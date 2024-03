Jak si vytvořit vlastní ciferník pro Wear OS? Máme pro vás podrobný návod

Ciferníků na hodinky je plný Google Play až do chvíle, kdy hledáte něco osobitého

Ač se Google snaží kreativní proces usnadnit, pro laika je tvorba prostřednictvím aplikace snazší

Otestoval jsem aplikaci Pujie, která mi pro tvorbu Wear OS ciferníků přišla nejlepší

Asi už jste si všimli, že je pro mě softwarová výbava telefonů i hodinek stěžejní a musí kombinovat užitek i estetiku. Hodinky možná nepodporují taková přizpůsobení jako smartphony, ale o to větší význam mají jejich ciferníky, jelikož dělají z tuctové elektroniky tu vaši osobitou.

Výběr na Google Play je nekonečný, ne?

Scrollování obchody s aplikacemi vypadá na první pohled jako nekonečná zábava. Doby, kdy Huawei v aplikaci měl 10 ciferníků, jsou pět let minulostí, teď jich nabízí desítky a stovky. Wear OS na tom není jinak. Když ale hledáte něco pro sebe, výběr se významně zredukuje. Nechcete třeba hodinky analogové, chcete ladění do tmavých barev kvůli delší výdrži, nelíbí se vám červená a chcete mít vždy na očích (respektive ruce) údaje o tepovce a počasí.

V tu chvíli se iluze nekonečného výběru začne rozpadat, i když zkusíte aplikace, jako je Facer. Vaším filtrem jen tak něco neprojde a když už ano, začnete přidávat další požadavky. Třeba že čas by být zjistitelný i letmým pohledem a kdejaký sci-fi font je hezký, ale nečitelný.

Zjistíte, že tepovka a počasí je fajn, ale kromě času by se hodilo i datum, na které autor ciferníku zapomněl. Nebo jen taková blbost, že v určitých časech ručičky překrývají jiné informace. A najednou zjistíte, že sítem náročného uživatele projdou maximálně jednotky variant. A pokud si usmyslíte, že byste chtěli na zápěstí nosit něco, co vyjadřuje i vaši osobnost, jste v loji.

Vezmeme si na to nástroj profíků!

Nestačilo mi mávnout nad stavem věcí rukou a říct si, že se smířím. Začal jsem pátrat, jak ciferníky vznikají a jak si nějaký vytvořit přesně podle svých potřeb. Řekl jsem si, že na stolním počítači práce odsýpá lépe než na dotykovém displeji, a zkusím tedy „profi“ variantu, tedy software, který doporučuje Samsung, tedy Watch Face Studio. Ostatně, když používám Samsung Galaxy Watch 6, setrvání v zóně jedné značky by mělo věci usnadnit, ne?

Moc ne. Wear OS není dvakrát přátelský, pokud se bavíme o čemkoli, co neposvětil Google. Hodinky nemají souborový manažer (zkoušel jsem např. myWear File Explorer) a pokud ho spustíte, zjistíte, že s instalací aplikací z APK balíčku stejně moc nepomůže. Nezbývá než aktivovat bezdrátové ADB, které ale vyžaduje opakované opisování portů a kódů a nabíječku, protože hodinky sundané z ruky se po pár vteřinách zamykají.

Po absolvování tohoto martyria jsem doufal, že mám vyhráno. Spustil jsem Watch Face Studio a začal tvořit ciferník vrstvu po vrstvě. Tmavý základ na pozadí, nějaká decentní grafika přes ně, aby bylo nač koukat, graf pro měření stavu baterky, digitální časomíru a šup s tím do hodinek, neb na promyšlenější pokusy bude čas později.

K transportu do hodinek potřebuje počítač číslo komunikačního portu a IP s portem hodinek, k tomu kód pro bezdrátové ladění, všechno napsat do správného řádku a pak by se mělo kouzlo podařit. Leč, nepodařilo, a ani povypínání VPN, restarty všeho možného a vyzkoušení více či méně pravděpodobných kombinací jsem komunikaci s hodinkami vzdal. Zkusil jsem si místo toho vytvořit instalační soubor. Jenže ten zase vyžadoval jakýsi klíč a nabídnul jeho vytvoření. Dopadlo to jako prve.

Je více než pravděpodobné, že jsem někde něco opominul a zkušenější vývojáři hned budou tušit, kde je zakopaný pes, ale já jako nadšenec žádnou mrtvolku exhumovat nechci a hledám méně trnitou cestu.

KWCH, levoboček KWGT

Kdysi, snad ještě na Androidu KitKat, jsem si oblíbil aplikaci KWGT, která umožňuje výrobu vlastních widgetů. Tento nástroj možná není úplně jednoduchý, ale má obrovské možnosti. Jako stavebnici dovoluje skládat data z kalendáře, času, celé to ilustrovat geometrickými tvary, indikátory průběhu a to všechno můžete různě prolínat, měnit průhlednost, ohýbat, doplňovat obrázky a animacemi.

Moc mě proto potěšilo, že vznikla i alternativa pro hodinky nazvaná KWCH, momentálně v předběžném přístupu. Skládá se (jako obvykle) z části pro telefon a pro hodinky. Známé jméno, známé funkce, dobrá hodnocení, co by se mohlo pokazit?

Narazil jsem na chybu DF-DFERH-01, která je poměrně běžná, ale všechny instrukce k jejímu odstranění selhaly. Nezabralo smazání cache pro Play Services a Store, nepomohl tovární reset, nepomohlo vynucení aktualizace, nepomohlo použití jiného Google účtu. Zkrátka telefon posílal žádost o instalaci už nainstalované aplikace, hodinky posílaly odkaz na stažení něčeho, co už v telefonu bylo. Ani starší verze aplikace ledy neprolomila.

Ještě že KWCH není jediná aplikace tohoto druhu. Po chvilce googlení a rozmrzelém smazání WatchMaker Watch Faces (příliš urputně tlačil do pravidelných plateb bez možnosti pořádného vyzkoušení) jsem zakotvil u aplikace Pujie. Není sice zdarma, ale pokud je ve vás aspoň malý hračička, investice se 100 Kč vyplatí. A to říkám i se zohledněním toho, že pozdější update KWCH zmiňovanou chybu vyřešil.

Pujie: kam se hrabe Lego

Jestli jste se kdy pokoušeli vytvořit něco ve Photoshopu či podobném programu, nebude vám struktura Pujie cizí. Jednotlivé prvky skládáte do vrstev, na které pak lepíte animace, efekty či informace a následně upravujete, jak na sebe budou prvky reagovat. Ve výchozím stavu se překrývají, ale pokud by spolu měly provádět nějakou množinovou operaci, nikdo vám ruce svazovat nebude.

Zároveň tvůrci už za vás zjistili, co Wear OS zvládne, a nezahlcují vás možnostmi, které v praxi nefungovaly. Cestičku už máte ušlapanou, bloudění je redukované na minimum. Výroba prvního ciferníku, byť primitivního, vám zabere třeba půl hodiny, protože budete pátrat, jak se nastavují barvy, kde můžete přidat barevný přechod, kde průhlednost, jak si hrát s editací tvarů, zda je lepší si objekty poskládat právě z tvarů, nebo už použít bitmapu či texturu a jak vůbec přecházet mezi editorem ciferníků a předpřipravenými šablonami.

Jakmile ale poznáte základní možnosti, půjdete už na jisto a plánovaně. Připravíte si podklad, přidáte objekt, který vám automaticky rozhodí do kruhu čárky každých 5 minut a na 3, 6, 9 a 12 hodin přidá číslo, vyberete ručičky a hotovo. Jednoduchý ciferník nezabere ani pět minut.

Pět minut stačí? Nestačí!

Tím si možná vystačíte první den, ale jakmile začnete zkoušet, co dokážete ze základních objektů připravit, budete chtít víc. Stihne vás prokletí nutící vás udělat ciferník nejen funkční, ale i hezký. A tady začíná opravdová dřina i slast.

Cesta dříče vede přes experimentování s barevnými přechody imitujícími záři neonu, s hledáním vhodných textur a změn jejich průhlednosti, kreslení šablon, do kterých byste naskládali komplikace a podobné hračičkování. Pokud si námahu ochotně ušetříte, můžete si ciferník poslepovat z prefabrikátů nasdílených od jiných uživatelů. Najdete bezpočet indikátorů nabití telefonu i hodinek, různé ručičkové ukazatele pro teplotu, kroky, nadmořskou výšku i cokoli mezi tím, někdo zase rád přispěje jen animacemi, třeba jednoduchým hodinovým strojkem či světovou mapou ukazující střídání dne a noci či lunární fáze. V podstatě stačí si z jídelního lístku vybírat, co na talíř hodinek naservírovat, a dbát aspoň trošku na to, aby komplikace zůstaly v jednom stylu.

Máte chuť na hotovky?

A pokud budete extrémně líní, můžete rovnou zapátrat v galerii hotových ciferníků. Na jejich konec se asi nedostate nikdy. Za prvé jich je hodně, za druhé má Pujie nešťastný zvyk nenechat vás moc hledat. Umí sice nabídnout ciferníky s pěknými animacemi nebo jen digitálky, ale pokročilejší filtr by se hodil.

Když zároveň koukáte, jak autoři své výtvory nazývají, dojde vám, že by hledání stejně pomohlo jen napůl. Třeba ciferník známý z Huawei Watch GT2 je tady nazvaný Gran Turismo 2 a nikdo si s autorskými právy hlavu neláme. Klidně tak potkáte několik klonů LCARS ze Star Treku, ciferníky inspirované Apple Watch i imitace Rolexek nebo Festiny.

A tím otevírám jednu z největších výhod Pujie: takto stažené ciferníky si můžete přizpůsobit! Našli jste parádní ciferník, ale ocenili byste, kdyby místo všech odstínů duhy zůstal monochromatický? Není problém, za pět minut vyřešeno. Nelíbí se vám, že autor používá kurzívu? Maličkost, fontů jsou na výběr stovky. A že byste místo štěňátka na pozadí měli raději fotku přítelkyně? Že jste to vy, stačí nahrát fotku. Během pár vteřin tak můžete mít ciferník přesně takový, jaký si přejete.

Zároveň se pravděpodobně stane to, že budete nejhorším séfem sami sobě. Pokoušel jsem se např. vytvořit ciferník inspirovaný grafickým stylem filmu Tron, respektive hrou Tron 2.0. Něco vycházející z novějšího Tron Legacy by se možná našlo hotové, ale nebylo by to ono. A tady započal boj s detaily: jaký odstín modré ke Tronu patří? Jak indikátory třeba pro vteřiny připodobnit ke světelným motorkám a barevným pruhem za nimi vlajícím, když už je možné si vybrat mezi krokovým, nebo plynulým chodem animace? Dá se využít nějaký prvek ze hry pro celkový layout? Měl bych někam použít logo? A co pozadí, které by mělo dokreslovat téma, ale nesmí být dominantní?

Z téhle pasti se těžko utíká, záchranou pro mě vlastně bylo zvolit si úplně jiný ciferník a ke svému Tronu se vracet a postupně ho ladit. Je to zábava (nebo řehole) na hodně dlouho a svým způsobem je zajímavý i samotný proces, kdy zjišťujete sami na sobě, proč se v některých rysech design ciferníků tak podobá, i když si myslíte, že byste to udělali úplně jinak.

Závěrečné hodnocení

Když jsem zjistil, že KWCH nefunguje, alternativa ve formě placené aplikace Pujie mi přišla jako marnivost. Proč bych měl používat práci jiných, když mé nápady jsou (samozřejmě) nejlepší? Vždyť obě aplikace dělají to samé! Dalo by se říci, že pokud skutečně chcete stavět ciferníky na zelené louce, mnoho rozdílů nezaznamenáte. Přesto nakonec Pujie u mě vyhrálo. Za prvé proto, že jsem přecenil svou kreativitu a estetické cítění, za druhé proto, že jsem dostal koňskou dávku inspirace od jiných autorů.

Najednou už to nebylo jen zírání na černou plochu a lepení geometrických obrazců na ni. Takový design v mém případě vypadal tuze amatérsky. Ale když jsem zkoumal, jak s prvky cizích ciferníků pracují jiní, mohl jsem se přirozeně učit. Je to jako koukat do běžícího motoru. Vidíte na živo, kde si autor pomohl SVG obrázkem, kde si vytvořil prvek složením tří jiných prvků, jak animace kombinuje s použitím barev. Díky tomu je tvorba snazší i poučnější. A když na to nebudete mít čas, můžete z Pujie získat víc hotových ciferníků, než když budete na slepo hledat v Google Play.