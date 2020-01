Google Assistant vs. Alexa: který chytrý asistent vyhraje bitvu o českou domácnost?

Už v průběhu recenzování Amazon Echo Dot 3. generace mě napadlo udělat srovnávací článek posledního chytrého reproduktoru od Amazonu s tím stávajícím od Googlu, tedy Google Home Mini. Ten jsem před nějakou dobou taktéž recenzoval a v mé domácnosti si našel své místo. Jakým způsobem ale porovnat tyto nesmiřitelné rivaly?

Pojďme se podívat na souboj asistentů, kteří naši domácnost promění v chytrou snadno a rychle. Řeč je o dvou těžkých vahách – Google Assistant a Amazon Alexa. Někteří možná namítnou, že asistentů máme více. Ano, mezi námi je ještě Cortana od Microsoftu a Siri od Applu. Zatímco s Cortanou dělá Microsoft bůhvíco, Siri za zmínku jednoduše nestojí.





Podpora pro HomeKit je mezi chytrými gadgety nejnižší. Dovednostmi Siri za konkurenty významně zaostává, omezuje se jen na platformu Applu a již delší dobu máte na výběr v podstatě jediný chytrý reproduktor. Proto se raději zaměříme na ty asistenty, kteří přináší chytrou domácnost masám a nejen těm, kteří kvůli domácnosti s logem nakousnutého jablka prodávají nemovitosti v Praze.

Své porovnání jsem se rozhodl zaměřit na hardware, aplikace a schopnosti asistentů v českém prostředí. S každou z těchto složek se totiž při používání Google Home Mini a Amazon Echo Dot setkáte a tvoří to zásadní část jejich prodejních argumentů a popularity.

Země česká, domov můj?

Hned na úvod je nutné říct, že Assistant a Alexa v našem prostředí a ve Spojených státech jsou v podstatě dvě odlišné služby. Je to, jako kdybyste chtěli porovnávat české MMA zápasníky se špičkou UFC – je to sice stejný sport, ale úplně jiná liga.

Assistant není až takový puntičkář, co se týče anglické výslovnosti. Pokud se přeřeknete, něco vám ujede nebo slovíčko nevyslovíte přesně podle fonetického slovníku, hlavu vám neutrhne. A s největší pravděpodobností vám odpoví podle vašich představ. Alexa je na čistotu jazyka trochu víc háklivá – někdy se s vámi bude holt bavit jako s cizím.

Vezměme si základní dotaz „What’s the weather like?„. Oba asistenti vám odpoví podle vaší aktuální lokace, Google automaticky, Amazon podle informace zvolené v aplikaci. Oříšek nastane, když se zeptáte na jiné město. Google bez potíží rozpozná Prahu i Prague, Plzeň i Pilsen, Olomouc a… Olomouc :-). Alexa vám české názvosloví bude zcela ignorovat a házet vám místo toho podobně znějící města z amerického zapadákova. Když už zvolíte anglickou variantu názvu, tak vám počasí sdělí.

Jenže Pilsen je také část Chicaga, takže se dozvíte, jaké je počasí ve třetím největším městě USA. Pokud odtamtud nejste, tak vám tato informace bude stejně ku prospěchu jako volební průzkum tři roky před volbami. Na Alexu totiž musíte rafinovaně – ke každému názvu města musíte doplnit „Czech Republic“. Potom už budete na stejné vlně.

Zkoušíme nejrůznější příkazy

Pakliže jste z města, které využívá bohatství naší diakritiky a nemá anglickou variantu, jednoduše se informaci nedozvíte. Sedmdesát tisíc obyvatel Havířova má tak zkrátka smůlu. Alespoň trochu česky můžete naučit Assistanta pomocí jednoho fíglu. Pokud nastavíte zemi na Velkou Británii, tak dovede upozornění z kalendáře přečíst česky. Zrovna v tomto případě se jedná o velmi šikovnou vychytávku.

Na zoubek jsem se podíval rovněž několika příkazům naráz. Oba asistenti si s nimi poradili vcelku dobře, jen nesmíte své nároky příliš stupňovat a nezapomenout zřetelně použít spojku „and“ mezi jednotlivými příkazy. Jinak vám asistenti v lepším případě dají košem, v horším začnou vyhledávat řečený nesmysl na internetu.

Zajímavá je také funkce telefonních hovorů. S Alexou si můžete zavolat z telefonu na Echo Dot, případně obráceně, a to už za pomoci řešení od Amazonu, nebo přes Skype (skrze který můžete uskutečňovat i placené hovory). Assistant se naučil využívat aplikaci Duo, která je navázána na telefonní číslo, ale placené hovory neumí. Jestli nemá váš protějšek internet, tak máte zkrátka smůlu. Na komunikaci je tak lepší Alexa, ale jen o chlup.





Jestli se stydíte mluvit anglicky, musíte sáhnout po Assistantovi. Ten jako jediný umí zpracovávat i příkazy napsané skrze virtuální klávesnici mobilního telefonu. Na Alexu musíte neustále mluvit, jinak se s ní nedomluvíte. I když s mluvením nemáte problém, někdy je zkrátka lepší příkaz napsat. Ve veřejné dopravě totiž stále budete vypadat jako blázen, když si pro sebe budete povídat anglicky.

Mobilní aplikace jsou na tom víceméně stejně – obě jsou po designové stránce tragické. Assistant je integrován v každém zařízení s Androidem a pro podrobnější nastavení je potřeba využít Google Home. Alexu najdete jen na vybraných zařízeních a pro používání si musíte opatřit aplikaci Amazon Alexa. Naštěstí můžete nastavit Alexu jako výchozího hlasového asistenta, takže síly na mobilech jsou takřka vyrovnané.

S podporou češtiny či českých reálií každý chvilku tahá pilku. Alexa například podporuje zprávy z Radiožurnálu, o čemž si může Assistant prozatím nechat jen zdát. Na druhou stranu Assistant má širokou základu českých vývojářů. Jeden z nich například pomocí drobného mezistupně naučil Assistanta česky přečíst počasí.

Pokud jde o podniky v okolí, tak tady jasně vítězí Google. Jeho široká databáze vás sice někdy zavede do vzdálenějších podniků než těch nejbližších, na rozdíl od Alexy vám ale nějaké podniky vyjmenuje. A nejen to. Na dotaz vám řekne, jak daleko daný podnik je, jestli je otevřený a případně si jde do telefonu poslat jeho adresu a nechat se navigovat skrze Google Maps.

Ekosystém Googlu je v našich končinách poměrně bohatý a takřka vše, co Google v České republice nabízí, můžete využít také přes Assistanta jak na telefonu, tak přes chytrý reproduktor.

Hardware je těžké porovnat

Mohl bych chodit okolo horké kaše a porovnávat parametry obou zařízení do aleluja, ale to by nebylo fér a ani moc přínosné. Google Home Mini totiž spatřil světlo světa v roce 2017 a od té doby se dočkal pouze menší aktualizace v podobě Google Nest Mini. Amazon mezitím vypustil mezi lidi (jak název napovídá) už třetí generaci Echo Dot, takže v aktualizaci hardwaru má oproti Googlu značně navrch.





Ve variabilitě zařízení má na našem trhu mírně navrch Amazon, ale to jen díky tomu, že nabídka Googlu spoléhá více na externí partnery. A také díky tomu, že se k nám příliš zařízení s Alexou nedováží, jinak by Amazon zvítězil na plné čáře.

Od obou společností si můžete vybrat kompaktní reproduktory, standardní verze, velké reproduktory nebo chytré displeje různých velikostí. Amazon nabízí navíc například zařízení Imput, které zpracuje vše podstatné, co po Alexe chcete, ale nepřehraje vám žádnou hudbu. Na to musíte využít vlastní reprosoustavy.

Je tedy lepší Alexa, nebo Assistant?

Ačkoli bych se rád přiklonil na jednu či druhou stranu, tak jednoduché to není. Obě řešení mají své výhody a nevýhody. Ve vašem rozhodování, na jaké platformě vybudovat chytrou domácnost, by mělo hrát roli několik faktorů. Tím nejhlavnějším je asi vaše znalost angličtiny. Pokud nemáte s tímto germánským jazykem (nebo jiným z podporovaných) žádný problém, můžete bez obav sáhnout po obou.

Jestli si ale svou angličtinou nejste moc jistí, uchylte se spíše k Assistantovi. Nejen, že je vůči lidem s přízvukem vstřícnější, ale je zde také mnohem větší pravděpodobnost, že se jednou naučí česky. To se v případě Alexy s čistým svědomím říct nedá.

Druhým významným faktorem je váš vztah k Googlu. Jestli jste v jeho ekosystému jako doma, nebo s ním nemáte nejmenší problémy, sáhněte bez přemýšlení po Assistantovi. Ten je ve vodách Googlu jako doma a dokáže tohoto bohatého ekosystému využít naplno a bez omezení. Jestli ale fandíte spíše konkurenci, nebo nechcete vše vsadit na jednu kartu, je Alexa lepší volbou. S ní sice budete zcela odříznutí od googlích služeb, na druhou stranu ale dostanete spoustu alternativ, které mnohdy Google spolehlivě zastoupí.

Třetím faktorem pro rozhodování je dostupný hardware. Minimálně v případě zařízení přímo od tvůrců chytrých asistentů vyhrává na plné čáře Amazon. A to ať, co se týče kvality jednotlivých zařízení, tak jejich počty. Externí společnosti ale měří oba giganty stejným metrem, takže nedostatkem vychytávek do chytré domácnosti trpět nebudete.

Podtrženo sečteno – i když se Alexa, respektive Amazon snaží, seč může, Google je se svým Assistantem o krok napřed, alespoň u nás ve střední Evropě. Pokud chcete chytrou domácnost využít naplno a také mimo vaše obydlí, vyplatí se sáhnout po řešení od Googlu. Jestli ale zastáváte názor, že chytrá domácnost je především domácnost, Alexa splní dobře svou službu.