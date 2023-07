Samsung představil tablety Galaxy Tab S9. Mají brutální výbavu a nevadí jim voda

Samsung představil novou rodinu tabletů Galaxy Tab S9

Hlavní novinkou je voděodolnost a vyšší výkon

Ceny startují na 21 499 korunách

Samsung dnes ve své domovině představil nové ohebné smartphony Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5, a při té příležitosti omladil i portfolio svých nejvybavenějších tabletů. Řada Galaxy Tab S9 se opět skládá ze tří samostatných modelů, které se liší zejména úhlopříčkou displeje, ostatní výbava je takřka totožná. Došlo také na chytré hodinky Galaxy Watch 6, které jsou zastoupeny dvěma modely.

Nové tablety od Samsungu lákají na tenká a lehká těla

Tablety řady Galaxy Tab S9 jsou opět špičkově vybavená zařízení, která nedělají kompromisy v žádné oblasti – Samsung u nich vyzdvihuje vysoký výkon, perfektní displeje, líbivý zvuk a spoustu softwarových vychytávek. Dechberoucí je i nízká hmotnost a tloušťka všech tří modelů:

Galaxy Tab S9 – 498 gramů a 5,9 mm

Galaxy Tab S9+ – 581 gramů a 5,7 mm

Galaxy Tab S9 Ultra – 732 gramů a 5,5 mm

Letos navíc přibyla odolnost IP68, takže se nemusíte bát vzít si s sebou tablet do vany nebo na pláž. Samsung dokonce předvedl, že lze dotykový displej používat i pod vodou, avšak žádné praktické využití nás pro tento scénář nenapadá.

Všechny tři modely dostaly do vínku Dynamic AMOLED 2X displeje s adaptivní frekvencí 60-120 Hz a podporou HDR 10+, jejich úhlopříčky jsou následující:

11″ u základního Galaxy Tab S9

12,4″ u prostředního Galaxy Tab S9+

14,6″ u vrcholného Galaxy Tab S9 Ultra

Displeje lze ovládat i stylusem S Pen, který se nachází přímo v balení. Pero je voděodolné a nabíjí se přímo ze zad tabletu.

Výřez v displeji pro dva čelní fotoaparáty

Stejně jako loni „zdobí“ displej modelu Galaxy Tab S9 Ultra výřez pro duální čelní kamerku (12+12 Mpx), zatímco jeho menší sourozenci dostali pouze jeden 12Mpx fotoaparát schovaný do rámečku nad displejem. Co se fotoaparátů na zádech týče, základní Galaxy Tab S9 má pouze jeden s rozlišením 13 megapixelů, modely Plus a Ultra k němu přidávají ještě 8Mpx širokoúhlou kameru.

Samsung vyzdvihuje i výkon čtyř vestavěných reproduktorů od AKG s certifikací Dolby Atmos, které mají být o 20 procent větší než u minulé generace.

Vysoký výkon a 5G konektivita

Srdcem všech variant Galaxy Tab S9 je čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, který známe z jarních smartphonů řady Galaxy S23. Samsung při návrhu kladl důraz na chlazení, které nově rozptyluje teplo dvěma směry, díky čemuž není nutné tak často sahat ke škrcení výkonu. V nabídce bude několik paměťových variant, v nejvyšší konfiguraci vrcholného Galaxy Tab S9 Ultra můžete dostat až 16 GB RAM a 1TB úložiště. Potěšující je, že kapacitu úložiště lze rozšířit paměťovou kartou formátu microSD.

Kromě velikosti pamětí si v konfigurátoru budete moci zvolit, zda si vystačíte pouze s Wi-Fi (standard 6E) připojením, nebo zda za příplatek využijete i 5G konektivitu. Nechybí ani Bluetooth 5.3, skrze které tablet komunikuje s dotykovým perem. Co se fyzických portů týče, na těle najdeme 3pinový konektor pro připojení příslušenství, a také port USB-C. Ten poslouží i k dobíjení akumulátoru s kapacitou:

8 400 mAh u Galaxy Tab S9

10 090 mAh u Galaxy Tab S9+

11 200 mAh u Galaxy Tab S9 Ultra

Spousta softwarových vychytávek pro tablety

Samsung nezanedbal ani softwarovou stránku. Na tabletech běží Android 13 a nadstavbou One UI, která je doslova prošpikována funkcemi navrženými speciálně pro tablety. Nechybí například desktopový režim DeX – po připojení klávesnice tak lze tablet používat jako počítač. Díky funkci Multi-Window lze plochu rozdělit pro tři aplikace běžící najednou, v režimu Pop-Up View zase aplikace mohou běžet v režimu plovoucích oken.

Nechybí ale ani rozšířené schopnosti aplikací třetích stran, na velké displeje je například připravený poznámkovník GoodNotes, videostřižna LumaFusion nebo malovací nástroj Clip Studio Paint. Tablety řady Galaxy Tab S9 navíc díky funkci Multi Control lépe spolupracují s ostatními zařízeními v ekosystému Samsungu, například při přesouvání a kopírování textů a souborů.

Ceny a dostupnost

Tablety řady Galaxy Tab S9 budou k dostání od 11. srpna, a to v béžové a šedé barvě. Ceny za jednotlivé paměťové varianty jsou následující:

Model Paměť Cena Wi-Fi verze Cena 5G verze Galaxy Tab S9 8+256 GB 21 499 Kč 24 999 Kč Galaxy Tab S9 12+256 GB 23 999 Kč 27 499 Kč Galaxy Tab S9+ 12+512 GB 29 499 Kč 32 999 Kč Galaxy Tab S9 Ultra 12+512 GB 34 499 Kč 37 999 Kč Galaxy Tab S9 Ultra 16 GB + 1 TB 41 499 Kč 44 999 Kč

Samsung si tradičně připravil několik zajímavých nabídek, které půjde využít v době předprodejů začínajících 26. července. Ti, kdo své zařízení v předobjednávkovém období zakoupí například u Mobil Pohotovosti, získají 1 rok pojištění Samsung Care+ na 1 rok zdarma, a navíc budou moci využít výkupní bonus 5, 6 nebo 10 tisíc korun při prodeji starého zařízení.