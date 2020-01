Amazon Echo Dot 3. generace: ideální vstupenka do chytré domácnosti [recenze]

Zařídit si chytrou domácnost bez asistenta není žádný med. Naštěstí jsou digitální asistenti snadno dostupní, především skrze chytré reproduktory. Loňský rok byl ve znamení nelítostného souboje mezi Googlem a Amazonem, přičemž i v letošním roce si oba giganti na poli chytré domácnosti nic nedarují. I tak nás ale potěšila zpráva, že spolu přeci jen v některých ohledech budou spolupracovat.

Na nejlevnější řešení od Googlu v podobě Home Mini jsme se již podívali, nyní je na řadě nejvážnější konkurent od Amazonu. Jak je na tom Alexa ve 3. generaci dostupného reproduktoru Amazon Echo Dot? To se dozvíte v naší recenzi.

Balení je spartánské, design se zlepšil

Vzhledem k tomu, že Amazon svůj reproduktor Echo Dot sice oficiálně dováží, nicméně nepodporuje, nepočítejte s žádným umetáním cestičky. Prodejci musí k samotnému reproduktoru přibalit i redukci z americké zásuvky, bez které Echo Dot 3. generace ani nezapojíte. Kromě reproduktoru, kabelu a manuálů nic víc v kompaktní krabici nehledejte. U kabelu si dovolím ještě jednu poznámku – jedná se o proprietární řešení, tedy žádné microUSB či USB-C.





Designem se Echo Dot zlepšuje každou generací. První a druhá generace měla podobu ne zrovna přitažlivého plastového puku, se třetí generací přišla na řadu také textilie po obvodu. Z neosobního puku se tak stal sympatický oblázek, který snadno zapadne do vaší domácnosti. Co potěší, je 3,5mm jack vedle napájecího konektoru pro propojení externí reprosoustavy.

Spodní strana je pogumovaná, na horní najdete kromě čtveřice tlačítek (zvýšení a snížení hlasitosti, vypnutí mikrofonu a zahájení odposlechu pro příkaz) také LED kroužek, který naznačuje aktivitu Echo Dot 3. generace. Modrá značí Alexu připravenou plnit příkazy, oranžová zmeškané upozornění, zelená příchozí hovor a červená problém.

Celkový design musím hodnotit jedině kladně. Amazon odvedl velký kus práce, a i když se použitím textilie bezesporu inspiroval u konkurenčního Googlu, provedení Echo Dot 3. generace mi sedí o malinko více. Na co ovšem musím upozornit, jsou dvě rozdílné verze – jedna disponuje LED, které ukazují hodiny, ta druhá těmito indikačními LED nedisponuje. Pokud tedy chcete mít hodiny vždy na očích, dávejte pozor na objednanou verzi.

Úvodní nastavení pod taktovkou Alexy

Po zapojení je nutné sáhnout po chytrém telefonu a aplikaci Amazon Alexa. Tato chytrá asistentka vás krok po kroku provede nastavením vašeho Echo Dot a při té příležitosti se vám i trochu představí. Nebudeme si nic nalhávat – aplikace Alexy není zrovna designový skvost. Není sice řešená tak stroze jako Google Home, na eleganci Apple HomeKit ale zkrátka nemá.

Úvodní stránka je plná tipů, co s Alexou můžete dělat a co si lze nastavit dle vaší libosti. Záložka Communicate umožňuje komunikovat s jinými lidmi, a to ať přes Skype hovor, zprávy nebo možnost využít Echo Dot jako rozhlas. Pod záložkou Play spouštíte audio obsah z jedné z podporovaných služeb. Alexa pochopitelně preferuje Amazon Music, ale i příznivci Spotify či Deezeru si přijdou na své.

Devices poté shromažďuje všechny části chytré domácnosti. Zde máte rychlý přístup do vámi nastavených místností, nebo k jednotlivým zařízením. Ekosystém Alexy patří mezi jeden z největších, nehrozí tedy, že byste do své chytré domácnosti nenašli kousky, které s Alexou nehovoří. Samotný Amazon se pak také nerozpakuje prodávat všelijaké chytré doplňky do domácnosti, od chytré mikrovlnky až po nástěnné hodiny.

Jestli jste tak jako já podřídili domácnost spíše ekosystému Google Home, budete mít s některými zařízeními obtíže. Na Chromecast zapomeňte, s ním se Alexa příliš nekamarádí. Na jiná zařízení zase musíte sáhnout k externím doplňkům, které komunikaci umožňují. Takto funguje například propojení s Xboxem.

Jinak si v aplikaci můžete nastavit preference takřka všeho, co vás napadne. Styl odpovědí, oblíbené sportovní týmy, zdroje zpravodajství, lokaci pro počasí, kalendáře, účty pro fotografie a spoustu dalšího. Za přizpůsobení si Amazon rozhodně zaslouží palec nahoru.

Pokud máte k vašemu Amazon účtu přidruženou platební kartu, buďte opatrní. Během testování Echo Dot ze začátku používal jako výchozí hudební službu Amazon Music, přičemž se rozhodl, že mi sám od sebe tuto službu také předplatí. Pro majitele Echo Dot se sice jedná o sníženou cenu 2,5 eura (cca 65 korun), i tak se ale jedná o zbytečné předplatné, pokud třeba disponujete Spotify tak jako já.

Na češtinu rovnou zapomeňte

Všech výhod Alexy si nicméně užijete pouze v případě, ovládáte-li některý z mála podporovaných jazyků (angličtina, francouzština, italština, němčina, japonština, španělština a portugalština). Vyhlídky na podporu naší mateřštiny jsou mizivé, alespoň do chvíle, kdy nás Amazon přestane vnímat jako zemi pro své sklady a začne nás brát jako trh vhodný i pro jeho služby.

Já jsem během testování používal angličtinu, přičemž s rozpoznáním mé mluvené angličtiny neměla Alexa na Echo Dot žádný výrazný problém. Pokud ale máte silnější český nebo slovenský přízvuk, patrně budete s Alexou komunikovat hůře. Alexa si rovněž nedokáže připustit, že jste ji aktivovali v České republice. Uvedu jeden příklad.

Mezi nejčastější dotazy, které chytrému asistentovi kladu, je otázka „What’s the weather like?„, tedy jaké je počasí. Bez nastavené lokace se s Alexou příliš nedomluvíte, nicméně poté je vše bez výrazných problémů. Cestujete-li ale do jiného města a počasí vás tam zajímá taktéž, už je to těžší oříšek. U českých měst je nutné kromě anglického názvosloví dodat také jméno naší země, jinak vám Alexa bude hlásit počasí například pro část města Chicago, které se jmenuje Pilsen. Na města s diakritikou rovnou zapomeňte. Ale s tím si neporadí ani konkurence.





Celkově musím říct, že komunikace s Alexou je velmi příjemná. Navazující konverzace zvládá dobře, málokdy se splete, a pokud ji nechcete probudit klíčovým slovem Alexa, můžete si zvolit jiné. Jako fanouška Star Treku mě zaujalo klíčové slovo Computer, ale můžete použít také Echo či Amazon.

Na absenci podpory naší země se váží také jistá omezení funkcionality. Svou popularitu v zámoří si Alexa a chytrý reproduktor Echo Dot 3. generace získali především díky skvělému propojení na služby, které poskytuje Amazon.

Některé služby si sice užijete i u nás (Amazon Music či Amazon Prime), na to, že si objednáte nákup s donáškou až do domu, ale rovnou zapomeňte. Stejně tak Alexa zkrátka nepočítá, že by vám některé informace (třeba o dopravě, nebo zpravodajství) podala relevantně pro Českou republiku. Snad se dočkáme časem.

Za zvuk se stydět rozhodně nemusí

Hodně jsem se věnoval Alexe a chytrým funkcím, ale úplně jsem zapomněl opomenout do důležité – zvuk. Tady můžu s klidným svědomím konstatovat, že Amazon Echo Dot 3. generace ostudu rozhodně neudělá. Po počáteční skepsi jsem se do hudby z Echo Dot zaposlouchal více a porovnal jej také s Google Home Mini. Ve zvukovém podání se Home Mini zkrátka nechytá. Není se ale co divit, obě zařízení od sebe dělí několik let.

Výšky a basy jsou na tak malý reproduktor poměrně obstojné, středy mají tendenci se ztrácet. Když říkám obstojné basy, tak tím myslím obstojné basy vzhledem k velikosti a zaměření chytrého reproduktoru – audiofilové budou zkrátka brblat vždycky. Pakliže si chcete sem tam pustit nějakou tu hudbu jako podkres na pozadí k vaření nebo čtení, bohatě vám Echo Dot 3. generace bude stačit. Jestli si chcete zvuk trochu poladit, využít můžete ekvalizér integrovaný do aplikace.

Jestli to s Echo Dot chcete rozbalit na párty, taktéž vás nenechá na holičkách. Maximální hlasitost je velmi obstojná a troufnu si říct, že většinu času budete mít reproduktor někde okolo 50 procent. Pokud by se vám ani tak zvuk příliš nezdál, můžete propojit lepší reprosoustavu skrze 3,5mm jack, nebo přes Bluetooth. Echo Dot se tak může stát jen chytrým mozkem vaší domácnosti a zvuk může směle přenechat povolanějším.

Slovo musím utrousit také k mikrofonům. Ty jsou 4 a poradí si i během přehrávání hudby na maximální hlasitost. Sem tam sice nechytnou vyslovené klíčové slovo ani v tichu, ale to je spíš problém mé výslovnosti, než zařízení. Co musím pochválit, je nízká míra falešného spouštění. Zatímco během českého filmu Home Mini slyší frázi „Ok Google“ i několikrát, Amazon Echo Dot 3. generace s tímto až na výjimky problém nemá.

Závěrečné hodnocení

Jak shrnout Amazon Echo Dot 3. generace? Pokud budujete chytrou domácnost od píky a hledáte vhodného kandidáta na „mozek“, rozhodně nešlápnete s Alexou vedle. Množství podporovaných chytrých zařízení je velmi vysoké a neustále se zvyšuje, takže jen málokdy narazíte na zařízení, které se s Alexou nekamarádí. Potěší především také ty, kteří z nějakých důvodů nefandí Googlu. Alexa využívá především vlastních služeb, případně služeb Microsoftu.

Jakožto reproduktor taktéž Echo Dot 3. generace obstojí na výbornou. S cenou 1 149 korun sice seženete i levnější reproduktory, pokud ale hledáte mezi těmi chytrými, tak příliš konkurentů nemá. Na našem trhu mu reálně konkuruje pouze Google Home Mini, ale ten na tom se zvukovým podáním není příliš dobře. Zato s funkcemi se může vytahovat a budoucí podpora češtiny je taktéž reálnější.





Čímž se dostáváme k největší slabině, kterou je absence češtiny. Amazon Echo Dot 3. generace a chytrá asistentka Alexa je až příliš koncentrována na oblast Spojených států, kde nabídne suverénně nejvyšší přidanou hodnotu a velké množství funkcí. V našem prostředí se jedná spíše o chudou příbuznou, která se závistí kouká za velkou louži.

Upřednostnit tedy Amazon Echo Dot 3. generace, respektive asistentku Alexu před řešením od Googlu? Na to se podíváme v samostatném článku (připravujeme), kde porovnáme využitelnost Assistanta a Alexy v českém prostředí. Ať už souboj dopadne tak, či onak, můžu s klidným svědomím říct, že s Amazon Echo Dot 3. generace nešlápnete vedle.