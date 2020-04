Sonos Sub recenze: stylovka s masivními basy

Kalifornská společnost Sonos se od roku 2002 specializuje na výrobu multi-room reproduktorů, se kterými perfektně ozvučíte svůj dům či byt. Všechny jejich produkty disponují naprosto špičkovým zvukem, za který si ale zákazník náležitě připlatí.

Sonos Sub je stylový subwoofer se skvělým zvukem a sebevědomou cenou

Samostatně jej nevyužijete, k provozu potřebujete další reproduktory od Sonosu

Disponuje dvěma reproduktory, dvěma zesilovači a frekvenčním rozsahem 25 – 110 Hz

V případě Sonosu nedává smysl, abyste si koupili pouze jeden reproduktor – efekt by se v tomto případě tak trochu míjel s účinkem. Ten pravý potenciál Sonosu využijete až v případě, že spolu vzájemně propojíte vícero reproduktorů. Na druhou stranu, všechny reproduktory od Sonosu fungují nezávisle na sobě; výjimku tvoří pouze jeden produkt – subwoofer Sonos Sub. Ten vám sám o sobě fungovat nebude a je nutné, abyste jej v rámci místnosti spojili s dalším Sonos reproduktorem.

Sonos Sub se stará pouze o jedinou věc – produkci basů, takže je jasné, že používat jej samotný by ani nedávalo smysl. Já jsem jej proto testoval společně se Sonosem Play:5, dvojicí reproduktorů Sonos One, na které rovněž chystám samostatné recenze, a pak také se soundbarem Sonos Beam. Pozor ale, Sonos Sub není žádná novinka. Výrobce jej světu poprvé představil už v roce 2013, nicméně na českém trhu je o značce Sonos více slyšet teprve od minulého roku.

Bezdrátový démon

Sonos Sub je aktivní basový reproduktor, který na sebe zcela po právu bude poutat pozornost. Já sám jsem mu díky jeho unikátní konstrukci po instalaci do obýváku začal přezdívat Grande Arche, jelikož mi svým tvarem připomínal právě tuhle pařížskou stavbu.

Konstrukce se středovým otvorem je unikátní díky tomu, že zde místo jednoho velkého reproduktoru najdete dva menší, které jsou namířeny proti sobě, což vytváří dvojnásobný akustický tlak. Také zde najdete dva zesilovače třídy D. Díky tomuto řešení jsou eliminovány jakékoliv vibrace v konstrukci a zvuk je tak maximálně čistý. Nedalo mi to a zkusil jsem na Sub postavit několik drobných předmětů, nicméně ty se během reprodukce hutných basů ani nepohnuly. Když hlasitost pořádně „ohulíte“, Sub stále vibrovat a drnčet nebude, ale skleničky a příbory v nedaleké kuchyňské lince o sebe budou cinkat celkem slušně (vlastní zkušenost). Ve spodní a horní části středového otvoru jsou ještě dva výdechy.

Chválím také tloušťku necelých 16 cm, díky které nebudete mít problém Sub postavit prakticky na libovolné místo. Pro hmotnost je rovněž společná číslovka 16, ale v tomto případě kilogramů.

Povrch reproduktoru je vyrobený z lesklého plastu a vybírat můžete z bílé či černé barevné varianty. Pokud si teď o Sonosu čtete poprvé, měli byste vědět, že spolu všechny reproduktory komunikují bezdrátově skrze Wi-Fi síť, takže odpadá problém s nevzhledným maskováním kabelů. Do Sonosu Sub vede pouze jeden napájecí kabel.

Na spodní straně se ještě nachází Ethernetový port pro případ, že byste Sub chtěli do vaší domácí sítě připojit přes kabel. Jinak je ale design reproduktoru zcela čistý – pouze na přední straně se nachází funkční tlačítko s podsvícením. U bílé varianty je středový otvor zvýrazněný černou barvou, u černé je použita šedivá linka. Pevné ukotvení na podlaze zajišťuje čtveřice pogumovaných nožiček.

K čemu Ethernet? Pro všechny reproduktory od Sonosu platí, že se připojují k vaší domácí Wi-Fi síti a navzájem si posílají informace o tom, co zrovna přehrávají. Pokud ale v síti máte velké množství zařízení, můžete ji ulevit tím, že jeden z reproduktorů, který je vybavený Ethernetem, připojíte do sítě přes kabel. Sonos si pak vytvoří vlastní Wi-Fi síť s názvem SonosNet, v rámci které spolu budou komunikovat a nebudou vám zahlcovat standardní Wi-Fi síť.

Bleskurychlé párování

Samotné připojení Sonosu Sub ke zbytku vaší sestavy je triviálně jednoduché. Stačí jej pouze umístit na požadované místo, připojit do sítě a zmáčknout párovací tlačítko. O zbytek se už postará průvodce v mobilní aplikaci. Během nastavení dojde ke kalibraci reproduktoru; pak už jej jen přiřadíte k některé z vašich místností a máte hotovo.

Největší komplikací pro mě bylo nalezení vhodného místa pro umístění reproduktoru. Psal jsem sice, že díky svému designu se hodí prakticky kamkoliv, nicméně důležité je rovněž vychytat správné nastavení zvuku.

Tento typ reproduktoru nesměruje basy „do podlahy“. Když jsem jej například umístil za sedačku, došlo k tomu, že sedačka basy pohltila a nebyly tak výrazné, jako když jsem Sub postavil vedle. Každá místnost je ale jiná a stejně tak rozmístění prvků v ní, a rozhodně tedy doporučuji nepodcenit finální umístění. Nejlepší je zkoušet a zkoušet, až dosáhnete optimálního nastavení.

Masivní basy

Sonos Sub se stará o reprodukci basových frekvencí v rozsahu od 25 do 110 Hz. Vzhledem k tomu, že se jedná o aktivní subwoofer, není potřeba používat dalšího zesilovače. Pro srovnání, Sonos Play:5 ztrácí na dechu zhruba na poloviční frekvenci, ale se Subem lze jít se zvukem o poznání níže. Je také dobré vědět, že pokud máte ve vaší „Sonos místnosti“ nastavenou nižší hlasitost, prakticky činnost Subu nepostřehnete.

Několikrát jsem se přistihl, jak jsem kolem reproduktoru chodil a analyzoval, zda z něj skutečně jde nějaký zvuk. Jde, ale tím, že basy nejsou směrové, budete je lépe vnímat jako celek kdekoliv v místnosti a nesmíte se soustředit pouze na reproduktor samotný.

Specifikace

dva šestipalcové basové měniče (oválná konstrukce)

dva zesilovače třídy D

frekvenční rozsah: 25 až 110 Hz

konektivita: Wi-Fi 802.11 b/g (2,5 GHz) & Ethernet

rozměry: 389 x 402 x 158 mm

hmotnost: 16 kg

Jakmile ale hlasitost zvýšíte, poznáte jeho sílu naplno. Basy jsou neskutečně dynamické a hutné, ale zároveň čisté a velmi úderné, což při poslechu hudby nebo sledování filmů dodává zajímavý emoční podkres. Když jsem hlasitost posunul ještě výše, začaly se mi klepat skleničky v kuchyni, která je s obývákem propojená. Masivní basy jsem cítil i v sedačce, vedle které jsem měl Sub umístěný, nicméně samotný reproduktor nijak nerezonoval.

V mobilní aplikaci je možné upravit ovládání fáze (0 a 180°) a také regulovat intenzitu basů na stupnici od -15 do + 15. Do panelákového bytu doporučuji výkon nepatrně snížit, abyste sousedy tolik nerušili, a stejně tak při sledování filmů jsem basy nastavoval na hodnotu -2 a i tak byly basy velmi výrazné.

Závěrečné hodnocení

Sonos Sub je přesně ten typ příslušenství, které do svého multi-room řešení od Sonosu úplně nepotřebujete, ale jakmile si jej poslechnete, jednoduše jej budete chtít. Už samotný reproduktor Sonos Play:5 má skvělé basy a spolehlivě vám ozvučí středně velkou místnost, a to samé platí i o soundbaru Sonos Beam – oba jednoduše hrají parádně.

Nicméně pokud k nim přidáte ještě Sonos Sub, začne to pravé basové tornádo. Subwoofer je zkrátka příjemným bonusem do celé domácí sestavy, ale jak už to u této společnosti bývá, za kvalitu se platí. Cena Sonosu Sub se nyní pohybuje okolo hranice 21 tisíc korun, což není částka, kterou byste běžně za reproduktory utrácely.

Když jsem Sonos Sub začínal testovat, říkal jsem si, že půjde o prvek, bez kterého se dokážu obejít, už z přihlédnutím k vysoké ceně, ale po několika týdnech testování jsem si jej doslova zamiloval. Nejsem si ale jistý, zda stejné nadšení sdílení i moji sousedé :-)