetřili práci a převzali zobrazovač z loňské generace. U většího modelu tu tak máme 1,5″ Super AMOLED s rozlišením 480 × 480 pixelů a zhruba 2milimetrovými rámečky. Rozlišení je skvělé, mírný rastr je vidět pouze při velmi blízkém ohledání, což u hodinek na zápěstí většinou nehrozí.

Mnohem důležitější než to ale je, jak se displej používá v rozličných podmínkách. Hodinky totiž mají sloužit jako prodloužená ruka mobilu, tudíž byste je měli k obličeji zvedat možná častěji než telefon samotný. Komfort při používání zajišťuje velice kvalitní automatická regulace jasu, která při polední vycházce umí na přímém slunci vytáhnout svítivost až na 2 000 nitů. Lépe je na tom už jen model Ultra, který zvládá až 3 000 nitů.

Watch 7 lze ovládat několika způsoby, přičemž tím hlavním je dotek prstu na displeji. Chybí sice mechanická luneta, klouzáním prstu po okraji rámečku však aktivujete virtuální lunetu a můžete tímto pohybem procházet jednotlivé dlaždice s widgety.

A k dispozici jsou i perfektně fungující bezdotyková gesta, jako je zvednutí ruky, čímž displej probudíte, případně poklepání ukazováčku a palce. Tímto gestem můžete v závislosti na kontextu vypínat budík, ovládat přehrávání hudby, popřípadě přijmout příchozí hovor. Podobnou funkci jsem mohl vyzkoušet i u konkurenčních Apple Watch, hodinky Samsung však gesto rozpoznávají o něco lépe.

Nový čip dobře mete

Výkon u smartwatch nezní jako hlavní prvek, po kterém se zákazníci pídí. Přesto je důležité, aby užitý čipset obsluhoval všechny funkce v systému co možná nejrychleji a bez čekání. Samsung letos masivně vylepšil to, čím hodinky Galaxy Watch myslí a dýchají. Čipset Exynos W930 nahradil nový model W1000. Ten má na rozdíl od svého předchůdce 3nm architekturu a 5jádrový procesor (jedno výkonnější jádro Cortex A78 a čtyři úspornější Cortex A55). Grafický akcelerátor Mali G68 zůstal.

Kromě toho mají Galaxy Watch 7 v základu 32GB úložiště (systém ukusuje asi 9 GB), 2 GB operační paměti, podporují Wi-Fi (v případě eSIM modelu i 4G LTE), dále Bluetooth 5.3, GPS, akcelerometr, gyroskop, barometr, kompas, snímač teploty kůže a nechybí ani NFC pro bezkontaktní platby pomocí Google Pay. Jen pozor, pro aktivaci virtuální peněženky je nutné mít zapnutý zámek displeje.

Systém: jednoduše to nejlepší?

A teď už samotný systém. Samsung již čtvrtým rokem používá operační systém Wear OS od Googlu, který si přizpůsobuje k obrazu svému po vzoru Androidu a One UI. Systém patří v mých očích k tomu absolutně nejlepšímu, co Galaxy Watch napříč generacemi nabízí.

Díky jednoduchému rozvržení ovládacích prvků se v systému ihned zorientuje jak uživatel běžného Wear OS, pamětník Tizenu ze starých generací Galaxy Watch, tak i úplný nováček, který měl dosud zkušenost jen s proprietárními systémy od Xiaomi nebo NiceBoy.

Tím hlavním je ciferník, který si můžete uzpůsobit dle vlastních potřeb – můžete jej mít maximálně komplikovaný, plný zkratek a mini-widgetů, anebo absolutně přímočarý a minimalistický. Většina ciferníků už také konečně podporuje Always-on režim. Zprava doleva pak listujete v jednotlivých dlaždicích s velkými widgety. Potažením dolů si zobrazíte roletku rychlých přepínačů, naopak odspodu nahoru se dostanete do menu všech nainstalovaných aplikací.

S navigací v systému vám pak pomohou i boční tlačítka: spodní funguje jako posun o krok zpět, horní vás vrací na domovskou obrazovku krátkým stiskem, současný stisk obou tlačítek pořídí screenshot. Dlouhý stisk horního tlačítka otevře hlasového asistenta či nabídku vypnutí, dvojité zmáčknutí pak ve výchozím stavu spustí Google Peněženku. To vše lze ale nastavit v aplikaci – pokud tedy platit neplánujete, můžete si sem namapovat jakoukoliv jinou aplikaci.

Problém s notifikacemi

Malý problém vidím u notifikací. Zejména tedy u těch textových, protože příchozí hovory fungují na jedničku. Notifikace v podobě nových zpráv se zobrazují na hodinkách samozřejmě v češtině a to dokonce včetně emotikon. Chybí ale obrázky. Inu, budiž. Pro odpověď na zprávu z Messengeru či WhatsAppu můžete využít titěrnou klávesnici, ta se však obsluhuje těžko a lepší by bylo diktování. Ale ouha, to trestuhodně nepodporuje češtinu.

Zbývá vám tak možnost reagovat pomocí emotikon, čáranic na displeji, anebo předpřipravených odpovědí. Ty si můžete naštěstí předchystat již v telefonu a pak pomocí nich reagovat. Samsung se také chlubí kontextovými návrhy na odpovědi podle Galaxy AI, ty ale pro změnu fungují pouze u výchozí SMSkové aplikace. A navrch musí být hodinky spárované s novým Flipem 6 nebo Foldem 6, jinak máte smůlu. A jen pro ujištění: žádné další funkce Galaxy AI zde nenajdete.

Wear OS v podání Samsungu je opravdu takřka dokonalý systém. Jenže místy drobnosti, místy absence logiky mu ubírají na kreditu. Abych to shrnul – i přes své mušky se jedná o nejlepší smartwatch systém androidového spektra, avšak na jablečný perfekcionismus u watchOS mu pár bodíků ještě chybí.

Fitness funkcím není co vytknout

Jako to platí u mnoha jiných výrobců, i Samsung chce mít výkladní skříň v podobě výčtu sportovních aktivit, které hodinky umí měřit. V doprovodné aplikaci jsem jich napočítal asi 102, nechybí klasiky jako běh, kolo, plavání (asi jediné, které opravdu budete používat), ale i obskurní disciplíny typu cvičení hula hop, či sporty, u kterých jsou hodinky běžně zakázané, například basketbal.

U většiny sportovních aktivit jen suše měří čas, uraženou vzdálenost (z toho vypočítavají spálené kalorie) a samozřejmě srdeční tep. Základní disciplíny, jako je třeba běh či jízda na kole, jsou mírně sofistikovanější. Dozvíte se i to, při jakém tempu jste cvičili, v jakých pásmech se pohyboval váš tep a také jakou jste během cvičení měli hladinu kyslíku v krvi.

Ale upřímně, takto kvalitní snímání sportu mají i hodinky za polovinu ceny. Pojďme se podívat na něco, co mají Samsung Galaxy Watch 7 unikátní. Celá aplikace Samsung Health, ať už v mobilu, nebo na zápěstí, je moc pěkně zpracovaná, na můj vkus má ale moc infantilní, obrázkový design.

Nabízí však slušnou řádku funkcí. Můžete například evidovat přímo na zápěstí, co jste jedli za pokrmy a podle toho si počítat kalorickou zátěž. Aplikace také monitoruje váš pitný režim, konstatně měří stres i srdeční tep, nechybí ani EKG. Novinkou je pak Skóre energie, které kombinuje vše od kvality spánku, srdečního tepu či teploty kůže a dává vám přímočarou odpověď na otázku, jak jste na tom.

Když už jsme u toho spánku, Samsung nabízí komplexní měření spánkových cyklů. V noci hodinky monitorují jak tep, tak i teplotu kůže. Díky tomu umí například upozornit na hlasité chrápání. Jen během pár nocí se také Watch 7 naučí vaše obvyklé spánkové skóre a pak mohou poradit užitečné tipy, jak svůj spánek zkvalitnit v případě, že se horší.

Úplnou specialitou je Index sloučenin AGEs, který měří hladinu těchto látek ve vašem těle na základě stravy a životního stylu. Index v zásadě ukazuje, v jaké kondici je vaše metabolické zdraví. Čím vyší index AGEs máte, tím větší je riziko toho, že se budete často potýkat s nějakým chronickým onemocněním. Rovnou vás varuji, pokud většinu dne sedíte u počítače jako já, vaše skóre bude až děsivé negativní. Dle rad v Samsung Health ale pomůže omezit smažené jídlo, kouření a jíst víc vitamínu C a E.

Kolem a kolem je rozmanitost všemožných zdravotních metrik, které hodinky od Samsung nabízí, opravdu úchvatná a v mnohém překonává mainstreamovou konkurenci, jako je Apple nebo Huawei. Z tohoto hlediska asi skutečně není co vytknout. Jednoduše, každý si vybere to, co chce u svého těla sledovat a čemu chce přikládat váhu.

Výdrž: mizerná, i když z pochopitelných důvodů

Hodinky jsou k mání ve dvou velikostech, dle čehož se liší i kapacita akumulátoru. Menší má 300mAh baterii, větší 425mAh akumulátor. Přesně tak, tedy stejně jako vloni. A jak vás asi napadne, ani výdrž se nijak závratně nezlepšila.

Námi testovaná větší 44milimetrová varianta vydržela v chodu zhruba 2 dny. A to opravdu v neustálém zápřahu: jednou denně 30minutové cvičení, celou noc na ruce pro monitoring spánku, přes den Always-on režim a častá kontrola notifikací. Nabíjení pak probíhá nepříjemně dlouho, bezmála hodinu.

Naměřená rychlost nabíjení 25W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 10 minut 21 minut 43 minut 56 minut

Samsung Galaxy Watch 7 zkrátka patří do skupiny sofistikovaných chytrých hodinek, které jsou nabité funkcemi, každou chvíli měří a sbírají data o vašem těle, ale zároveň prostě množství funkcí a plynulost systému je vykoupena nízkou výdrží. Pokud jste zvyklí na hodinky Huawei, které vám vydrží na ruce klidně celý týden a vybije se sotva polovina akumulátoru, tady jste na špatné adrese. Ale zase zde dostanete uživatelsky přívětivý design a schopnost placení přes Google Pay.

Záverečné hodnocení

Z testování Galaxy Watch 7 mám vlastně skvělý pocit, protože se mi potvrdila jedna myšlenka, kterou nosím v hlavě už nějakou dobu: Apple Watch mají v hodinkách od Samsungu parádní protipól, ale určitě ne konkurenci. Proč ne? Zbývá totiž ještě jeden aspekt, který jsem během celého vyčerpávajícího textu nezmínil.

Nové Galaxy Watch 7, stejně jako několik předešlých generací, jsou kompatibilní pouze s androidovými telefony, u telefonů Samsung nabízí ještě extra exkluzivní funkce. Co z toho plyne? Že používat Galaxy Watch 7 s jiným Androidem než Samsungem lze, ale je to věčná škoda. Naopak iPhone k nim nepřipojíte vůbec – stejně jako k Apple Watch nepřipojíte jiný mobil než iPhone.

A je to právě tato uzavřenost ekosystému, která v mých očích popularitu Galaxy Watch tolik brzdí. Protože jinak jde o parádní stroj: po stránce designu, dílenského zpracování, výbavy, ale třeba i funkcí pro sportovce. Druhou kaňkou na čistě vypraném bílém ubruse je výdrž. Jistě, tělo není nafukovací a funkce potřebují hodně energie. Přesto bych si u podobného typu příslušenství představoval alespoň 3 dny bez nabíjení. Aby se člověk nebál vyrazit na víkend do přírody a nemusel se třást, kdy bude muset hodinky zase dobíjet. Zase tolik toho nechci, ne?

Samsung Galaxy Watch 7 8.7 Design a zpracování 9.4/10

















Funkce a výbava 9.5/10

















Pohodlí nošení 9.1/10

















Výdrž baterie 6.3/10

















Mobilní aplikace 9.0/10

















Klady kvalitní zpracování a slušná odolnost

WearOS a podpora aplikací třetích stran

precizní monitoring sportu a zdraví

placení pomocí Google Pay

výborný displej s Always-on Zápory slabá výdrž na baterii

vyšší cena než vloni

„Galaxy AI v hodinkách“ je spíš chyták

místy nelogická práce s notifikacemi

