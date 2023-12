GTA 5 zamíří na Nintendo Switch. Kdy se dočkáme vydání?

Přestože v prosinci studio Rockstar Games velkolepě představilo očekávaným trailerem svůj nový počin Grand Theft Auto 6, předešlý díl GTA 5 z roku 2013 zřejmě ještě oficiálně nezemřel. Nejenže se v něm točí hromada peněz díky stále oblíbenému online režimu, ale vypadá to, že se v roce 2024 dočkáme jeho portu pro stárnoucí konzoli Nintendo Switch.

S informací přišel lovec úniků vystupující na síti X jako @Budzcario. Zveřejnil část HTML kódu, který má naznačovat, že GTA 5 dostane od vývojářů z Rockstar Games ještě nějakou tu péči, zamíří totiž na Nintendo Switch.

Nutno upozornit, že informace přichází nedlouho poté, co společnost Rockstar Games oficiálně oznámila, že definitivní edice Grand Theft Auto: The Trilogy a první díl Red Dead Redemption přistane na aktuální generaci konzolí Nintendo. Dle mnohých je tak logické, že na Switch dorazí i GTA 5, které původně vyšlo na stejnou generaci konzolí jako western Red Dead Redemption.

Switch port confirmed ✅

Codes *lines* has been found indicating that there is a GTA V Switch version in the works, it is definitely coming#GTA #GTAV #NintendoSwitch "p"

Main 👇 https://t.co/pMOLONh2TL pic.twitter.com/QM3Rh1Pui3

