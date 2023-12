Recenze reproduktoru Marshall Woburn III: stylovka na doma zahraje ke kávě i divoké párty

Domácí reproduktor Woburn III vychází z designu věhlasných kytarových aparátů anglické značky

Stále se drží fyzických potenciometrů i přepínačů a potěší celkem pěti měniči i bassreflexem

Pořídíte jej za cenu okolo 14 tisíc a na výběr máte ze dvou barevných kombinací

Už když jsem nedávno testoval přenosný reproduktor Marshall Willen, pokukoval jsem i po větších zařízeních z řady pro domácí použití. Ta sestává ze tří modelů: Acton, Stanmore a Woburn. Dostal jsem možnost otestovat největší model Woburn třetí generace, a ačkoliv jsem rozměrnější produkt čekal, velikost krabice mne překvapila. S rozměry 400 × 317 × 203 mm a hmotností 7,45 kg se jedná o slušný kus techniky. Woburn III je k dispozici v klasické černé barvě, ale můžete si pořídit i stylovou hnědou variantu. Novinku od Marshallu zakoupíte za cenu 14 490 korun.

Design a provedení

Rozměry modelu Woburn III jsme již nakousli, nyní se zaměříme na jeho design. Ten se opět odvíjí od kořenů značky Marshall, která se proslavila především svými kytarovými aparáty. Po jejich vzoru má i Woburn velké plastické logo výrobce, koženkový povrch nebo fyzické potenciometry pro ovládání. Vše je ale laděno ještě stylověji, aby reproduktor sedl i do elegantního interiéru. Logo je tedy ve zlaté barvě a zlatá je také spodní lišta na přední straně. Reproduktory samotné kromě loga z čelní strany ukrývá také tkanina v šedé barvě s jemnou strukturou. Na bočních stranách vévodí černá koženka.

Designově dominantním prvkem je zlatý panel pro ovládání na horní straně. Ten nabízí přepínač pro zapnutí, kolébkové tlačítko pro pozastavení přehrávání nebo přesun k předchozí či následující skladbě, dále potenciometry pro nastavení celkové hlasitosti, basů a výšek nebo tlačítko pro aktivaci párování Bluetooth. Vedle něj jsou čtyři diody, které ukazují, který typ zdroje zvuku je aktuálně používán. Na výběr je z Bluetooth, AUX, RCA nebo HDMI. Posledním prvkem tohoto panelu je AUX konektor (3,5mm Jack).

Zadní strana ukrývá bassreflexový otvor, konektor HDMI ARC nebo dva konektory pro připojení typu RCA. Důležitý je také konektor pro připojení do elektrické sítě, reproduktor totiž není vybaven žádnou baterií, musí tedy být neustále připojen do zásuvky. Na bocích bych uvítal nějaká madla, protože reproduktor o hmotnosti přes 7 kg není úplně jednoduché přenášet, ačkoliv to patrně nebudete dělat příliš často. Díky určení pro domácí poslech chybí také jakákoliv odolnost vůči vodě.

Co se týče dílenského zpracování, Woburn III působí velmi solidně. Ani při detailním pohledu jsem neobjevil nějaké vady na kráse, vše hezky lícuje a také ovládací tlačítka nebo potenciometry budí pocit starého dobrého fyzického ovládacího prvku. Marshall jde v tomto případě proti trendu různých dotykových ovladačů, jaké nyní používá například Sonos u svých modelů Era nebo Move 2.

Funkce a specifikace

Z hlediska zvuku se zde bavíme o 3-pásmovém systému, pod látkovou přední stranou totiž najdeme dvojici tweeterů, dvojici 2″ reproduktorů pro střední pásmo a také 6″ basový měnič, který má k dispozici 90W zesilovač pracující ve třídě D. Všechny ostatní reproduktory pak pracují se slabšími 15W zesilovači. Výrobce uvádí frekvenční rozsah 35 až 20 000 Hz a maximální akustický tlak 100,5 dB SPL (1 m). Reproduktorům sekunduje ještě bassreflex v zadní části ozvučnice.

Co se týče konektivity, jsou k dispozici tři způsoby kabelového propojení (RCA, HDMI ARC nebo AUX) a také bezdrátové Bluetooth. Wi-fi bohužel chybí a marně budeme hledat také mikrofon pro hlasové ovládání. Z hlediska kodeků je k dispozici pouze základní SBC, ale potěší možnost připojení dvou zařízení zároveň.

Zvuk

Woburn III rozhodně není levný reproduktor, svou cenu ale úspěšně obhajuje nejen v oblasti designu a zpracování. Výborný je totiž také zvuk. S 6″ basovým měničem a bassreflexem je zřejmé, že o spodní frekvence není nouze. Basuje opravdu slušně, zároveň je ale skvělé, že poměr frekvencí můžete jednoduše nastavovat pomocí otočných potenciometrů nebo aplikace. Vždy raději sáhnu po fyzickém ovladači. Při rozumném nastavení basy nijak nezastiňují středy a vrchy. Díky rozmístění reproduktorů se vám dostane i jakéhosi sterea, stále se ale jedná o jeden kus techniky, takže nikdy nebude tak široké, jako při použití dvou satelitů.

Woburn III má samozřejmě navrch především při poslechu rockové a popové muziky. Překvapí ale i velmi jemné a detailní podání v případě akustických nahrávek nebo vážné hudby. Vždy samozřejmě závisí na správném umístění a také nastavení kompenzace v aplikaci. Pokud je ale vše splněno, Marshall hraje výborně. A nechybí mu ani hlasitost. Sám jsem jej většinu času používal zhruba na poloviční úrovni hlasitosti (bavíme se o středně velké místnosti). Maximální hladina se bohužel neslučuje s poslechem v bytovém domě. Párty na chalupě ale určitě nebude problém.

Ačkoliv určitě zamrzí chybějící podpora bezztrátových kodeků, Woburn hraje i tak velmi slušně. Prokreslení detailů, rozlišení nástrojů, dynamika i maximální hlasitost. Vše je na dobré úrovni a musím říct, že jsem v tomto ohledu nenašel výraznější nedostatky.

Doprovodná aplikace

K dispozici je samozřejmě doprovodná aplikace Marshall Bluetooth, ta však nepřináší téměř žádné zásadní výhody. Na úvodní obrazovce ukáže právě připojené zařízení i aktuálně používaný zdroj zvuku. Dále nabízí vstup do ekvalizéru, který je ale velmi jednoduchý, protože můžete regulovat pouze podíl výšek a basů. To ale jde také fyzickými potenciometry přímo na horní straně reproduktoru. Pozitivem je, že oba typy ovládání se vzájemně ovlivňují, je tedy jen na vás, který si vyberete.

Pokud si chcete pohrát s nastavením zvuku podle umístění reproduktoru, aplikace umožňuje nastavit, zdali je umístěn u hrany stolu nebo poličky, případně zdali se nachází v blízkosti zdi nebo rohu místnosti. Dále je možné aktivovat noční mód, který omezuje hlasité zvuky především při připojení k televizi prostřednictvím HDMI. Poslední důležitou funkcí aplikace je možnost updatu firmwaru. Z hlediska jazykových mutací je k dispozici pouze angličtina. Podporu má iOS i Android.

Závěrečné hodnocení

Marshall Woburn III je větší reproduktor, který je díky široké konektivitě poměrně všestranný. Můžete ho používat s televizí, bezdrátově s telefonem nebo počítačem, ale lze připojit i ke staršímu zařízením s vlastním zesilovačem. Scénářů použití je tedy více a stejně je tomu i s umístěním. Vždy sice musíte myslet na připojení do zásuvky, každopádně nabízí se umístění do police, na komodu nebo klidně přímo na zem. Jen je potřeba vždy přizpůsobit nastavení pro dané prostředí. Vzhledem k bassreflexu zároveň není ideální umisťovat reproduktor přímo ke stěně.

S cenou okolo 14 tisíc korun ale Woburn třetí generace není nejlevnější a určitě se najde pár věcí, které by se daly vytknout. V této cenové kategorii už by se dalo očekávat Wi-fi připojení, podpora pokročilejších kodeků nebo mikrofon pro hlasového asistenta. Aplikace je sice velmi jednoduchá, nenabízí ale příliš funkcí. Ekvalizér je v podstatě jen o poměru basů a výšek. Není možné žádné detailnější nastavení nebo ukládání profilů.

Na druhou stranu mne velmi potěšil panel klasických analogových ovladačů i celkově velmi kvalitní zpracování a hezký design. Woburn III umí hrát hodně nahlas i hodně basově. Může být ale také velmi kultivovaný a decentní. Poměr ceny a výkonu tady nevychází úplně nejlépe, sám ale musím přiznat, že jsem si jej hodně oblíbil a umím si představit, že budu jeho spokojeným uživatelem.

Marshall Woburn III 7.8 Design a zpracování 8.3/10

















Kvalita zvuku 8.8/10

















Funkce a výbava 7.8/10

















Mobilní aplikace 7.5/10

















Poměr ceny a výkonu 6.7/10

















Klady široká kabelová konektivita

fyzické ovládací prvky

skvělý design i slušné zpracování

výborný zvuk

noční režim

možnost připojení dvou zařízení naráz Zápory pouze kodek SBC

aplikace jen v angličtině

velmi jednoduchý ekvalizér

chybí Wi-fi připojení

chybí hlasový asistent Koupit Marshall Woburn III