Apple přestane v Česku prodávat některé iPhony. Důvodem je nabíjecí port

Už za dva týdny bude v Evropské unii (a tedy i České republice) povinný USB-C konektor

Apple bude muset přestat prodávat tři starší iPhony

Brzy je nahradí nová generace iPhonu SE

Už za dva týdny nabude na účinnosti úprava evropského zákona Radio Equipment Directive, která nařizuje výrobcům drobné elektroniky používat jednotný nabíjecí port USB-C. Od 28. prosince letošního roku se ve státech Evropské Unie nebudou smět prodávat zařízení s jinými nabíjecími porty, což se dotkne i některých iPhonů.

iPhone 14 a SE dostanou v Evropě stopku

Apple zahájil přechod na USB-C poměrně pozdě – dlouho se u vybraných produktů držel vlastního portu Lightning, kolem něhož měl vybudovaný široký ekosystém příslušenství. Do iPhonů nasadil USB-C teprve loni, u zbývajících produktů provedl výměnu na poslední chvíli letos – dočkala se jej sluchátka, klávesnice, myši a trackpady. V nabídce Applu ale stále najdeme dvě zařízení se starým portem.

Nařízení EU ovšem hovoří jasně – po 28. prosinci se nesmí prodávat žádné produkty s proprietárními nabíjecími porty, což v případě Applu znamená iPhone 14, 14 Plus a SE. Podle dosavadních zvyklostí by Apple normálně prodával iPhony 14 a 14 Plus až do příchodu iPhonu 17, nicméně kvůli nařízení EU je musí vyřadit z nabídky už na konci tohoto měsíce, minimálně tedy na území EU.

Vyřazení těchto iPhonů nemusí Apple příliš mrzet – už v březnu má být totiž představena čtvrtá generace iPhonu SE, která má mít základy v iPhonu 14. Tento telefon údajně dostane 6,1″ OLED displej, čipset Apple A18 s podporou Apple Intelligence, TrueDepth kameru, 48Mpx fotoaparát a 5G modem vlastního návrhu. Cena by se přitom měla držet okolo 500 dolarů, tedy ještě nižší než v případě iPhonu 14.

Kromě smartphonů musí na jednotný USB-C port přejít i další drobná elektronika – tablety, digitální fotoaparáty, sluchátka, kapesní herní konzole, přenosné reproduktory, elektronické čtečky knih, klávesnice, myši, přenosné navigační systém a náhlavní soupravy. Od jara roku 2026 se pak povinnost nabíjet přes USB-C bude vztahovat i na notebooky.

Evropská Unie není jediné místo na světě, které po výrobcích vyžaduje nasazení USB-C, od března příštího roku bude stejná povinnost platit i v Indii.