Samsung Galaxy Watch 6: tenčí rámečky, větší displeje a návrat otočné lunety

Nové hodinky od Samsungu dostaly hezčí design a několik nových funkcí

Do hry se vrací otočná luneta sloužící k ovládání systému

Ceny startují na 7 499 korunách, máme pro vás první dojmy přímo z Jižní Koreji

Samsung dnešní událost Galaxy Unpacked využil nejen k odhalení skládacích smartphonů Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 a špičkově vybavených tabletů řady Galaxy Tab S9, ale představil i novou generaci svých hodinek Galaxy Watch. Pozvánku do jihokorejského Soulu dostala i naše redakce a my pro vás díky tomu máme čerstvé první dojmy. Jaká vylepšení si technologický gigant Samsung pro naše zápěstí připravil?

Tenčí rámečky a větší displeje

Stejně jako loni, i letos jsme se od Samsungu dočkali dvou různých variant hodinek – sportovních Galaxy Watch 6 a konzervativnějších Galaxy Watch 6 Classic. Od sebe je rozeznáte na první pohled, u základního modelu zasahuje displej téměř až k okraji, u verze Classic jej obepíná vystouplá otočná luneta, která slouží jako doplňkový prvek k ovládání prostředí One UI 5 Watch postaveného na Wear OS 4 od Googlu.

Samsung dbal na to, aby displeji patřil co největší prostor, proto rámeček i lunetu oproti minulé generaci ztenčil, a displeje naopak zvětšil. U obou modelů si můžete vybrat úhlopříčku 1,3 nebo 1,5″, přičemž menší disponuje rozlišením 432 × 432 pixelů, větší 480 × 480 pixelů. V obou případech se jedná o Super AMOLED panel s podporou funkce Always On a maximálním jasem 2 tisíce nitů.

Co se fyzických rozměrů týče, model Classic je kvůli lunetě o něco větší – bude nabízený ve velikostech 43 a 47 mm, zatímco pouzdro u základního modelu má v diametru 40 nebo 44 mm. Galaxy Watch 6 Classic bude Samsung nabízet v černé a stříbrné barvě, u menších Galaxy Watch 6 bude záležet na velikosti – 40mm model bude k dispozici v grafitové a zlaté, 44mm v grafitové a stříbrné.

Hodinky se mezi sebou budou lišit i hmotností, pod kterou se podepisují použité materiály. Základní Galaxy Watch 6 s hliníkovým pouzdrem váží 28,7 nebo 33,3 gramů, varianta Classic se pyšní těžším pouzdrem z nerezové oceli, které má na svědomí vyšší hmotnost 52 nebo 59 gramů. Safírové sklíčko je naštěstí pro oba modely společné, stejně tak i zvýšená odolnost IP68/5ATM/MIL-STD-810H.

Nový čipset a spousta senzorů

Srdcem všech variant je čipset Samsung Exynos W930 s dvoujádrovým procesorem o taktu 1,4 GHz. Paměť RAM má kapacitu 2 GB, pro ukládání dat uživateli poslouží prostor o kapacitě 16GB. Bohatá je bezdrátová konektivita, podporována je dvoupásmová Wi-Fi, Bluetooth 5.3 a NFC pro mobilní platby, volitelně si lze připlatit za podporu LTE. O lokalizaci se stará GPS, Glonass, Beidou a Galileo.

Hodinky jsou rovněž prošpikované spoustou senzorů sloužících k hlídání zdraví a sportovních aktivit. Tím hlavním je Samsung BioActive Senzor sdružující optický a elektrický snímač tepu, a analyzér bioelektrického odporu., mobilní platby zase zabezpečuje NFC. Nechybí ale ani teplotní senzor, akcelerometr, barometr nebo gyroskop.

Měření zdraví, spánku a sportovních aktivit

A co všechno tyto senzory dovedou? Samsung vyzdvihuje například pokročilé sledování spánku, kdy je uživatel nejen podrobně informován o kvalitě spaní, ale také dostává personalizované rady pro jeho zlepšení. Pro navození příjemného prostředí pro usínání hodinky umí spolupracovat i s ostatními zařízeními v domácnosti, například u nich zvládají ztlumit notifikace, ztmavit displeje apod. Na hodinkách samotných se pak aktivuje neviditelný infračervený senzor, který snímá potřebné veličiny, a přitom svým světlem nijak neoslňuje.

Chybět pochopitelně nemohou ani fitness funkce – i zde Galaxy Watch 6 poskytují informace užité uživatelovi na míru, mezi nimi například měření tělesné skladby nebo analýzu fyzických schopností a vlastností. Na základě těchto dat pak uživatel dostává personalizované rady týkající se jak oblasti výživy, tak oblasti sportu a tréninku. Galaxy Watch 6 dokáží sbírat údaje z více než stovky různých sportů, nově k nim přibývá běžecká dráha.

Samsung vylepšil i měření EKG, kde je novinkou je možnost upozornění na nepravidelný srdeční rytmus, a to jak během dne, tak i při spánku. V noci navíc hodinky dovedou měřit teplotu pokožky, čehož využívají například při sledování menstruačního cyklu. Vestavěný teploměr navíc využívá aplikace Thermo Check, která umí změřit teplotu jídla nebo vody v moři či v řece.

Výdrž a nabíjení

Samsung v propagačních materiálech slibuje oproti minulé generaci zvýšenou výdrž, kterou zabezpečuje jednak modernější čip, ale také akumulátory s vyšší kapacitou – menší modely mají 300mAh baterii, větší 425mAh. Dobíjení je bezdrátové, Samsung slibuje, že za pouhých 8 minut nabíjení získáte „šťávu“ na dalších 8 hodin provozu.

Novinky v softwaru

Jelikož na Galaxy Watch 6 běží otevřený operační systém Wear OS, můžete se těšit i na spoustu aplikací třetích stran, mezi nimi například WhatsApp, MyFitnessPal nebo Audible. S aktualizací platformy na podzim do hodinek dorazí i možnost psát zprávy na Gmailu nebo přidávat poznámky do kalendáře Google.

Nechybí ani spolupráce s ostatními zařízeními značky Samsung – hodinky lze využívat například jako spoušť fotoaparátů u smartphonů Galaxy, nebo jako ovladač chytrých televizorů Smart TV. S pomocí hodinek lze také dohledat ztracené zařízení a platit skrze službu Google Pay.

Cena a dostupnost

Hodinky Samsung Galaxy Watch 6 půjdou do prodeje 11. srpna, předobjednávky startují již dnes. Ceny jsou stanovené následovně:

Model Bluetooth varianta LTE varianta Galaxy Watch6 40 mm 7 499 Kč 8 999 Kč Galaxy Watch6 44 mm 8 299 Kč 9 499 Kč Galaxy Watch 6 Classic 43 mm 9 999 Kč 10 999 Kč Galaxy Watch6 Classic 47 mm 10 499 Kč 11 999 Kč

Pokud využijete předobjednávek, můžete nějaké peníze ušetřit – pokud skrze obchod našeho partnera, společnosti Mobil Pohotovost, prodáte své staré zařízení, dostanete k výkupní ceně bonus 2 tisíce korun v případě nákupu základních Galaxy Watch 6, nebo 3 tisíce při nákupu varianty Classic. Kromě toho registrací získáte 1 rok pojištění Samsung Care+ zdarma.