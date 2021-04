Recenze Sonos Roam: prémiový bezdrátový reproduktor nejen na cesty

Kalifornskou značku Sonos vám pravděpodobně nemusím nijak podrobně představovat. Pokud nás čtete pravidelně, pak víte, že se jedná o předního výrobce bezdrátových multi-room reproduktorů. Jejich produkty se vyznačují špičkovým zvukem a precizním dílenským zpracováním, se kterými jde v ruku v ruce i sebevědomá cena. Jednotlivé reproduktory spolu v rámci domácnosti umějí komunikovat a zajistit vám kompletní a velmi kvalitní ozvučení.

Nejnovějším přírůstkem v portfoliu společnosti se stal přenosný bezdrátový reproduktor Sonos Roam. Sonos už sice v nabídce jeden přenosný reproduktor má; jde o Sonos Move z roku 2019 (recenze), nicméně ten se vzhledem k 3kg hmotnosti hodí spíše pro přenášení v rámci domácnosti (například na terasu), než že byste si jej s sebou vzali třeba na výlet či dovolenou.

Nejmenší Sonos na trhu

Oproti tomu Sonos Roam váží přijatelných 430 gramů a co se velikosti týče, můžeme označit za kompaktní reproduktor (168 x 62 x 60 mm). Bez problémů se vejde do batohu, kufru a dobře se nosí i v ruce. Výrobce jej nabízí ve dvou barevných variantách – námi testované bílé a černé. Design je navržený tak, abyste Roam mohli používat jak v režimu naležato, tak i „na stojáka“.

Balení se v recenzích příliš často nevěnuji, ale tady udělám výjimku. Ne že by byl obsah nějak bohatý, naopak – kromě reproduktoru v něm najdete jen napájecí USB kabel (bez adaptéru) a uživatelskou příručku. Ale líbí se mi, jak je krabička zpracovaná a přiznám se, že jsem při vybalování měl podobný pocit, který znají uživatelé jablečných produktů. A o to výrobci rozhodně šlo. Ekologicky smýšlející uživatele potěší fakt, že balení je kompletně recyklovatelné.

Tělo má trojúhelníkový tvar a je vyrobeno z pevného plastu s matnou povrchovou úpravou, díky které neklouže v ruce a neusazují se na něm otisky prstů. Horní a spodní strana je rovněž plastová, ale navíc s pogumovanou povrchovou úpravou.

Ta zabraňuje klouzání a také reproduktor chrání při nechtěných pádech. Na zadní straně má své místo tlačítko Power doplněné USB-C konektorem pro nabíjení. Aby byl reproduktor stabilní i v režimu naležato, jsou na těle umístěny čtyři malé gumové nožičky.

V horní části najdeme ovládací panel se čtyřmi tlačítky (ovládání přehrávače, regulace hlasitosti a aktivace/deaktivaci mikrofonu). Na těle Sonosu najdete 2 diody – jedna signalizuje aktivní mikrofon pro hlasového asistenta, druhá (kterou lze deaktivovat), že je reproduktor zapnutý.

Najít vhodné místo nebude problém

Úvodní konfigurace je stejně jednoduchá jako u jiných Sonos reproduktorů. Stačí spustit mobilní aplikaci, skrze kterou vše nastavíte a případně Roam přes Wi-Fi začleníte do vašeho systému. Jelikož máme obývací pokoj propojený s kuchyní a v obýváku využívám kombinace Sonos Beam (soundbar) + 2x Sonos One, ihned jsem pro Roam našel místo na kuchyňské lince.

V režimu „na stojáka“ zabírá minimum místa a navíc nám vyřešil palčivý problém. Když totiž manželka vaří a u toho sledujte TV, hluk z digestoře zvuk z televize často přeruší. Dávat na kuchyňskou linku další Sonos One jsme už dříve zavrhli právě kvůli jeho velikosti, ale Sonos Roam se pro tyto potřeby perfektně hodí. A navíc už teď nemusíme z kuchyně „hulákat“ na zhruba 5 metrů vzdálený soundbar, abychom mohli ovládat chytrou domácnost. A díky stupni krytí IP67 bych se jeho využití nebál ani v koupelně.

Špičkový zvuk v kompaktním těle

V útrobách Roamu se nacházejí dva zesilovače třídy H, jeden tweeter a jeden mid-woofer. Vzhledem k tomu, že jsem měl možnost slyšet všechny produkty od Sonosu, vím, co od nich po zvukové stránce mohu čekat. I v případě Roamu výrobce láká na promyšlenou akustickou architekturu, která zajišťuje skvěle prokreslený, čistý, ale zároveň plný zvuk, navíc s velmi slušným basovým základem doplněný skvěle zvládnutými středovými tóny.

Reproduktory od Sonosu je dobré nechat zhruba týden rozehrát. Ne že by po vybalení z krabice hrály špatně, to vůbec – od prvního zapnutí mají špičkový zvuk, ale subjektivně mám pocit, že svou sílu pořádně odhalí až po pár dnech provozu.

Unavit Roam se mi nepodařilo ani na maximální úroveň hlasitosti. Při té jsem navíc jen nechápavě kroutil hlavou, jak může takhle malý repráček tak skvěle hrát. Zvuk je zkrátka zvládnutý na jedničku s hvězdičkou. Ale čekal snad někdo od Sonosu něco jiného? U produktu s takhle vysokou cenovkou zkrátka s kompromisy nepočítáte. V případě, že byste se plácli přes kapsu a pořídili si Roamy rovnou dva, lze je nastavit do stereo páru.

Přes Wi-Fi i Bluetooth

Sonos Roam je druhým produktem v portfoliu, který disponuje technologií Bluetooth (v tomto případě ve verzi 5.0). Tím prvním je model Move; všechny ostatní reproduktory od Sonosu komunikují pouze přes Wi-Fi, případně přes Ethernet. V případě Wi-Fi Roam podporuje standardy 802.11b/g/n/ac na 2.4 a 5 GHz.

Absence technologie Bluetooth by samozřejmě u Roamu nedávála žádný smysl. Při využití v domácnosti by to sice nevadilo, ale jakmile s repráčkem vyrazíte na cesty, nebo třeba piknik s přáteli, kde se očekává, že se k reproduktoru bude chtít připojit více lidí, je Bluetooth jasnou volbou. K přepnutí z Wi-Fi do Bluetooth režimu stačí podržet tlačítko Power na zadní straně po dobu jedné vteřiny. Při připojení přes Wi-Fi signalizační dioda na přední straně svítí bíle, při použití Bluetooth modře.

Automatické ladění

Sonos u svých reproduktorů přišel s technologií Trueplay, která optimalizuje zvuk podle akustické charakteristiky místnosti. U předchozích reproduktorů to fungovalo tak, že jste vzali iPhone nebo iPad, se kterým jste chodili po místnosti. Z reproduktoru vycházely testovací zvuky a díky dostatečně citlivým mikrofonům na jablečných produktech pak došlo k sestavení optimální zvukové charakteristicky.

Majitelé telefonů s Androidem měli smůlu – v tomhle případě je portfolio telefonů tak roztříštěné, navíc s velmi odlišnou kvalitou mikrofonů, že by optimalizace funkce byla velmi složitá. Sonos Roam tohle ale řeší po svém – má totiž dostatečně citlivé mikrofony, aby automaticky upravil zvuk podle toho, kde je zrovna umístěný. Sympatické je, že automatické Trueplay ladění funguje jak při připojení přes Wi-Fi, tak i prostřednictvím Bluetooth.

Jak jsem nakousl v úvodu, vestavěný mikrofon samozřejmě využijete i pro ovládání vaší chytré domácnosti skrze Alexu od Amazonu či Google Assistanta. A nechybí samozřejmě ani podpora pro AirPlay 2 pro zařízení s nakousnutým jablkem ve znaku.

Novinkou je také funkce Sound Swap, která umí přesměrovat zvuk z Roamu do nejbližšího reproduktoru ve vašem domácím systému. Stačí pouze podržet tlačítko pro přehrávání po dobu zhruba 2 vteřin, nicméně v praxi jsem téhle inovaci příliš na chuť nepřišel.

Baterie a výdrž

Kapacita vestavěné baterie je 18 Wh, nicméně za mnohem důležitější považuji údaj o celkové výdrž na jedno nabití. Ta je podle výrobce 10 hodin a po dvou týdnech testování mohu potvrdit, že s poloviční úrovní hlasitosti není problém této hodnoty dosáhnout. Přes USB-C kabel je možné dobíjet výkonem 10 W. V praxi tak reproduktor z nuly na sto dobijete za zhruba 90 minut.

Roam podporuje i bezdrátové dobíjení standardu Qi (nabíjecí cívka je umístěna ve spodní části). Případně si za zhruba 1300 Kč lze přikoupit originální Sonos nabíjecí podložku, se kterou nabití trvá přibližně 2 hodiny. Jen škoda, že tohle příslušenství není základní součástí balení. Vzhledem k ceně produktu a výrobní ceně nabíjecí podložky si nemyslím, že by šlo o něco, co by výrobce zruinovalo. Ale v Sonosu moc dobře vědí, jak dobře se dá vydělat na dalším příslušenství.

Mobilní aplikace

Stěžejním bodem pro ovládání je mobilní aplikace, která je dostupná pro Android i iOS, a samozřejmě také pro Windows a macOS. Aplikace je špičkově zpracovaná a celý systém Sonos skrze ni lze pohodlně ovládat a nastavovat.

Využívat můžete nejrůznější hudební služby, ale i hudební knihovnu přímo v zařízení. Mezi službami samozřejmě nechybí Spotify, Google Play Music, Apple Music, YouTube Music, Tidal, Dezzer a desítky dalších. K dispozici máte i obří databázi online rádií včetně českých stanic.

Pokud využíváte více reproduktorů od Sonosu v různých místnostech, lze v aplikaci vybírat, které reproduktory zrovna mají hrát a které naopak mají zůstat neaktivní. Každý reproduktor se přiřazuje k nějaké místnosti a je pak jen na vás, jak je v aplikaci provážete.

V aplikaci lze nastavit třeba i budík, rodičovskou kontrolu, časovač spánku a samozřejmě i hlasové asistenty. Pokud máte problém s nastavením Alexy, mrkněte se do naší recenze soundbaru Sonos Beam, kde najdete správný postup. Pohodlné je i vyhledávání, které spolehlivě funguje napříč všemi hudebními službami a vaší knihovnou. Skladby lze přidávat do fronty, do vlastní knihovny My Sonos nebo do Sonos playlistu.

Závěrečné hodnocení

Sonos vstup do segmentu kompaktních přenosných reproduktorů zvládl na výbornou. Jeho využití navíc není jednoúčelové, ale snadno jej lze začlenit do vašeho existujícího audiosystému, což považuji za skvělý benefit. Po designové stránce Roamu rovněž není co vytknout – velikostí „tak akorát“ padne do ruky a překážet vám nebude ani na kuchyňské lince nebo v koupelně.

Sonos Roam | The portable smart speaker for all your listening adventures

Watch this video on YouTube

Co se týče kvality zvukového přednesu, jedná se o jeden z nejlépe hrajících kompaktních reproduktorů na trhu, přes který lze pohodlně ovládat vaši chytrou domácnost. Navíc mu nevadí voda a zvládnout by měl i nechtěné pády, a mezi jeho silné stránky patří i výdrž na jedno nabití či skvěle zpracovaná mobilní aplikace.

Zápory na něm se tedy hledají opravdu těžko, ale jeden výraznější, který jsem už nastínil v odstavcích výše, tu přece jenom je – cena. 4 890 Kč včetně DPH rozhodně není zanedbatelná investice. Kdo Sonos slyšel a zná, dokáže cenu akceptovat; přece jen jde o prémiovou značku se špičkovým zvukem a funkcemi, které byste u konkurence hledali marně. Pro Sonosem nepolíbené uživatele ale může jít o poměrně velkou překážku.

Pokud o multi-room ozvučení přemýšlíte, rozhodně si nezapomeňte přečíst i naše další recenze produktů Sonos. V jejich portfoliu najdete soundbary Sonos Beam či Sonos Arc, klasické reproduktory Sonos One či Sonos Five, basový reproduktor Sonos Sub či „přenosný“ odolný reproduktor Sonos Move. Spekuluje se, že by značka Sonos v budoucnu měla představit i náhlavní sluchátka s aktivním potlačením hluku.