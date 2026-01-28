Honor Magic 8 Lite recenze: když potřebujete ultimátní výdrž

- Honor Magic 8 Lite je nový levný telefon, který se nepříliš dobře maskuje jako „odlehčená vlajkovka“
Honor vtrhl na český trh s novou vlajkovou řadou Magic 8. I když skutečně vlajkový potenciál má pouze model Magic 8 Pro, jeho významně odlehčený „rádoby sourozenec“ Magic 8 Lite také připoutá pozornost mnoha zákazníků. Označení Magic a tedy členství v elitní řadě smartphonů mu ale moc nepřísluší – výrobce jej využívá spíše jako kamufláž. Jednak proto, že z vlajkových prvků toho má opravdu málo, a také kvůli tomu, že modely Magic Lite už několik generací stojí na místě. Zlomí to nová generace s osmičkou?
Aby bylo jasno hned na úvod: Magic 8 Lite se snaží primárně konkurovat řadě Redmi Note 15 od Xiaomi. I cena je podobná, Honor Magic 8 Lite vstupuje na náš trh za 8 990 korun (8/256 GB), k dispozici je i vyšší paměťová verze za 9 990 korun (8/512 GB). Zaváděcí sleva chybí, výrobce ale nabízí dárek zdarma v podobě sluchátek Honor Earbuds S8 v hodnotě necelých 2 tisíc korun.
Obsah balení
Honor, na rozdíl od svých konkurentů, osekal prodejní balení na kost, a to se týká trochu s podivem i tohoto levnějšího modelu. Uvnitř se nachází pouze telefon samotný, 1metrový USB-C kabel a sponka pro vysunutí SIM slotu pro dvě nanoSIM. Chybí pouzdro či jakékoliv jiné příslušenství, naštěstí má telefon z výroby předlepenou fólii na displeji. Z povinného energoštítku se dozvíme, že telefon má třídu B, ochranu proti pádům na úrovni A, opravitelnost na úrovni B a reálná výdrž je údajně 68 hodin a 59 minut.
Design a displej
Honoru nelze upřít absolutní designový konzervatismus, až dogmatismus. Přece jen, s přimhouřením oka vypadají všechny modely od první generace Magic 4 Lite vlastně stejně. Novinka se asi nejvíce podoba předloňskému Magic 6 Lite, nicméně kruhový fotomodul dominující zádům nabízely opravdu všechny modely.
Nová je letos přední strana, která nenabízí už trochu vyčpělý 2,5D zahnutý displej, naopak celá skleněná přední část je plochá. Dobrou zprávou je i to, že výrobce dokázal smrsknout rámečky kolem displeje na 1 milimetr, čili je telefon o trochu kratší a tenčí než předchůdci, ale nabízí o setinu palce větší zobrazovač.
Pořád jde o telefon z plastu, ať už hovoříme o rámečku nebo zadní části. Námi testovaná zelená a také černá varianta mají klasický matný plast, hnědá přichází s na omak možná příjemnější imitací kůže. Na poměry „plasťáku“ je Honor Magic 8 Lite velice pevný, ani při pokusu o ohnutí se nijak moc neprohýbá a k tomu nutno přičíst i zvýšenou odolnost proti pádům až z 2,5 metru či certifikovanou odolnost proti vodě a prachu IP68/69K (při ponoření až do 6 metrů). Výrobce se odolnost nebojí demonstrovat, u Magic 8 Lite tedy můžete počítat s tím, že si kupujete odolný telefon.
Honor patrně využívá displejový panel značky Visionix, z výčtu specifikací je však vidět, že si letos nová řada pohoršila. Nabízí sice neznatelně větší obrazovku s úhlopříčkou 6,79″, rozlišení však kleslo na 1 200 × 2 640 pixelů, což vedlo k poklesu jemnosti na 427 ppi (oproti 437 ppi vloni). Výrobce nejspíš ve snaze uspokojit cílovku vyměnil trochu nižší jemnost za displej s vyšším jasem – běžně kolem 1 800 nitů, v maximu při zobrazování HDR až 6 000 nitů.
A ono to ani ničemu nevadí, protože zatímco nižší rozlišení většina zákazníků nepozná, svítivost je důležitá v mnoha situacích. Takže vlastně správná volba. Pochválím i kompaktnější výřez, který se smrskl z pilulky na běžný průstřel, přestože interaktivní funkce uvnitř systému MagicOS mu zůstaly. To stejné platí i o vysoké obnovovací frekvenci 120 Hz s automatickým režimem dynamického přepínání či speciální ochraně očí Eye Comfort Display, kterou posvětila i organizace TÜV Rheinland.
Výbava, výkon a baterie
Meziroční upgrade přinesl levnějšímu modelu z řady Magic vlastně revoluční nárůst výkonu. Stále využívá úsporný čipset Qualcomm Snapdragon 6, avšak z první generace přesedlal rovnou na čtvrtou. V řeči čísel to představuje zhruba 67% nárůst výkonu jako takového a skoro 2násobný nárůst výkonu grafické jednotky, kterou je zde Adreno 810.
Co už je trochu horší, že to model Honoru staví z těžkého podprůměru do průměru. Konkurence s cenovkou kolem 10 tisíc korun volí často i multimediálně laděné čipy MediaTek Dimensity, případně vyšší řadu Qualcomm Snapdragon 7. Laciný Honor Magic 8 Lite se naproti tomu může výkonnostně srovnávat s dva roky starým Galaxy A55 od Samsungu nebo dnes už vlastně vousatým Poco F4 z roku 2022.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 161,9 × 76,1 × 7,76 mm, hmotnost: 189 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Ano, jistě, výkon určitě není to hlavní, co od nového Magic 8 Lite očekávat. Nicméně nelze se zbavit dojmu, že sázka na technologie amerického Qualcommu zde zbytečně brzdí potenciál vyššího výkonu, kdyby se sáhlo po již zmíněném čipsetu konkurenčního MediaTeku. Při průchodu systémem na záseky nenarazíte, trochu línější je ale mobil při spouštění některých aplikací. Ve hrách pak bude nutné trochu ubrat z kvality a detailů, jinak si ale zahrajete takřka vše.
Svůj podíl má na výkonu pochopitelně i RAM. Tu výrobce nasadil v dnes už trochu podprůměrné kapacitě 8 GB (možná se tento trend ale vrátí kvůli paměťové krizi) s podporou virtuálního rozšíření Honor RAM Turbo až o dalších 8 GB. Námi testovaná varianta s 512GB úložištěm nabízí reálně 486 GB pro vaše aplikace a data, zbytek schroupe operační systém.
Už z letmého pohledu do tabulky specifikací je jasné, že tou hlavní položkou zde je baterie. Ta nabízí na našem trhu zcela rekordní kapacitu 7 500 mAh, jde o novější typ s křemíko-uhlíkovou anodou. Nebýt eurounijní regulace a liknavosti výrobců tuto překážku řešit, mohla mít dokonce 8 300 mAh, což platí pro vybrané asijské a jihoamerické trhy. I tak je ale baterie masivní a výdrž na jedno nabití královská.
|Naměřená rychlost nabíjení 66W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|20 minut
|33 minut
|54 minut
|86 minut
Telefon zvládne v opravdu pekelném zápřahu i dva dny, což je u většiny telefonů dnešní produkce nemyslitelné. On prakticky jakýkoliv úkol zvládne dělat o 3–5 hodin déle než veškerá konkurence, ať už jde o hraní her, procházení webu, poslech hudby nebo sledování filmů. Ve zmíněných disciplínách navíc poráží i svého předchůdce Magic 7 Lite, máme tu tak jeden konkrétní prvek, ve kterém je nový Honor znatelně lepší. Podporuje bohužel stejný nabíjecí výkon 66 W, takže budete nabíjet zhruba 1,5 hodiny.
Android schovaný za MagicOS
Honor Magic 8 Lite přichází s operačním systémem Android 15 pod nadstavbou MagicOS 9.0, což je sice o rok novější verze, avšak změny jsou minimální. Zůstává důraz na vlastní nativní aplikace (galerie, kalendář, hodiny i mailový klient) a systémové funkce, jako je Magic Capsule pro notifikace, Magic Portal pro drag-and-drop akce nebo podpora Circle to Search a asistenta Gemini.
MagicOS 9.0 si zachovává vizuální podobnost s předchozí verzí, včetně barevných widgetů („karet“) a iOS-inspirovaných prvků jako dynamický výřez. Ten od loňska neprošel tolik kýženou obměnou, takže stále podporuje jen velmi málo zkratek, jako například minutka, stopky, zobrazuje příchozí hovor nebo přehrávanou skladbu. Setrvaly i problémy z minulosti, jako nekonzistentní widgety nebo slabá podpora třetích stran. Potěší aspoň to, že systém běží svižně díky optimalizaci s čipem Snapdragon 6 Gen 4.
Kromě už zmíněného Circle to Search a Gemini Honor nasadil cosi jako vlastní AI nástroje, které najdete souhrnně v nastavení. Jde o návrhy aplikací ve velké složce na ploše, extrakce textu z obrázků, rychlý výstřižek na ploše, titulky kdekoliv v uživatelském prostředí a nakonec nějaké ty generativní prvky při vytváření textů a simultánní překlad (funkce AI tlumočník).
Pokud nečtete první recenzi smartphonu za dlouhodou dobu, asi i vy tušíte, že většina zmíněného nemá s AI moc společného. Honor v tomto aspektu jen dohání konkurenci, která nabízí buď celkem užitečné, nebo alespoň solidně působivé funkce skutečně provázané s umělou inteligencí. Jako negativum to ale vnímat nemusíte, většině uživatelů totiž stačí právě Gemini a reverzní vyhledávání pomocí Circle to Search. A to Magic 8 Lite samozřejmě podporuje!
Fotoaparát a video
Fotovýbava zůstává koncepčně stejná jako u předchůdce – tedy vlastně jako poslední 3 roky. A to je důležité zmínit, protože něco, nad čím jsme možná v roce 2023 plesali jako nad slušným fotomobilem střední třídy, o 3 roky později už nestačí. Na zádech tedy máme jen dva foťáky, jednoduchou LEDku pro přisvícení a písemné ujištění, že jde znovu o „Matrix AI Vision Camera“.
- Hlavní – Isocell HM6, rozlišení 108 Mpx, 1/1,67″ velikost čipu, clona f/1.8, ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF)
- Širokoúhlý – neznámý fotočip, rozlišení 5 Mpx, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 17 milimetrů, úhel záběru neznámá, autofokus
- Přední – neznámý fotočip, rozlišení 15,9 Mpx, clona f/2.5, ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, elektronická stabilizace obrazu
Přestože je hlavní snímač stejný už dlouhou dobu, vlastně dokáže na pomezí nižší a střední třídy celkem slušně obstát i dnes. Ve dne umí hlavní snímač vyprodukovat velmi slušné snímky s dostatkem detailů, výraznější saturací a spolehlivou expozicí – přesně ten typ fotek, který se hodí na sociální sítě bez nutnosti další úpravy. V horším světle se opět potvrzuje, že jde o telefon střední třídy – noční režim si poradí se základním prosvětlením scény a stabilizace pomáhá udržet ostrost, ale detaily mají tendenci se slévat a narůstá šum.
Digitální zoom vychází z vysokého rozlišení hlavního snímače, takže 2–3× přiblížení je ještě použitelné, vyšší hodnoty jsou už spíš nouzové. Širokoúhlý objektiv má problém, protože už vloni byl na hraně použitelnosti, a to i za bílého dne, natož v noci. Honor jej nijak nevylepšil, takže stále trpí na špatné vykreslení a šum. Zároveň chybí cokoliv dalšího, coby sestavu ozvláštnilo, například dedikovaný makro foťák (tento režim tedy chybí úplně) nebo teleobjektiv.
Video ve 4K je kvalitativně průměrné – telefon zvládne stabilní záznam pro běžné použití, ale dynamický rozsah i ostrost se dle očekávání drží v mantinelech cenové kategorie. Jinak v tomto rozlišení je záznam možný pouze při 30 fps, abyste odemkli plynulejší frekvenci, musíte snížit rozlišení na Full HD či HD. Selfie kamerka pak neumí 60 fps vůbec, maximální rozlišení videa podporuje Full HD. Zrovna přeborník na videotvorbu to tedy také není.
Závěrečné hodnocení
Honor Magic 8 Lite je telefonem více tváří. Na jednu stranu se snaží (neúspěšně) maskovat jako odlehčená vlajková loď, ve skutečnosti však sází na zcela jiné karty než na oslnivý výkon či špičkovou výbavu. Jeho největší zbraní je nekompromisní odolnost a rekordní baterie s kapacitou 7 500 mAh, která v dnešní době nemá konkurenci a zajišťuje skutečně královskou 2–3denní výdrž i při vysokém zápřahu.
Co do zbytku výbavy a jednotlivých specifikací však výrobce přešlapuje na místě a konkurence od Xiaomi či Samsungu dokáže za podobnou cenu nabídnout trochu zajímavější „muziku“, i když ani tam se o nějakém festivalu originality a inovativnosti hovořit nedá. Pokud hledáte solidní pracovní nástroj, který přežije drsné zacházení a nemusíte ho každý večer připojovat k nabíječce, Magic 8 Lite i přes své nedostatky cílovou skupinu bez problému najde. Troufám si ale tvrdit, že během první poloviny roku nebude těžké pro něj najít přemožitele.
Honor Magic 8 Lite
Design a zpracování8.5/10
Výkon a optimalizace6.8/10
Hardwarová výbava7.5/10
Fotografie a video7.2/10
Výdrž baterie10.0/10
Klady
- znovu bezkonkurenční výdrž
- velmi kvalitní zpracování
- certifikovaná odolnost
- konečně i nárůst výkonu
- přijatelná cena
Zápory
- fotoaparát už by potřeboval upgrade
- software se nepoučil z chyb
- širokoúhlý fotoaparát je spíše do počtu
- bez pouzdra v balení