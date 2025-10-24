Ikea vrací do hry populární USB kabely. Zvládnou až 100W, nejlevnější stojí jen 39 Kč

- Ikea oživila svou nabídku praktických USB kabelů
- Kromě různých variant konektorů nabízí také opletené varianty či kabely s podporou 100W nabíjení
- Nejlevnější kabel seženete už za 39 korun
Švédský nábytkářský gigant Ikea je známý pro spoustu věcí, od levného nábytku, až po restaurace s legendárními masovými kuličkami. V posledních letech se ale stále více zaměřuje také na drobnou elektroniku a příslušenství, přičemž v jeho portfoliu nechybí ani produkty chytré domácnosti. Co ale tentokrát vzbudilo naší pozornost je mnohem menší, nikdo z nás se bez toho neobejde a nikdy toho nemáme dost. Ano, hádáte správně, řeč je o kabelech.
Užitečné kabely za sympatické ceny
Ikea totiž vrací do své nabídky produkty se švédským označením Lillhult, Rundhult a Sittbrunn, což jsou různé varianty kabelů, ať už s koncovkami USB-C, USB-A nebo dokonce také Lightning konektorem pro majitele starších zařízení od Applu. Liší se nejen těmito koncovkami, ale také délkami, které jsou v rozpětí od jednoho metru až po tři metry a také materiály, ze kterých jsou vyrobené – v nabídce najdete jak tradiční plastové kabely, tak i modernější opletené, přičemž všechny hrají různými barvami.
Kabely z řady Lillhult jsou opletené a nabízí přenosovou rychlost až 480 Mbps (tato rychlost je společná pro všechny kabely), přičemž nechybí ani varianta kabelu o délce 3 metry, některé z nich disponují na obou stranách konektory USB-C a jeden také zvládne i dobíjení až 60W výkonem. Ani v rámci řady Rundhult se nemá Ikea za co stydět – zde nabízí dvojici kabelů v opletené/plastové verzi o délce 1,5 metrů, avšak s možností dobíjení až 100W výkonem. Řada Sittbrunn je naproti tomu zaměřena na co nejlepší poměr ceny a výkonu, neboť krátké metrové barevné kabely vás vyjdou méně, než kolik stojí běžná káva.
Pakliže hledáte nějaké nové kabely do domácnosti na trvalou výměnu, nebo jen chcete doplnit zásoby, kabely z Ikea jsou rozhodně zajímavou variantou. Nejlevnější opletený kabel z řady Lillhult stojí sympatických 99 korun, ten s podporou 60W nabíjení pak můžete mít za 129 korun a nejdráž vyjde opletený kabel s Lightning konektorem za 249 korun. Za stejnou cenu můžete mít také 1,5metrový opletený kabel Rundhult s podporou 100W nabíjení, avšak s USB-C konektorem. Pokud jdete po co možná nejnižší ceně, má pro vás Ikea fialový kabel Sittbrunn o délce jeden metr za sympatickou cenu 39 korun.