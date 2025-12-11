Recenze reproduktoru Marshall Kilburn III: výdrž padesát hodin a vylepšený zvuk

- Kilburn III přináší výdrž přes 50 hodin i vyměnitelnou baterii
- Těšit se můžeme i na 360° True Stereophonic zvuk vyzařující do všech směrů
- Novinkou je také krytí IP54, cena byla stanovena na 8 790 Kč
Nabídka reproduktorů značky Marshall je poměrně široká. Kromě přenosných modelů má kultovní značka už i řadu televizních reproduktorů nebo party model Bromley 750. Ani řada domácích reproduktorů se nenechá zahanbit, což v recenzi již před nějakou dobou předvedl například model Woburn III. Nyní jsem testoval jeden z těch větších přenosných modelů s označením Kilburn III.
Jedná se o Bluetooth reproduktor střední velikosti, jehož cena 8 790 Kč může na první pohled trochu zaskočit. Hned na úvod je ale potřeba zmínit, že výrobce zapracoval na zvukové architektuře, zdvojnásobil výdrž na baterii a dodal také vylepšené krytí IP54. Kilburn III je k dispozici v klasickém černém provedení, ale můžete si pořídit i světlejší krémovou variantu.
Design a zpracování
Marshall u třetí generace modelu Kilburn z hlediska designu nepřichází s ničím vyloženě novým. Proč také měnit něco, co funguje již roky. Tmavé provedení ozvláštňují klasicky jen zlaté prvky v podobě loga výrobce a fyzických ovládacích prvků v horní části reproduktoru. Taktéž výstupky pro uchycení popruhu svítí zlatou povrchovou úpravou. Reproduktor z přední strany chrání plastová mřížka, jejíž jednolitost nabourává jen již zmíněné logo. Boční strany jsou potaženy dobře známou koženkou. Na ovládacím panelu najdeme celou řadu fyzických prvků, jako jsou tlačítka pro aktivaci Bluetooth nebo tlačítko M, které může aktivovat profil ekvalizéru.
Přepínač vedle nich umožňuje přecházet mezi jednotlivými skladbami, jeho zmáčknutím je možné přehrávání také pozastavit nebo spustit. Dominantní je zde ale trojice otočných potenciometrů, které regulují hlasitost, množství basů a také výšek. Dále zde vidíme jednoduchý ukazatel úrovně nabití baterie reproduktoru a pak spínač pro zapnutí. Celá tato část je typicky „Marshallovská“ a potěší hlavně fanoušky klasických ovládacích prvků, žádné „umazané“ dotykové plošky zde určitě nenajdete.
Praktickým detailem, který usnadní přenášení je koženkový popruh odkazující na klasické kytarové popruhy. Na zadní straně ještě musím vzpomenout USB-C konektor pro nabíjení a 3,5mm audio konektor pro kabelové připojení zdroje zvuku. Ze spodní strany reproduktoru vidíme gumové nožičky a také kryt baterie, která je uživatelsky vyměnitelná. Hmotnost zařízení dosahuje na 2,8 kilogramu a rozměry představují 273 × 169 × 150 mm.
Funkce a výbava
Kilburn III je vybaven celkem třemi reproduktory. Mocné basy zajišťuje 4″ woofer a o zbytek se stará dvojice širokopásmových měničů s průměrem 2″. Woofer je poháněn 30W zesilovačem a další dva měniče mají každý svůj 10W zesilovač, všechny pracují ve třídě D. Frekvenční rozsah výrobce udává mezi 45 Hz a 20 kHz, citlivost dosahuje 91 dB SPL ve vzdálenosti 1 m. Z hlediska zvukové architektury se jedná o aktivní reproduktor s bassreflexem, což je ten temný otvor na zadní straně zařízení.
Mezi praktické funkce patří multipoint připojení nebo rychlé párování. Důležitá je také kompenzace umístění, která pomocí aplikace umožní vyladit zvukový projev pro danou pozici reproduktoru v místnosti. V aplikaci dále najdeme pětipásmový ekvalizér i funkce pro dlouhodobé zachování kapacity baterie nebo nastavení tlačítka M. Nabízí se zde také streaming přes Auracast, jinak ale aplikace nepřináší žádné další významné benefity.
Vítanou novinkou je zvýšené krytí IP54, které u přenosného reproduktoru tohoto typu určitě oceníte. Neposlouží ale pro telefonní hovory, protože nemá žádné mikrofony. Taktéž výčet kodeků je spíše základní: AAC, SBC a LC3. Konektivitu zajišťuje Bluetooth 5.3. Zapomenout nesmím na možnost nabíjet z baterie reproduktoru další zařízení ani na všesměrový zvukový projev, který Marshall označuje jako 360° True Stereophonic.
Kvalita zvuku
Marshall u nového reproduktoru zapracoval na zvuku a je to poznat. Technologie 360° True Stereophonic samozřejmě nezajistí dokonalý všesměrový projev (to snad s třemi měniči ani nelze), každopádně Kilburn III díky ní není přísně směrový a jeho vyzařovací pole je velmi široké. Na první poslech zaujmou hutné a bohaté basy, které však lze velmi rychle ukáznit pomocí otočného potenciometru nebo nastavení ekvalizéru v aplikaci. Kromě basů ale nechybí ani středy a výšky, obojí v dostatečné míře. Ačkoliv Marshall zní vždy skvěle u tvrdší kytarové muziky, překvapivě ho nezaskočí ani jemnější akustické kousky, které nepostrádají žádné detaily a vyzní velmi decentně. Žánrově se tedy jedná o široce rozkročený reproduktor.
Kvalitě přednesu pomůže také možnost vyladění zvuku pomocí aplikace v závislosti na umístění reproduktoru v místnosti. Neděje se tak automaticky, jako u některých jiných reproduktorů, ale jednoduše v aplikaci zvolíte, jak daleko je zařízení od stěny a další důležité informace. Z hlediska zvuku tedy nelze novince nic moc vytknout, v takto přenosném reproduktoru se ukrývá velmi efektivní soustava zajišťující kvalitní zvukový zážitek napříč žánry.
Výdrž na baterii
Jednou z hlavních výhod reproduktoru Marshall Kilburn III je jednoznačně výdrž na baterii. Ta oproti původním dvaceti hodinám skočila na celých padesát, což je obrovský posun kupředu. Ocenit musíme také výměnnou baterii i možnost zpětného dobíjení dalších zařízení pomocí USB-C. Nechybí ani rychlé dobíjení, pomocí kterého během dvaceti minut dobijete na 8 hodin přehrávání. Dobití z nuly na sto mi trvalo 178 minut. V textu výše jsem již zmiňoval funkce pro prodloužení dlouhodobé výdrže baterie v aplikaci, které zahrnují například snížení teploty baterie nebo rychlosti nabíjení.
Závěrečné hodnocení
Jak tedy shrnout zkušenosti s novinkou od Marshallu? Kilburn III je reproduktor, který je radost používat. Ovládání je jednoduché a přímočaré, zvukově je na tom velmi dobře a potěší dlouhá výdrž na baterii nebo vylepšené krytí IP54. Taktéž všesměrové vyzařování udělá své a nemusíte mít strach ani o nedostatek basů. Na druhou stranu se jedná o dražší reproduktor, který nenabídne například mikrofon pro telefonní hovory nebo Wi-Fi či pokročilé kodeky. Pokud tedy hledáte reproduktor spíše do domácnosti, za podobnou cenu seženete i chytřejší zařízení, nebudou však disponovat 50hodinovou výdrží na baterii a nejspíše budou napájené ze sítě.
Kilburn III bych tedy doporučil každému, kdo s reproduktorem opravdu hodlá cestovat nebo ho alespoň přemisťovat mezi několika místy poslechu. Tam se pak opravdu vyplatí zainvestovat do této kultovní značky, která si drží svůj velmi slušný standard. Díky praktickému poutku při přenášení tolik nevadí ani vyšší hmotnost 2,8 kg. Marshall ostatně ví co dělá a v tomto případě jde spíše o to, vybrat si ideální reproduktor pro vaše dané použití. Žádná past zde rozhodně nečeká.
Marshall Kilburn III
Design a zpracování8.6/10
Kvalita zvuku8.1/10
Funkce a výbava8.0/10
Mobilní aplikace9.0/10
Poměr cena/výkon7.3/10
Klady
- výdrž na baterii
- všesměrový zvuk
- praktické ovládání
- krytí IP54
Zápory
- bez Wi-Fi
- nelze párovat více jednotek
- bez mikrofonů