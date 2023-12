Nové informace o Nintendo Switch 2: OLED displej a dřívější premiéra?

V posledních týdnech se objevuje spousta nových informací ohledně další generace herní konzole Nintendo Switch 2. Vůbec první zvěsti naznačovaly, že by premiéra měla proběhnout až v září příštího roku. Zpráva z tohoto týdne zase naznačovala, že bychom se mohli dočkat už v průběhu léta 2024.

Olej do ohně v pátek přilil známý a důvěryhodný leaker @Tech_Reve (Revegnus), který má velice blízko zejména k Samsungu. Na sociální síti X napsal, že Nintendo Switch 2 vyjde už na začátku příštího roku.

It looks like the Nintendo Switch 2 will be coming out early next year. There will be a lot worth buying in the coming year.

— Revegnus (@Tech_Reve) December 4, 2023