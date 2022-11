Recenze Sonos Sub Mini: přes den slušňák, v noci pařmen

Jde o elegantní bezdrátový subwoofer určený spíše do menších prostor

Basy umí být hutné, na poskakující skleničky a vibrující zdi ale zapomeňte

Cena je tradičně sebevědomá: necelých 13 tisíc Kč

Máte doma soundbar Sonos Beam či Arc, ideálně doplněný o reproduktory Sonos One? Pak byste měli zbystřit, protože dnes testovaný produkt cílí právě na vás, tedy za předpokladu, že už s touto kombinací nepoužíváte basový reproduktor Sonos Sub. Ten se ale díky masivnímu zvuku hodí spíše do větších prostor než do bytu a vlivem ceny přesahující 20 tisíc Kč rozhodně není pro každého.

Toho si byli velice dobře vědomi i v Sonosu a stejně jako v případě soundbarů se rozhodli i u subwooferů nabídnout úspornější variantu s označením Sub Mini, která disponuje dvěma basovými měniči. Zatímco klasický Sub má na výšku 39 cm a díky konstrukci jej lze používat i naležato, kdy jej lze umístit například pod sedací soupravu, Sub Mini má na výšku téměř o 9 cm méně, avšak kvůli válcovitému tvaru jde pouze postavit.

Nižší je i cena – Sonos Sub Mini pořídíte za 12 990 Kč, přičemž zvolit můžete námi testovanou bílou, nebo černou verzí. To stále není nikterak zanedbatelná částka, ale ve srovnání se starším sourozencem je přece jenom o poznání příjemnější. Bezdrátové reproduktory od tohoto amerického výrobce navíc nikdy nepatřily mezi ty levnější a člověk s tím tedy tak nějak počítá. Vyplatí se ale tato investice?

Zapojení je otázkou minuty

Všechny produkty této značky spolu komunikují bezdrátově skrze Wi-Fi, některé i přes Bluetooth. Zprovoznění tak trvá zhruba jednu minutu, respektive tři, pokud započítáte i ladění skrze technologii Trueplay. Po vybalení stačí zařízení připojit do sítě a zapnout tlačítkem na zadní straně. Pro správnou funkčnost se předpokládá, že už doma nějaký reproduktor od Sonosu máte. Jen pozor, z přenosnými modely Roam a Move jej nespojíte.

Následně stačí otevřít mobilní aplikaci Sonos a subwoofer přidat k vašemu stávajícímu systému. Já jsem Sub Mini testoval společně se soundbarem Sonos Beam 2. generace a dvěma reproduktory Sonos One.

Vlastníte-li iPhone nebo iPad, nabízí se kalibrace zvukového systému pomocí technologie Trueplay. V prvním kroku se bude nastavovat optimální prostorový zvuk pro vaše poslechové místo, v kroku druhém budete naopak chodit po místnosti, aby Sonos odladil kolizní frekvence, které by jinak mohly způsobovat nepříjemné rezonování.

Nemusíte se obávat, že by bez provedení kalibrace byl zvuk špatný. S Trueplay pouze docílíte vyrovnání případného zkreslení v rámci místnosti a zlepšení podání prostorového zvuku.

Uživatelé smartphonů s Androidem se mohou cítit diskriminováni, jelikož pro ně Trueplay ladění dostupné není. Výrobce to zdůvodňuje tím, že telefonů s Androidem je na trhu velké množství a mnohdy mají pochybnou kvalitu mikrofonu, tudíž by nebylo možné garantovat správné fungování. Majitelé zařízení s nakousnutým jablkem ve znaku tento problém řešit nemusí, jelikož ta mají už řadu let mikrofony naprosto špičkové.

Stylovka do každého obýváku

Kromě špičkového zvuku produkty od Sonosu zaujmou elegantním designem a ani Sub Mini není výjimkou. Atraktivnější mi přijde bílá varianta s černým otvorem, která v prostoru rozhodně nezapadne. Naživo jsem viděl i tmavou variantu, která naopak působí nenápadným, možná až obyčejným dojmem. V obou případech má plastové tělo matnou povrchovou úpravu, takže na něm nebudou vidět otisky prstů či škrábance. To je příjemná změna oproti klasickému Sonosu Sub, který má lesklý povrch.

Výšku už jsem zmiňoval v úvodu, průměr reproduktoru je 23 cm a hmotnost 6,23 kg. I když by označení Mini v někom mohlo evokovat dojem, že jde o kompaktní subwoofer, není tomu tak a v místnosti bude nutné mu alokovat dostatečný prostor.

Design je zároveň velmi minimalistický. Kromě nenápadného loga výrobce na horní straně, pod kterým se nachází NFC čip pro rychlé spárování, a zapínacího/párovacího tlačítka na té zadní zde žádné další prvky nehledejte. Zdířka pro napájecí kabel je společně s ethernetovým portem umístěna zespod. Stabilitu zajišťuje čtveřice gumových nožiček, díky nimž lze i provléknout kabeláž.

K čemu Ethernet? Pro všechny reproduktory od Sonosu platí, že se připojují k vaší domácí Wi-Fi síti a navzájem si posílají informace o tom, co zrovna přehrávají. Pokud ale v síti máte velké množství zařízení, můžete jí ulevit tím, že jeden z reproduktorů vybavený Ethernetem připojíte do sítě přes kabel. Sonos si pak vytvoří vlastní Wi-Fi síť s názvem SonosNet, v rámci které spolu budou komunikovat a nebudou vám zahlcovat standardní Wi-Fi síť.

Umí být nenápadný i velmi výrazný

Přiznám se, že jako fanoušek elektronické taneční hudby jsem si vždy potrpěl na masivní basy. Nepohrdnu samozřejmě ani klasickou hudbou, ale ta „dunivá“ mě zkrátka baví více. V případě Sonosu Sub, který jsem před několika lety testoval, jsem byl příjemně překvapený hutnou dávkou basů, které jsem během poslechu či sledování filmů dokázal ocenit, nicméně v případě používání v bytové jednotce by sousedé toto nadšení zřejmě nesdíleli. Ostatně tehdy jsem v recenzi psal, že do bytu bych s jeho pořízením byl opatrný. Sonos Sub je zkrátka divoch!

Sonos Sub Mini je naproti tomu tak trochu slušňák, jehož používáním v bytě sousedy rušit nebude, tedy pokud to nepřeženete s hlasitostí a nenastavíte úroveň basů na vyšší úroveň. Rozhodně ale nechci, abyste nabyli dojmu, že Sub Mini nedisponuje dostatečným výkonem. Jeho basové podání je zkrátka výrazně odlišné, než jaké servíruje jeho vyspělejší sourozenec. Navíc umí výrazně odlehčit soundbaru a postarat se o zřetelnější zvukový prostor i lepší dokreslení atmosféry.

Rozhodně nečekejte, že vám Sub Mini rozvibruje místnost, jako to umí klasický Sub. Ani skleničky v nedaleké poličce drnčet nebudou. Dlouho jsem přemýšlel, jakým slovním spojením zvukový přednes označit, až mi z toho vyšly „čisté a dobře mířené basy“. Jinými slovy, uslyšíte je a budete je vnímat, ale už ne cítit.

V mobilní aplikaci lze úroveň basů regulovat na stupnici od -15 do +15, přičemž výchozí hodnotou je nula. Troufám si tvrdit, že ta většině uživatelů příliš dlouho nepostačí, jelikož v tomto stavu reproduktor opravdu jen velmi decentně dokresluje basovou linku a občas jsem se přistihl, že kontroluji, jestli je vůbec Sub Mini zapnutý, a to zejména při sledování filmů. Jinými slovy, s výchozí hodnotou často ani nepoznáte, že jej doma máte. U spousty filmů, kde jsem byl zvyklý na basové scény, Sub Mini nijak výrazně nereagoval a servíroval méně odvážné basy. Stačilo ale zavítat do nastavení…

Jakmile úroveň posunete na šestku, rázem o něm budete vědět a myslím, že vám vykouzlí úsměv na tváři. Mimochodem, velký Sonos Sub měl přesně opačný problém – tam jsem naopak úroveň z výchozí nuly snižoval na -4. Rozdíl mezi oběma produkty je tedy patrný na první pohled, a hlavně i poslech. Pro testování prostorového zvuku jsem kromě filmů a hudby využíval i toto video na YouTube, kterým můžete prověřit i váš domácí systém.

Nejnižší basové frekvence tahle novinka zvládá od 25 Hz. Inovativní je i konstrukce – oba 15cm basové měniče jsou zde prakticky usazeny naproti sobě, což účinně eliminuje zkreslení, potlačuje vibrace a zároveň zvětšuje akustický tlak. Žádný výdech, jaký má klasický Sonos Sub, zde ale nehledejte. Mini je určený spíše do menších prostor okolo 40 m2, kde odvádí skvělou práci. Oceníte jej nejen při poslechu hudby, ale i během sledování filmů. Jen to zkrátka není taková nálož jako v případě většího modelu. Právě proto onen přídomek v produktovém názvu.

Závěrečné hodnocení

Produkty značky Sonos vždy patřily do prémiovějšího segmentu, nicméně svou vyšší cenu si dokázaly obhájit. Ostatně bezdrátové multiroom řešení tohoto amerického výrobce najdeme v milionech domácností po celém světě. Ti nejnáročnější už doma pravděpodobně mají nejdražší soundbar Sonos Arc v kombinaci s klasickým Sonosem Sub a několika reproduktory Sonos One, nicméně tahle kombinace v pořizovací ceně přesahuje hranici 50 tisíc korun.

Pokud už doma soundbar od Sonosu máte, rozhodně bych nejprve doporučil investovat do prostorového audia, které vám zajistí dva reproduktory Sonos One. K téhle kombinaci je Sonos Sub Mini ideálním společníkem a věřte mi, že s jeho službami budete spokojeni. Troufám si tvrdit, že tenhle produkt je trefou do černého, protože dokáže uspokojit výrazně širší spektrum zákazníků než v případě větší varianty. A abych nezapomněl – využít jej lze i s reproduktory Symfonisk švédského výrobce Ikea, na jejichž vývoji se Američané také podíleli.