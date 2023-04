Recenze Sonos Era 100: prémiový zvuk i praktické funkce

Sonos Era 100 je nástupcem oblíbených reproduktorů Sonos One

Skvěle hraje samostatně i v páru, nejvíce mu ale sluší připojení k soundbaru

K dispozici je hlasový asistent Sonosu i Alexa, podpora Google Assistanta ale zmizela

Značka Sonos na český trh uvedla dva nové bezdrátové reproduktory ze zcela nové modelové řady. Mnou testovaná Era 100 nahrazuje vůbec nejprodávanější reproduktor tohoto kalifornského výrobce, model One 2. generace (+ ještě starší Sonos Play:1) a přináší inovovaný design s přepracovaným ovládáním, Bluetooth konektivitu a především lepší zvuk. Dražší a větší model Era 300 rovněž láká na špičkový prostorový zvuk s podporou Dolby Atmos. Ten si ale otestujeme v některé z dalších recenzí, tato bude patřit základnímu modelu Era 100.

Hned na úvod se přiznám, že jsem od Ery 100 nečekal žádné zázraky a spíše jsem jej bral za jakýsi marketingový „refresh“ základního reproduktoru Sonos One. Už několik let doma v páru používám právě tyto modely propojené se skvělým soundbarem Sonos Beam 2. generace. I Era 100 mi pro potřeby testování dorazila v počtu dvou kusů.

Pokud jste v minulosti Sonos One propojili se soundbarem v režimu prostorového zvuku, nemohli jste na nich používat mikrofony (například pro ovládání hlasového asistenta, kterým je v mém případě Alexa). V praxi tak nastávala dost nešťastná situace a výrobci jsem to dlouhé roky vytýkal. Když jsem například seděl na gauči a sledoval televizi, měl jsem kousek od sebe (napravo i nalevo) Sonos One, nicméně „řvát“ jsem musel na několik metrů vzdálený soundbar umístěný pod televizí, protože mikrofony u Sonosu One se tomto propojení deaktivovaly (využívat je tedy bylo možné pouze v „single“ režimu, kdy jste reproduktor neměli se soundbarem propojený).

O to více jsem byl překvapen, že u Sonosu Era 100 se nic takového neděje a po propojení se soundbarem na nich konečně lze využívat jejich mikrofony. A ještě příjemnější je, že výrobce pomocí softwarového upgradu tuhle funkci přidal i starším modelům One (že to ale trvalo!). Je to sice jen maličkost, ale rozhodně potěší.

Druhé překvapení přišlo po puštění prvních filmů a skladeb. U reproduktorů Sonos One jsem byl s kvalitou zvuku nadmíru spokojen a od Ery jsem neočekával žádný velký skok kupředu, ale opak je pravdu a pocitově mohu napsat, že Era 100 hraje zhruba o 25 procent lépe než jeho předchůdce. Rozdíl je skutečně patrný „na první poslech“.

Design a výbava

Era 100 svým designem navazuje na Sonos One, avšak je o něco širší a vyšší. Novinka je totiž nově vybavena hned dvěma tweetery, které jsou umístěny v horní části a směřují šikmo do stran. Díky tomu je Era 100 schopná zajistit poměrně slušný stereo zážitek. V přední části najdeme woofer, který má o čtvrtinu větší rozměry než u předchůdce, což se opět podepisuje na kvalitnějším zvukovém podání.

Sonos Era má podobný půdorys jako starší One, tvar je ale více válcovitý a na výšku je o necelé 2 cm delší. Celkové rozměry jsou 182,5 × 120 × 130,5 mm, hmotnost je 2,02 kg, takže se nejedná o žádného střízlíka. Kromě mnou testované bílé varianty je k dostání i černá. Tělo je vyrobeno z pevného matného plastu. Na horní části najdeme několik senzorových ovládacích tlačítek (regulace hlasitosti, přehrávání/pozastavení a přepínání mezi skladbami).

Nechybí zde ani tlačítko pro okamžitou deaktivaci mikrofonu, ale pokud by vám z nějakého důvodu nedostačovalo, na zadní straně najdete ještě fyzické tlačítko, které mikrofon odstřihne od napájení. To se hodí zejména v případě, kdy máte doma malé děti, které rády na reproduktor sahají (mluvím z vlastní zkušenosti). Díky fyzickému přepínači máte jistotu, že mikrofon zůstane vypnutý. Kousek od něj má své místo USB-C konektor, který lze rovněž využít jako vstup, případně přes něj lze připojit redukci pro analogové audio či Ethernet, které najdete v nabídce výrobce. USB-C ale není možné využít pro připojení reproduktoru k počítači nebo notebooku. Na zadní straně najdete i dedikované tlačítko pro přepnutí do režimu Bluetooth.

Dvě praktické vychytávky najdeme i ve spodní části. Tou první je otvor pro šroub používaný na stativech, který lze využít pro pevnou aretaci reproduktoru na držáku či stojánku. Druhým je pogumování, díky kterému bude Era pevně stát na místě i na lesklém povrchu. Samozřejmě zde nesmí chybět ani otvor pro připojení napájecího kabelu v barvě reproduktoru.

V případě, že doma ještě žádný reproduktor od Sonosu nemáte a rádi byste kouzlo bezdrátového multiroom ozvučení vyzkoušeli, Era 100 rozhodně může být tím správným startovacím kouskem. Stejně tak mohu doporučit i kompaktní a levnější Sonos Roam, který se hodí i pro přenášení. Příjemnou novinkou je podpora Bluetooth 5.0, která byla většině Sonos reproduktorů v minulosti vytýkána (primárně spolu totiž komunikují skrze Wi-Fi). Jen pozor – Bluetooth režim i linkový vstup funguje pouze v „single“ režimu. Jakmile je propojíte se soundbarem, o tuto funkcionalitu přijdete.

Pokud máte doma vícero produktů od Sonosu a přijde vám domů návštěva, která by si chtěla pustit své oblíbené skladby ze Spotify či libovolné jiné služby, stačí Eru přepnout do Bluetooth režimu a spárovat s telefonem. Z Ery se pak zvukový signál posílaný z telefonu rozšíří i na další Sonos reproduktory propojené skrze bezdrátovou síť. Stejný postup mohou díky podpoře AirPlay 2 zvolit i majitelé jablečných zařízení.

Jak jsem již nakousl v úvodu, řada Era podporuje hlasové ovládání přes Alexu, případně lze využít i offline hlasového asistenta Sonosu. Ten má výhodu v tom, že běží lokálně a nepřipojuje se na servery výrobce, jeho možnosti jsou ale o dost omezenější, než v případě Alexy. I když podporuje přehrávání z Apple Music, Amazon Music, Deezeru a Sonos radio, bohužel mu chybí ovládání Spotify. S Alexou ale Spotify funguje spolehlivě. Zamrzí ale absence Google Assistenta, kterého starší modely stále podporují. U nových se prý výrobce s Googlem nedokázal domluvit na upravených podmínkách, ale není vyloučeno, že se situace v budoucnu nezmění.

Sonos u svých produktů nabízí i technologii Trueplay, která přizpůsobuje zvuk charakteru místnosti a případným překážkám. Jinými slovy, reproduktor pomocí zvukových signálů, jejich odrazu a mikrofonů vytvoří jakýsi obraz místnosti, aby mohl servírovat co nejlepší zvukový přednes.

Donedávna byla tahle funkce kvůli citlivějším mikrofonům dostupná jen pro majitelé iPhonů, nicméně nově ji v lehce omezené verzi lze používat i se smartphony s Androidem. Jen pozor, ne vždy se Trueplay povede nakonfigurovat optimálně – několikrát se mi stalo, že jsem po kalibraci se zvukem nebyl úplně spokojený a musel jsem funkci vypnout, nebo celý úkon provést znovu. Chce to zkrátka zkoušet, poslouchat a posléze si vybrat to nastavení, které vám zní nejlépe.

Jak hraje/hrají?

V porovnání se svým předchůdcem je Sonos Era 100 o trochu větší, vybavený zcela novým hardwarem a softwarem, lepší akustikou a výraznějšími basy. Jak jsem již zmiňoval v úvodu, díky vylepšené konstrukci se dvěma tweetery a jedním středobasovým měničem Era 100 produkuje nesmírně čistý zvuk s perfektně reflektovanými vokály a středy, ale zároveň si zachovává velmi slušné podání basů. Rozhodně byste na první pohled (či spíše poslech) nečekali, že reproduktor s těmito rozměry zvládne do prostoru posílat tak kvalitní a výrazný zvuk. V Sonosu zkrátka ladit umějí a tato letošní novinka to jen potvrzuje.

Právě hutnější a výraznější basy byly to první, čeho jsem si při srovnání se Sonosem One všiml. I jeden reproduktor vám velice slušně ozvučí středně velkou místnost – nemusíte jej tedy používat nutně jen v páru ve spojení se soundbarem v obývacím pokoji. Dovedu si představit využití jednoho reproduktoru pro ozvučení kuchyně, dětského pokoje, nebo koupelny. Sonos Era 100 sice není voděodolný nebo vodotěsný, ale je navržen tak, aby odolal zvýšené vlhkosti. Bezproblémové využití v koupelně výrobce zmiňuje i v uživatelské příručce.

Když zapojíte do páru reproduktory dva, zvukový prostor se vám více otevře a vyniknou poctivě servírované basy. Pocitově mi zkrátka pořízení dvou kusů dává větší smysl. V případě, že je propojíte se soundbarem, ulevíte trochu středobasovému měniči, jelikož větší část basové produkce „odpracuje“ právě soundbar. Jen pozor na vyšší úrovně hlasitosti, tam už Eru 100 kvůli nižší dynamice dokážete dostat do úzkých.

Na své si nepřijdou snad jen nároční audiofilové, nicméně ti budou mít doma úplně jinou sestavu (a v úplně jiné cenové relaci). Troufám si ale tvrdit, že pro 99 % běžných posluchačů Era 100 naprosto postačí a nabídne jim dobrou službu.

Závěrečné hodnocení

Síla značky Sonos odjakživa tkví nejen v precizním zvuku, ale také v perfektně fungující podpoře multiroom ozvučení. Jestliže už doma nějaké produkty od této kalifornské značky máte, nové reproduktory skrze mobilní aplikaci pouze přidáte do svého ekosystému, vyberete místnost a případně je propojíte s dalšími modely od Sonosu (či reproduktory řady Ikea Symfonisk, na kterých se Sonos také podílí).

Pochválit musím i maximálně přehlednou a skvěle zpracovanou mobilní aplikaci, kterou lze snadno propojit s vašimi účty na Spotify, Apple Music, SoundCloudu a spoustě dalších. Vyžít lze i bezplatné služby Sonos Radio, která poskytuje přístup ke stovkám nejrůznějších rádiových stanic.

Era 100 klidně může být tzv. startovací volbou pro vstup do ekosystému Sonosu. Díky skvělému naladění se skvěle hodí nejen pro poslech hudby, ale i sledování filmů. Jen pozor, přímo k televizi je nepřipojíte a je nutné počítat ještě s investicí do soundbaru – z vlastní zkušenosti mohu doporučit skvělý Sonos Beam.

Jediné, co vás může od koupě odradit, je vyšší cena. Respektive pokud už doma nějaké produkty od Sonosu máte, pravděpodobně vás příliš nepřekvapí, nicméně nováčkům může cena 6 990 Kč připadat jako zbytečně vysoká. Na druhou stranu, oproti předchůdci Sonos One nedošlo až tak k výraznému zdražení. Sice jej nyní pořídíte okolo pěti tisíc Kč, ale při vstupu na trh stál 6 490 Kč.

Sonos Era 100 9.4 Design a zpracování 9.5/10

















Kvalita zvuku 9.6/10

















Chytré funkce 9.2/10

















Mobilní aplikace 9.3/10

















Klady perfektní zvuk, výrazné basy

nový design, vylepšené ovládání

multiroom integrace

Trueplay ladění

hlasové ovládání (Sonos & Alexa)

Wi-Fi 6 i Bluetooth připojení

mechanické vypnutí mikrofonu Zápory vyšší cena

chybí podpora pro Google Assistanta

neumí Dolby Atmos ani Spatial Audio

