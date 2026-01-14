Honor Magic 8 Pro recenze: bez chyb, ale i bez emocí

- Nejnovější vlajkový model od Honoru navyšuje kapacitu baterie a dostává AI tlačítko
- Obdržel nový Snapdragon 8 Elite Gen 5, splňuje certifikaci IP69K, má 3D skener obličeje i kvalitní reproduktory
- V Česku se prodává v 512GB verzi a ve dvou barevných variantách za cenu 31 990 Kč
Honor Magic 8 Pro si svou premiéru v domovské Číně odbyl již v říjnu 2025. Jak už je ale zvykem, do Evropy se dostává až po novém roce. Stále se jedná o prémiové zařízení s cílem konkurovat těm nejlepším na trhu. A to nejen ve výkonu, ale hlavně kvalitou fotoaparátů. Dokáže se Honor vyrovnat nebo i překonat silnou konkurenci?
Novinka na první pohled vypadá téměř identicky, jedinou větší novinkou je přidání AI tlačítka. Vybaven je rovněž nejnovějším a nejvýkonnějším Snapdragonem 8 Elite Gen 5, potěší velkou kapacitou baterie, skvělou odolností a prvotřídním displejem.
Prodejní cena Magicu 8 Pro se mezigeneračně nezměnila. I letos novinka startuje na 31 990 Kč, avšak mírný rozdíl zde existuje. Tentokrát Honor nepřichystal pro předobjednávky slevu několik tisíc. Místo toho se k objednávkám přidává tablet Honor Pad X9a v hodnotě 4 490 Kč. Tato nabídka platí až do 1. března.
Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.
Design a konstrukce
Jak již bylo řečeno, po designové stránce se smartphone mezigeneračně téměř nezměnil. Ten největší rozdíl je pravděpodobně přemístění LED blesku v kruhovém fotomodulu. Ten je stále obrovský a značně vyčnívá z těla. To má své minusy například v tom, že horní část má tendenci se převažovat, na druhou stranu takhle masivní modul zajistí, že se při položení na stůl nekolébá ze strany na stranu.
Rozměry jsou 161,15 × 75 × 8,4 mm, takže ve všech ohledech je o něco menší než předchůdce. Způsobeno je to nicméně také o 0,9 palců menším displejem, takže menší rozměry se netýkají například dramatického zmenšení rámečků kolem displeje. Hmotnost činí 219 gramů, což není zrovna málo.
Poměrně velké překvapení se nachází na zádech. Zadní stranu tvoří plast vyztužený vlákny, tvrzené sklo tak chrání pouze displej. Osobně to nevnímám jako problém, jelikož zpracování je příkladné a společně s povrchovou úpravou dokáže Honor velmi dobře imitovat sklo. I když samozřejmě někomu může vadit, že si pořizuje telefon s cenou přesahující třicet tisíc a dostane za to plastová záda místo „prémiového“ skla, jako je tomu u konkurence.
AI tlačítko
Rám už je pak tradičně kovový, konkrétně z hliníku. Všechna tlačítka jsou pak na pravé straně. Ať už pro zapínání a vypínání zařízení, ovládání hlasitosti nebo novinka v podobě AI tlačítka. U něj je otázka, jestli se dá říkat, že jde pouze o inspiraci Applem, nebo spíše čistou kopii. Sdílí totiž veškeré klady, ale i zápory tlačítka fotoaparátu z iPhonů 16 a 17. Nejen že má mechanické kliknutí, ale také dokáže snímat tlak a přejetí prstem ze strany na stranu. A podobně jako iPhony, i Honor tlačítko umístil nevhodně, aby se nedalo pohodlně ovládat ukazováčkem.
Zcela úsměvná je aplikace nastavení tohoto tlačítka, která vypadá identicky jako nastavení u Applu. V ní si můžete nastavit tři různé volby podle stisknutí, a i když se jedná o „AI tlačítko“ v základu slouží pro aplikaci fotoaparátu.
K dispozici na testování jsme měli zlatou variantu, na českém trhu půjde koupit také v černé variantě. Honor se u Magic 8 Pro chlubí rovnou třemi stupni krytí – IP68, IP69 a IP69K, čehož bylo dosáhnuto v kontrolovaných laboratorních podmínkách. Při běžném používání je odolný proti stříkající vodě, vodě a prachu. Obecně se dá zpracování pouze chválit, nicméně od prémiového smartphonu se nedá očekávat nic jiného.
Kromě tlačítek je v rámu telefonu také tradiční USB-C konektor, slot na dvě nanoSIM karty, infračervený port a také hlasité stereo reproduktory. Stereo efekt nezajišťuje jen sluchátkový reproduktor jako u většiny telefonů, ale také třetí hlasitý reproduktor, který je na vrchní straně rámu vedle infračerveného portu. Hlasitostí by se dal klidně srovnávat s některými přenosnými Bluetooth reproduktory. A co víc, mezigeneračně se výrazně zlepšila i kvalita zvuku, který zní mnohem živěji. Porovnával jsem jej přímo proti Apple iPhonu 17 Pro a pokud jde o kvalitu a hlasitost zvuku, tak Honor je o krok dále.
Špičkový OLED displej
Honor Magic 8 Pro využívá 6,71“ OLED displej s rozlišením Full HD+ (1 256 × 2 808 px) a tedy výslednou jemností 458 ppi. Poměr obrazovky k tělu telefonu se zastavil na hodnotě 89,6 procent, což je nepatrně méně než u minulé generace. Nejedná se tak o žádného rekordmana, pokud jde o tloušťku rámečků, ale také nejde o nic hrozného. Nechybí rovněž LTPO technologie s adaptivní obnovovací frekvencí až do hodnoty 120 Hz a Always on Display, který může fungovat s 1Hz frekvencí, a dokonce pouze rozsvítit obrazovku na 1 nit.
V základu dosahuje na jas 1 800 nitů a při přehrávání HDR obsahu může dočasně dosáhnout až na 6 000 nitů. Těmito hodnotami se tak řadí mezi ty nejlepší telefony na trhu a s čitelností na slunci nebudete mít žádný problém i během letních měsíců. Takže příliš nemusí mrzet to, že zde chybí antireflexní vrstva pro eliminaci odlesků. V neposlední řadě nechybí podpora technologií jako je HDR Vivid nebo Dolby Vision.
Honor se rovněž výrazně zaměřil na ochranu zraku. Jako první v oboru získal certifikaci TÜV Rheinland Full Care Display 5.0. V nastavení je pak přímo jedna velká část, která se soustředí na ochranu zraku, ve které si kromě standardních věcí jako je jas, kontrast a barvy, můžete nastavit i další chování telefonu. Značně se v této části využívá AI, která podle obsahu, času a nastavení automaticky upravuje barevný tón, stmívání, modré světlo apod.
Pokročilé skenování obličeje a povedená čtečka otisků prstů
Jako jeden z mála telefonů s Androidem stále využívá 3D skenování obličeje, tedy podobnou technologii, kterou známe hlavně z iPhonů. Kvůli tomu je v displeji větší výřez oproti tradičním kruhovým průstřelům. Skenování je rychlé a bez větších problémů fungovalo i ve špatných světelných podmínkách.
Hlavní rozdíl oproti Applu je zde však v tom, že nabízí i alternativní biometrické ověření. A to rovnou ultrazvukovou čtečku otisků prstů, které oproti standardní optické čtečce nevadí vlhkost, mastnota a znečištění. I tentokrát fungovalo vše na jedničku, odemykání je rychlé a přesné.
Hardwarová výbava
Honor Magic 8 Pro je jedním z prvních telefonů, na kterém jsme si mohli otestovat to nejlepší, co momentálně Qualcomm nabízí. Řeč je o čipsetu Snapdragon 8 Elite Gen 5, kterému sekunduje 12 GB RAM a 512GB úložiště. Mezigeneračně se podle slov výrobce dá očekávat o cca 20 procent výkonnější CPU a 23 procent výkonnější GPU.
Podle výsledků benchmarků to i odpovídá, respektive ale pouze do doby, než nastane throttling a snížení výkonu o cca 40 procent. K němu dochází po cca pěti minutách benchmarkování. Teplota pak vystoupá až na 52 °C, což není zrovna málo. Na druhou stranu je opět důležité podotknout, že při klasickém používání takto rychlý throttling a teploty nehrozí. Během hraní her bylo vše v normálních hodnotách a k výraznému přehřívání nedocházelo.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 161,15 × 75 × 8,4 mm, hmotnost: 219 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6270 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Konektivita je pak ukázková. Jako jeden z mála telefonů na trhu má stále k dispozici infračervený port, který se hodí například pro ovládání televize. K dispozici je slot na dvě nanoSIM, ale dá se využít i dvě eSIM. Ať už to ale zkombinujete jakkoliv, vždy můžou být aktivní pouze dvě čísla. Samozřejmostí už je Wi-Fi 7 nebo nové Bluetooth 6.0, rychlý přenos zajišťuje USB-C 3.2.
Skvělá výdrž baterie, která ale mohla být ještě lepší
Jeden z hlavních důvodů pro koupi mohla být výdrž baterie. Podobně jako v minulých letech, i tentokrát se kapacita odlišuje podle regionu. Zatímco v domovské Číně je k dispozici s 7 200 mAh baterií, v Evropě se kapacita zastavila „pouze“ na 6 270 mAh.
V porovnání s jinými výrobci je to stále nadprůměrná hodnota, každopádně konkurenční Oppo před pár měsíci ukázalo, že se dá do Evropy dovézt křemíko-uhlíkový akumulátor s plnohodnotnou kapacitou a čekal bych, že podobně bude postupovat i Honor. Tak možná příští rok.
Pokud ale odpustíme, že kapacita mohla být o 1000 mAh lepší, tak stále telefon vydržel téměř celé dva dny na jedno nabití. A to jsem se nějak speciálně nemusel omezovat. Pokud často nahráváte videa, fotíte či hrajete hry, počítejte zhruba s dnem a půl.
|Naměřená rychlost nabíjení 100W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|19 minut
|31 minut
|49 minut
|63 minut
U rychlosti nabíjení také došlo k mírnému omezení v EU, ale není to tak hrozné. Stále nabízí výborné 100W drátové nabíjení a 80W bezdrátové s podporovanými nabíječkami. Podle slov výrobce trvá nabití na sto procent s Honor SuperCharge adaptérem cca 40 minut. Já využíval 100W USB PD GaN nabíječku, se kterou bylo nabíjení o něco delší, konkrétně hodinu.
Android 16 a MagicOS 10.0
Hned po rozbalení běží Honor Magic 8 Pro na Androidu 16 a nadstavbě MagicOS 10.0, která má sice jubilejní číslovku, ale na dramatické změny nedošlo. Největší designovou změnou je následování Liquid Glass od Applu. V systému tak narazíte na různé skleněné, průhledné a rozmazané efekty. Obecně je ale systém stabilní, velkým plusem je softwarová podpora dalších sedm let. A to jak bezpečnostních záplat, tak i aktualizací na nové verze Androidu.
Umělá inteligence je pak samozřejmě to hlavní, kde se „vylepšovalo“, pokud je řeč o softwarové části telefonu. AI se dá rozdělit v podstatě na dvě části. Jednak tu jsou prvky a funkce, které fungují přímo na zařízení offline. Ty však podporují pouze několik světových jazyků, takže funkce jako překlad hovoru, tlumočník nebo zápis do poznámky nerozumí češtině. Pokud však povolíte stažení online modulu a možnost uploadu dat na servery, odemkne se podpora pro desítky jazyků včetně češtiny.
Vzhledem k výrazné spolupráci s Googlem je pravděpodobné to, že v jádru online AI je Gemini. Ten už si obecně s češtinou poradí velmi dobře a poznat to je i na výsledcích. Je to samozřejmě stále kompromis, obzvlášť pro ty, kteří nechtějí svá data posílat na servery, ale je to výrazný posun a určitě mnohem lepší varianta než třeba ještě rok dozadu, kdy většina AI funkcí byla k ničemu, pokud jste nepoužívali angličtinu.
Fotoaparáty
Po hardwarové stránce se toho u fotoaparátů příliš nezměnilo. Masivní fotomodul stále ukrývá tři fotoaparáty. Jednou z hlavních novinek je změna optického přiblížení teleobjektivu. A to na 3,7× přiblížení z 3× u Magicu 7 Pro. Dále změny nastaly u clony hlavního fotoaparátu, která již není variabilní. Konkrétně Magic 8 Pro nabízí:
- hlavní fotoaparát s 50Mpx rozlišením, velkým 1/1,3″ (velikost pixelů 1,2µm), vícesměrovým ostřením PDAF a opticky stabilizovaným objektivem s clonou f/1.6 a ohniskem 24 mm
- širokoúhlý 50Mpx snímač o velikosti 1/2,88″ (0,61µm pixely) s PDAF (makro režim) a optikou s ohniskem 12 mm, úhlem záběru 122˚ a světelností f/2.0
- 200Mpx teleobjektiv s 1/1,4″ čipem (pixely 0,56 µm), vícesměrovým ostřením PDAF a opticky stabilizovaným objektivem, světelností f/2.6 a 3,7× optickým přiblížením (85 mm)
- selfie kameru s 50Mpx rozlišením, snímačem o velikosti 1/2,93“ (0,6 µm velikost pixelů), světelností objektivu f/2.0 a ohniskem 21 mm
Snímky za dobrých světelných podmínek jsou vynikající. Nabízí dostatek detailu, dynamický rozsah je také velmi dobrý a ostrost fotek je ukázková. To platí také pro 2× přiblížení a teleobjektiv. Výraznější ztráta detailů a ostrosti se dá vypozorovat až u hybridního přiblížení 7,4×. Poté se již ke slovu dostává stále výraznější digitální zoom a i přes asistenci AI je patrná ztráta detailů, nástup šumu a softwarového dopočítávání. U 100násobného přiblížení stále počítejte s výsledky, které spíše připomínají šmouhu.
Širokoúhlý fotoaparát podává rovněž skvělé výsledky. Potěší, že snímky jsou většinou ostré i u krajů takto širokého záběru, který objektiv má. Velmi dobré jsou rovněž barvy a dynamický rozsah.
Ve zhoršených světelných podmínkách se automaticky aktivuje noční režim s delší expozicí. Výsledky jsou velmi dobré, hlavní fotoaparát zachovává dostatek detailů. Ve tmě už se dostává ke slovu software a umělá inteligence, která vytáhne z obrázků barvy a detaily. Výsledky vypadají dobře, i když občas je zesvětlování příliš agresivní a samozřejmě to není příliš realistické.
Videa dokáže nahrávat až ve 4K rozlišení a 120 FPS. Pro možnost přepínání mezi fotoaparáty při natáčení musíte přepnout na 4K a 60 FPS nebo nižší kvalitu. Výsledné video je velmi dobré, stabilizace je výborná i v základním režimu, neměl jsem tak potřebu zapínat speciální stabilní režim. Rychlost ostření je výborná a stejně tak i barvy.
Závěrečné hodnocení
Honor Magic 8 Pro je rozhodně vlajkovou lodí v pravém slova smyslu, navíc se skvělou výbavou. Zároveň u něj ale postrádám hlubší emoci a větší charisma. Tady je zkrátka vidět, že výrobce šel na jistotu a nepouštěl se do žádných experimentů. Nemá žádnou výraznou chybu, ale přesto by mu neskutečně slušelo, kdyby v něčem výrazně převyšoval konkurenci. Něco, v čem se odliší a co vám dodá důvod po něm sáhnout.
Nebýt o něco omezenější kapacity baterie na evropském trhu, mohl se řadit společně s Oppo Find X9 Pro k vlajkovým lodím s nejlepší výdrží baterie, takhle je ale mírný nadprůměr. Podobně je to u displeje, na zcela nejlepší nestačí, ale je hned v těsném závěsu. Výkonem patří na vrchol, ale také to není něco, proč si jej vybrat, obzvlášť když jej za chvíli doplní další vlajkové modely vybavené stejným Snapdragonem.
Mohl zaujmout cenou, jenže zatímco v minulých letech Honor přichystal slevové akce, tento rok nabízí při zahajovací prodejní akci tablet Honor Pad X9a v hodnotě 4 490 Kč. To sice zní lákavě, ale i tak je jeho pořizovací cena dost sebevědomá (31 990 Kč). Asi nejsem jediný, kdo by ocenil, kdybych k nákupu nedostal tablet, ale výsledná částka by se raději snížila na 27 490 Kč.
I když jde celkově o povedený smartphone, s touto startovací cenou to nebude mít vůbec jednoduché, obzvlášť pak třeba v porovnání právě s Oppo, případně oblíbeným fotomobilem Vivo X300 Pro. Předchozí generace Honor Magic 7 Pro, která se aktuálně vyprodává za 20 tisíc, tak vlastně není vůbec špatnou volbou, obzvlášť když se vezme v potaz, že bude dostávat aktualizace ještě po dobu dalších šesti let.
Honor Magic 8 Pro
Design a zpracování8.5/10
Výkon a optimalizace9.6/10
Hardwarová výbava9.3/10
Kvalita fotografií a videa9.2/10
Výdrž baterie9.1/10
Klady
- špičkový výkon Snapdragon 8 Elite Gen 5
- kvalitní OLED displej s vysokým jasem
- výborné stereo reproduktory
- 3D sken obličeje i ultrazvuková čtečka
- zvýšená odolnost IP69K
- dlouhá softwarová podpora
Zápory
- vysoká cena
- menší kapacita baterie pro Evropu
- masivní a vystouplý fotomodul
- nevhodně umístěné AI tlačítko
- plastová záda telefonu