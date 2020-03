Recenze Sonos Beam: povedený soundbar s masivním zvukem

Americká společnost Sonos je výrobcem spotřební elektroniky již od roku 2002 a žádným nováčkem není ani na poli audio techniky. Značka se proslavila především v USA, a to díky vlastnímu bezdrátovému digitálnímu hudebnímu multiroom systému, který umožňuje přehrávání hudby v libovolných místnostech domu či bytu. Nicméně Sonos se nezabývá jen streamování hudby do reproduktorů, ale nabízí i několik soundbarů či reproduktorových sestav pro domácí kino.

Sonos Beam je kompaktní soundbar se skvělým zvukem

komunikuje přes Wi-Fi, podporuje AirPlay 2, ale Bluetooth už nikoliv

máte doma multiroom od Sonosu? Beam do něj snadno připojíte

vybírat můžete z černé a bílé barevné varianty

Nám do redakce dorazil Sonos Beam, tedy nejlevnější a nejmenší soundbar výrobce. Tento model je opravdu kompaktní a designově velmi povedený. Kromě streamování hudby ze smartphonu, či filmů z televize, umožňuje ovládání hlasem skrze řadu podporovaných hlasových asistentů. Soundbar nabízí i funkce pro zesílení hlasu nebo noční režim, abyste při hlučnějších filmových scénách nerušili sousedy.

Sonos Beam je dostupný samostatně v konfiguraci 3.0, ale je samozřejmě možné ho dále rozšířit o bezdrátový subwoofer a zadní reproduktory až na kompletní sestavu 5.1. Sonos Beam se na českém trhu prodává za cenu 11 990 Kč ve dvou barevných variantách. Jak za tuto cenu hraje a jaké je jeho používání v praxi? To a mnohem více se dočtete v naší recenzi.

Videopohled

Obsah balení

V prodejním balení najdete vše potřebné. V kompaktní a snadno přenosné krabici je bezpečně a šetrně zabalen samotný soundbar. Dále se v ní nachází dvoumetrový napájecí kabel, metr a půl dlouhý HDMI kabel, propojka z HDMI na digitální optický vstup a hodně stručná uživatelská příručka ve světových jazycích.

Nicméně český návod lze stáhnout v pdf formátu přímo ze stránek sonos.co.cz. Zde je ale možné stáhnout pouze návod pro všechny produkty, takže manuál přímo pro Beam v něm budete muset najít ručně.

Design a zpracování: tenhle soundbar se vám bude líbit

Soundbary bývají zpravidla nudné černé kvádry, které mnohdy zaplní celý prostor na skříňce před televizí, tedy pokud se tam vůbec vejdou. Troufám si tvrdit, že pokud se budeme bavit čistě o vzhledu, Sonos Beam bude patřit k těm vzhledově nejpovedenějším. Jistě mi dáte za pravdu, že i v námi testované černé variantě, dokáže tento soundbar svým provedením zaujmout.

Sonos Beam je dostupný ještě v čistě bíle barvě, která se perfektně hodí do světlejších pokojů a perfektně tak může splynout například s bílou stěnou. Nespornou výhodou bíle barvy je fakt, že je méně náchylná na viditelný prach.

Jak už jsem zmínil, tak Beam lze připevnit i na zeď, ale vězte, že největším problém v tomto řešení jsou kabely a také cena originálního držáku. Při položení soundbaru na televizní skříňku zas tak viditelné nejsou, ale pokud máte doma například televizi Samsung s One Connect Boxem, tudíž jste zvyklý, že všechny kabely jsou schované, bude vás přítomnost dvou výrazně viditelných kabelů štvát.

Výborné zpracování a elegantní vzhled

Rozměry soundbaru jsou 68,5 x 651 x 100 mm, takže by neměl být problém s jeho umístněním. Kompaktní rozměry doplňuje hmotnost 2,8 kg. Tělo je vyrobeno z tvrdého a pevného matného plastu, avšak to mu nijak neubírá z jeho výborného zpracování a z elegantního vzhledu.

Beam působí velice minimalisticky a je tak skvělou volbou do každého interiéru. Veškeré ovládací prvky se nachází na horní straně. Jde o senzorická tlačítka, avšak pouze se zvukovou zpětnou vazbou, což je trochu škoda. Nachází se zde i sada mikrofonů a indikační LED dioda.

Veškeré porty jsou přítomny na zadní straně, včetně tlačítka Sloučit, které je potřebné během párování. Spodní část soundbaru je opatřena gumovou ochranou, takže Beam po nábytku neklouže, a navíc jej ani nepoškrábe. Na přední straně ve spodní části je nenápadně umístěn infračervený přijímač.

Instalace a první spuštění

Celý soundbar zvládnete zprovoznit za méně než deset minut. Nejprve je nutné si nainstalovat aplikaci Sonos, zaregistrovat se a poté už se stačí držet pokynů na displeji. Beam se dá k internetu připojit skrze Wi-Fi nebo jej můžete zapojit drátově.

Pro připojení k televizi slouží HDMI kabel, který se musí zapojit do HDMI ARC výstupu vaší televize, DVD/Blu-ray přehrávače nebo set-top boxu. Nebo jej můžete propojit přes optiku, ale v tomto případě nebudete moct využívat služeb hlasového asistenta pro ovládání televize.

Ačkoliv se v balení nenachází žádný ovladač, můžete díky technologii Anynet+ (HDMI-CEC) ovládat soundbar skrze vaší televizi. Stejně tak můžete „spárovat“ váš dálkový ovladač se soundbarem a ovládat tak hlasitost přes infračervený port.

Technologie Trueplay

Funkce Trueplay slouží pro ladění zvuku. Bohužel tato funkce je dostupná pouze pro majitele Apple zařízení. Jak to funguje? Je to jednoduché – v první části sedíte s iPhonem nebo iPadem v ruce v optimálním místě před televizí. Až poté jste vyzváni k chození po místnosti. Reproduktor vysílá signály, které se skrze mikrofony jablečných zařízení a mobilní aplikaci zpracovávají.

Sonos díky tomu získá představu o tom, v jak velké místnosti je umístěn, podle čehož následně upraví zvukovou charakteristiku na optimální úroveň. Nicméně „androiďáci“ se nemusí cítit diskriminovaní, protože Beam nově disponuje automatickou kalibrací zvuku.

Funkce a vybavení

Už jsem zmínil, že Beam disponuje technologií Wi-Fi, s čímž souvisí i funkce DLNA. Díky ní lze vytvořit domácí drátovou či bezdrátovou síť, v níž mohou spolupracovat všechny AV systémy s mobilními zařízeními i počítači. Přes DLNA tak můžete bezproblémově streamovat multimediální obsah z jednoho zařízení do druhého.

Zásadním rozdílem oproti jiným soundbarům je absence Bluetooth, nelze tedy napřímo streamovat zvuk z telefonu nebo z počítače. Ačkoliv Beam disponuje Bluetooth Low Energy, to slouží pouze pro komunikaci mezi smartphonem během nastavování. Beam také nemá žádný USB vstup ani slot na karty.

Naopak nechybí AirPlay 2 od Applu, což je bezdrátový audio protokol s funkcemi HomeKit a Siri. Oproti předchozí verzi lze ovládat více reproduktorů najednou. Což v praxi znamená, že můžete z jednoho zařízení posílat hudbu do více místností v domě či v každé z nich pustit něco jiného, a to dokonce na podporovaných reproduktorech a televizích různých značek.

Technické parametry

HDMI je zde ve verzi 2.0, tudíž nepodporuje eARC, což je nový bezztrátový audio formát. Beam podporuje formáty: MP3, WMA, AAC, AAC+, OGG, WAV, FLAC a AIFF. Zklamáním je, že Sonos nepodporuje standardní audio formát DTS. Ve výbavě byste hledali marně i Dolby Atmos.

Spolehnout se tak musíte pouze na formát PMC stereo a Dolby Digital. Sonos Beam disponuje jedním centrálním výškovým reproduktorem, čtyřmi širokopásmovými měniči a třemi pasivními zářiči. O napájení a zvuk se stará hned pět zesilovačů třídy D.

Ovládání a mobilní aplikace Sonos

Jak už jsem zmínil, tak pro ovládání máte k dispozici doteková tlačítka na horní straně. Konkrétně můžete dotykem měnit hlasitost, zastavit nebo spustit přehrávání, vypnout/zapnout hlasové ovládání a přejetím prstu se dostanete na předcházející/následující skladbu.

Nicméně stěžejním bodem pro ovládání je aplikace Sonos, která je dostupní pro Android i iOS, a také pro Windows a macOS (pozor, funkce se můžou lišit v závislosti na systému). Aplikace je špičkově zpracovaná a celý systém Sonos skrze ni lze pohodlně ovládat a nastavovat.

Zdařilá mobilní aplikace

Využívat můžete nejrůznější hudební služby, ale i hudební knihovnu přímo v zařízení. Mezi službami samozřejmě nechybí Spotify, Google Play Music, Apple Music, YouTube Music, Tidal, Dezzer a desítky dalších. K dispozici máte i obří databázi online rádií včetně českých stanic. Ale třeba takové Youradio byste hledali marně.

Pokud využíváte vícero reproduktorů od Sonosu v různých místnostech, lze v aplikaci vybírat, které reproduktory zrovna mají hrát a které naopak mají zůstat neaktivní. Každý reproduktor se přiřazuje k nějaké místnosti a je pak jen na vás, jak je v aplikaci provážete.

V aplikaci lze nastavit třeba i budík, rodičovskou kontrolu nebo časovač spánku. Pohodlné je i vyhledávání, které spolehlivě funguje napříč všemi hudebními službami a vaší knihovnou. Skladby lze přidávat do fronty, do vlastní knihovny My Sonos nebo do Sonos playlistu.

Pohodlné ovládání hlasem

Sonos Beam podporuje také ovládání hlasem, což je velké plus oproti jiným konkurenčním soundbarům. Příkazy jsou dostupné skrze hlasové asistenty Amazon Alexa a Google Assistant. Nicméně všichni asi dobře víme, že v České republice je zatím oficiálně podporovaná pouze Alexa. Pokud vám tedy nevadí hlasové ovládání v angličtině, můžete si tuhle funkci snadno aktivovat.

Nejprve je nutné, abyste v nastavení svého SONOS účtu nastavili region (Country) například na United States, kde jsou hlasoví asistenti podporovaní. Toto doporučuji udělat ještě před samotnou instalací aplikace i produktu. Následně je nutné v mobilní aplikaci hlasového asistenta přidat.

Pokud už jste se do aplikace přihlašovali dříve s regionem nastaveným na Českou republiku, je nutné se odhlásit, případně v nastavení vymazat data aplikace (doporučuji aplikaci rovnou odinstalovat a zpět nainstalovat) a znovu se přihlásit. V opačném případě vám nemusí přidání hlasových asistentů fungovat.

Amazon Alexa: hlasový asistent v praxi

Já jsem Sonos Beam testoval pouze s Alexou, ale stejných výsledků bych jistě dosáhl i s Google Assistantem, stejně jako kolega při testování Sonos Move. Jelikož se na horní straně soundbaru nachází dostatek mikrofonů, je interakce s asistentkou velice pohodlná.

Do 50 % hlasitosti lze Alexu oslovovat normálním hlasem, a to třeba i na tři metry od gauče. Pokud ovšem budete dál nebo hlasitost bude vyšší, budete muset zákonitě zvýšit intenzitu oslovení. Nicméně s mluvením k asistentce jsem neměl téměř nikdy žádný problém a na Alexu jsem hovořil i z kuchyně (asi 7 metrů od televize).

Jen občas se mi stalo, že hlasový asistent můj příkaz správně nerozpoznal, a to zejména pokud bylo v místnosti trochu rušno. Pokud nechcete, aby vás Beam poslouchal, stačí tapnout na ikonu mikrofonu na soundbaru, čímž všechny deaktivujete. To, že jsou mikrofony aktivní, poznáte podle svítící diody.

Překvapivě slušný zvuk a výrazné basy

Sonos dělá audio systémy už pěknou řadu let a jeho reproduktory měly vždy výborný zvukový projev. Ani Beam není žádnou výjimkou a sami se budete divit, jak tento relativně malý soundbar hraje. Hodně spokojeni budou milovníci hudby, protože Beamu nevadí takřka žádný hudební žánr. Zvuk je vždy vyvážený a příjemný na poslech.

I bez připojeného externího subwooferu vás basový přednes mile překvapí. Basy jsou hutné, čisté a rychlé. Basy jsou opravdu úderné a nedostavuje se žádné nepříjemné drnčení. Ačkoliv při delším hlubokém zvuku neumí soundbar tak zadunět jako externí subwoofer, překvapí vás, jak tento kompaktní soundbar umí basovat.

Prostorový zvuk sice nedosahuje takových kvalit jako u 5.1 souprav, ale o to tu ani nejde. I tak vás Beam dokáže svým projevem vtáhnout do filmového děje. Asi jediným záporem je horší kvalita zvuku nad 80 % hlasitosti. Pokud se hlasitost blíží maximu, dochází k velkém zkreslení a na řadu přichází ostřejší a agresivnější zvuk výšek a celkového přednesu.

Noční režim a zvýraznění dialogů

Dialogy jsou dostatečně srozumitelné už v základu, přesto se určitě bude hodit funkce pro jejich zvýraznění. Ta přijde vhod zejména u filmů, kdy jsou zvukové efekty velmi hlasité, a naopak dialogy jsou utlumené.

V noci pak přijde vhod noční režim, díky němuž jsou automaticky ztišeny hlasité scény a zesíleny scény tiché. Noční režim je vhodný zejména, pokud nechcete sledováním oblíbeného pořadu rušit zbytek rodiny nebo sousedy.

Pokud budete chtít docílit ideálního prostorového zážitku, připravte si minimálně stejnou částku jako za soundbar i na nákup dvou zadních reproduktorů. Subwoofer zakoupíte za zhruba dvojnásobek pořizovací ceny samotného soundbaru.

Závěrečné hodnocení

Sonos Beam je bezesporu skvělým soundbarem, který dokáže uspokojit jak milovníky hudby, tak filmů. Pokud už máte se značkou zkušenosti a nějaký Sonos doma máte, tak bych asi neváhal, protože Beam je pro vás jasnou volbou. Nebál bych se jej ale doporučit i jiným zájemcům, kteří chtějí od soundbaru skvělý zvuk se slušnými basy bez externího subwooferu a plno chytrých funkcí. Beam se skvěle hodí do menších a středně velkých prostor, které dokáže perfektně ozvučit.

Pokud ale hledáte soundbar jen k televizi a na filmy a streamování hudby vás příliš nezajímá, tak bych se asi poohlédnul po jiném soundbaru. Beam totiž staví převážně na multiroom řešení a streamování hudby, takže dle mého názoru je domácí kino a až na druhé koleji. Beam nabízí plno skvělých funkcí, pochválit musím i možnost ovládání hlasem skrze hlasové asistenty nebo výbornou aplikaci.

Vyšší cena Beamu je částečně ospravedlněna celou řadou praktických funkcí, přesto je nutné počítat s tím, že za značku Sonos se zkrátka platí víc. To samé platí, pokud se rozhodnete soundbar rozšířit na soustavu 5.1. Dalším mínusem je kvalita zvuku při vyšší hlasitosti, kdy Beam narazí na své limity. Někomu může chybět streamování zvuku přes Bluetooth, USB port pro připojení flash disku nebo slot na paměťové karty.