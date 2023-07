Recenze reproduktoru Marshall Willen: jak hraje ten nejmenší ze slavné rodiny?

Marshall Willen je ideálním společníkem pro cestování a letní pohodu u vody

Boduje drobnými rozměry i nízkou hmotností a přitom velmi slušným zvukem

Vyjde vás na 2 490 korun a můžete vybírat mezi dvěma barevnými kombinacemi

Letní období vyloženě láká k použití přenosných reproduktorů nebo drobných repráčků k vodě či do kempu. Od světoznámé značky Marshall jsem v minulosti vyzkoušel model Emberton a nyní se mi dostal do rukou ještě o něco menší model Willen. Jedná se o vstupní a tím pádem také nejlevnější produkt z portfolia přenosných reproduktorů, oproti Embertonu (1. generace) ale nabídne spolupráci s mobilní aplikací i praktické poutko pro uchycení na zadní straně.

Vzhled a zpracování

Novinka od Marshallu dorazila v nevelké krabičce. Reproduktor s rozměry 101,6 × 100,5 × 40,4 mm a hmotností 0,31 kg patří do kategorie těch nejmenších na trhu. V krabičce najdete jen to nejnutnější: nabíjecí kabel, papírové manuály a produkt samotný. Hned na první pohled mne zaujalo gumové poutko na zadní straně, pomocí kterého můžete Willen připnout typicky k nějaké tyči nebo drátu či provazu. To se může hodit například při pobytu ve stanu.

Ačkoliv je tělo plastové, zpracování působí velmi solidně a dokládá to také krytí IP67, které určuje odolnost vůči vodě i prachu. Neuškodí mu tedy déšť a ublížit by mu nemělo ani chvilkové ponoření pod vodní hladinu. V kombinaci s drobnými rozměry by tyto vlastnosti z Willenu mohly udělat ideální outdoorový reproduktor. Výrobce se na krabičce chlubí číselným údajem o použití 60 % recyklovaných plastů. To je s hvězdičkou dovysvětleno tak, že Willen je ze 40 % z plastů, z čehož je 60 % recyklovaných.

Jak už u Marshallu bývá zvykem, barevné provedení je černé a vystupuje pouze zlaté logo výrobce a zlaté tlačítko s možností pohybu do všech směrů. V nabídce je ale i světlá krémová varianta. Na levé straně najdeme USB-C konektor pro nabíjení. Horní strana pak nabízí diodovou signalizaci nabití baterie a tlačítko pro párování. Najdeme zde také mikrofon pro telefonní hovory, bohužel hlasových asistentů jsme se nedočkali.

Funkce a parametry

Tím jsme se plynule dostali ke schopnostem testovaného drobka. Z hlediska zvuku se můžeme těšit pouze na jediný 2″ měnič o výkonu 10 W, který je doplněný dvojicí pasivních radiátorů. Maximální akustický tlak činí 82 dB SPL (1 m) a frekvenční rozsah sahá od 100 Hz po 20 kHz.

Podporovaným kodekem je pouze SBC a bezdrátové připojení zajišťuje Bluetooth 5.1 s dosahem asi 10 m. K dispozici je také režim Stack, který zajistí propojení několika jednotek dohromady. V aplikaci můžete volit mezi trojicí přednastavených profilů, které zvuk ekvalizují. Jak již bylo řečeno, Willen zvládá telefonní hovory, ale „neumí“ hlasové asistenty.

Ovládání joystickem je velmi pohodlné. Pohybem do stran můžete přeskakovat nebo vracet skladby a nahoru nebo dolů zase měníte hlasitost zvuku. Na to jsem si rychle zvykl.

Zvuk

Ačkoliv je zřejmé, že u takto malého reproduktoru s jediným měničem a omezeným výkonem není možné očekávat ohromující zvukový výkon s plnými basy a vysokou hlasitostí, musím uznat, že mne Willen příjemně překvapil. Při nižších hlasitostech je přednes v jednotlivých frekvenčních oblastech velmi vyrovnaný a ani již zmíněné basy nejsou nijak významně upozaděny. Bez problému rozeznáte baskytarovou linku i různé syntezátory v hlubších polohách. U některých malých a levných reproduktorů tyto složky často téměř vymizí. To se u Willenu neděje.

Zároveň je nutno upozornit ty, kteří by rádi basy vytáhli pomocí ekvalizéru v aplikaci. Preset „Push“ totiž basy nezesílí, ale naopak zeslabí středy a vrchy, aby spodní frekvence více vynikly. Celkově si ale moc nepomůžete. I tak jsou spodní frekvence vzhledem k rozměrům produktu velmi slušné.

Drobný reproduktor má i určitá další omezení. Samozřejmě se stále bavíme o monofonním přednesu (pokud nespojíte více kusů dohromady) a je potřeba počítat také s tím, že vyzařování probíhá jedním směrem. To vše je ale v této kategorii produktů poměrně běžné. Celková hlasitost je z mého pohledu dostatečná. Osobně jsem ani při outdoorovém použití u vody nebo někde v kempu nepotřeboval využívat maximální úrovně. Většinou jsem se pohyboval zhruba v polovině rozsahu nebo mírně nad polovinou.

Co se týče telefonních hovorů, jsou zcela zřetelné a zvuk je rozhodně použitelný. Kvalita mikrofonu samozřejmě není taková jako u iPhonu, ale pro občasné zavolání Willen určitě postačí.

Baterie a výdrž

Pokud vás zajímá, jak dlouho ještě bude Willen hrát, máte v podstatě dvě možnosti. Ta jednodušší je nepřetržitě svítící kontrolka na horní straně reproduktoru. Je rozdělena na celkem 5 úrovní, které s ubývající energií postupně zhasínají. Velmi praktické řešení pro rychlou kontrolu nabití!

Další možností je samozřejmě ukazatel v aplikaci, který ale zaokrouhluje na desítky procent. Ačkoliv výrobce kapacitu baterie neudává, nejmenší Marshall nabízí více než 15 hodin poslechu, což je pro běžné použití dostatek. Nezapomnělo se ani na rychlé nabíjení, díky kterému za pouhých 20 minut doplníte energii na další 3 hodiny poslechu. Nabíjení probíhá pomocí USB-C konektoru.

Doprovodná aplikace

Aplikace Marshall je v tomto případě velmi jednoduchá a nabízí pouze úplně základní funkce. Na domovské stránce již standardně najdete obrázek připojeného reproduktoru i se zobrazením úrovně nabití. Dále se nabízí ekvalizér, který ale poskytuje pouze tři přednastavené presety, přičemž pro můj poslech stejně nejvíce seděl nativní „Marshall“. Je zde ale možnost využít preferenci basů nebo naopak středů pro vokálně orientovanou hudbu.

Dále je v aplikaci možné propojit několik jednotek reproduktorů Willen dohromady. Tím ale její možnosti pomalu končí. Samozřejmostí jsou prvky pro ovládání přehrávání, jako je hlasitost, nebo si můžete prohlédnout ostatní produkty značky Marshall v nabídce. Víc toho ale z aplikace nevytřískáte. Ačkoliv je možné přepínat jazyky, češtinu budete hledat marně. Celkově je ale ovládání přehledné a jednoduché. K dispozici je samozřejmě verze pro Android i iOS.

Závěrečné hodnocení

Z hlediska designu a praktičnosti použití si nový Marshall drží svůj standard. Používá stále dost podobné prvky, které ale dlouhodobě fungují. Černá barva v kombinaci s decentním logem. Pogumovaná a velmi odolná úprava doplněná o praktické uchycení na zádech, již zažitý joystick i šikovný indikátor baterie. Ovládání je velmi intuitivní a také aplikace si drží velmi přehledné zobrazení, za což zčásti může děkovat tomu, že nabízí pouze pár základních funkcí.

Je ale potřeba něco víc? Willen je ideální reproduktor k vodě nebo na cesty především díky svým rozměrům a odolnosti. Pro takový způsob použití je pak dostačující i hudební výkon a potěší hlavně výborná výdrž baterie.

Pokud budu porovnávat konkurenci z vlastních řad, první generace Embertonu dnes stojí podobně jako Willen, neumí ale spolupracovat s aplikací a také výdrž baterie je nižší. Zvukově by ale měl nabídnout dvojnásobný výkon v jen o něco málo větším těle. Zároveň u obou generací máme stereo zvuk díky dvojici měničů. Emberton druhé generace je ještě zajímavější volbou, protože značně navýšil výdrž a „umí“ i aplikaci, rozměry jsou ale oproti Willenu dvojnásobné. Cenově se navíc dostáváme na 4 490 korun.

Pokud za přenosný reproduktor nechcete utratit více než oněch 2 490 korun, Willen je velmi dobrou volbou. Potěší především uživatele, kteří plánují časté přenášení a ocení drobné rozměry i odolné tělo. Ani zvuk vzhledem k velikosti není vůbec špatný a pozitivní je také možnost propojení více kousků dohromady. Na druhou stranu je nutné zmínit, že v této cenové kategorii seženete mraky produktů a u Marshallu si připlácíte za značku i design. Pokud s tím ale zvládnete žít, Willen rozhodně nebude špatnou koupí.

Marshall Willen 8.3 Design a zpracování 9.2/10

















Funkce a výbava 7.2/10

















Kvalita zvuku 8.3/10

















Výdrž baterie 9.0/10

















Mobilní aplikace 7.8/10

















Klady praktické rozměry i design

možnost uchycení poutkem na zádech

krytí IP67

mikrofon pro telefonní hovory

výdrž na baterii i rychlé nabíjení Zápory vyšší cena

chybí hlasoví asistenti

jen velmi jednoduchý ekvalizér

pouze monofonní zvuk Koupit Marshall Willen