6 let softwarové podpory za méně než 6 tisíc korun. Samsung Galaxy A17 5G přichází na český trh

- Samsung uvádí na český trh základní smartphone Galaxy A17 5G
- Design i drtivá většina parametrů jsou stejné jako loni
- Telefon se pyšní odolnější ochranou displeje, optickou stabilizací fotoaparátu a dlouhou softwarovou podporou
Samsung přivádí na český trh první smartphone z nadcházející generace, která je označena sedmičkou na konci. Stejně jako v minulých letech se jedná o základní model, který potěší spíše nenáročného uživatele – neoslní výkonem, zato potěší příjemně dlouho softwarovou podporou.
Galaxy A17 5G: tenčí než jeho předchůdce
Samsung se při návrhu Galaxy A17 5G příliš nezapotil – z velké části vzal jeho loňského předchůdce a provedl u něj miniaturní kosmetické úpravy. Design je prakticky totožný, pouze trojice čoček na zádech je nově ohraničená oválným modulem. Půdorysné rozměry jsou na desetinu milimetru stejné (164,4 × 79,9 mm), v pase ale telefon zhubnul na příjemnějších 7,5 mm, došlo i k poklesu hmotnosti na 192 gramů. Zvýšená odolnost IP64 zůstala zachována.
Galaxy A17 5G zepředu opět reprezentuje 6,7″ Super AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a zvýšenou obnovovací frekvencí 90 Hz – jedinou novinkou je nasazení odolného skla Gorilla Glass Victus. Nahoře uprostřed Samsung ponechal kapkovitý výřez pro selfie kamerku, modernější kruhový tvar si schovává pro dražší modely. Selfie kamerka si ponechala rozlišení 13 megapixelů, stejné je i rozlišení všech tří fotoaparátů na zádech:
- 50Mpx hlavní se světelností f/1.8
- 5Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- 2Mpx makro se světelností f/2.4
Jedinou hardwarovou novinkou v oblasti fotoaparátů je přidání optické stabilizace k hlavní kameře.
Stejný čipset jako loni
Mezigeneračně vyšší kvalitu snímků nepřinese ani novější obrazový procesor, neboť Samsung u Galaxy A17 5G použil překvapivě stejný čipset jako loni – Exynos 1330. Na českém trhu se bude prodávat pouze varianta se 4 GB RAM a 128GB úložištěm, které je naštěstí i nadále možné rozšířit paměťovou kartou – jejím vložením se ale uživatel připraví o schopnost dual SIM. Telefon podporuje sítě 5G, Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.3, nechybí ani NFC pro bezkontaktní placení.
Kapacita akumulátoru zůstala 5 000 mAh, stejně tak i maximální výkon nabíjení 25 wattů. Nabíječku si ale budete muset dokoupit zvlášť, v balení s telefonem se nachází pouze USB-C kabel. Bezdrátové nabíjení podporováno není.
Galaxy A17 5G přichází s předinstalovaným operačním systémem Android 15 s prostředím One UI 7, přičemž Samsung slibuje 6 let plnohodnotných aktualizací operačního systému a bezpečnostních záplat. Součástí systému je AI asistent Google Gemini.
Cena a dostupnost
Samsung Galaxy A17 5G je možné koupit již dnes, a to v modré, šedé a černé barvě. K dispozici je jediná paměťová varianta 4/128 GB, která se na českém trhu prodává za 5 690 korun.