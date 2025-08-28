Bromley 750 je první party reproduktor od Marshallu. Má světelnou show a stojí téměř 25 tisíc

- Také značka Marshall vstupuje do segmentu party reproduktorů s modelem Bromley 750
- Ten nabídne světelnou show díky mřížce LED diod i všesměrový zvuk
- Je osazen celkem osmi reproduktory a nechybí mu ani krytí IP54
- Baterie je vyměnitelná a nabízí úctyhodnou výdrž 40 hodin
S party reproduktory se poslední dobou roztrhl pytel a k široké nabídce značky JBL přibyla například i celá řada produktů od Sony. Svůj podíl v tomto segmentu chce získat také Marshall, který odhalil první model orientovaný právě na party reprodukci s označením Bromley 750. Oproti konkurenci nechce být pozadu a kromě zvukového zážitku tak nabízí také světelné efekty. Ty jsou vytvářeny mřížkou LED diod schovaných za krytem reproduktoru.
Výdrž na baterii 40 hodin i světelné presety reagující na hudbu
K dispozici bude trojice animovaných presetů pro světelné efekty, přičemž dva z nich budou reagovat na přehrávanou hudbu. Také pro zvuk bude k dispozici nastavení dvou poloh: jedna pro maximální hlasitost a velké prostory, druhá dynamická pro menší skupiny. Z hlediska výdrže baterie se bavíme o čtyřiceti hodinách, které je však možné prodloužit výměnou záložní baterie. Nabití proběhne za 3,5 hodiny a za 20 minut je možné doplnit energii na 5 hodin přehrávání. Nechybí vstupní konektory pro mikrofony nebo hudební nástroje. Transport poměrně těžkého reproduktoru s hmotností 23,9 kilogramů usnadňují kolečka i výsuvná rukojeť.
Součástí modelu Bromley 750 je celkem osm reproduktorů: dvojice wooferů, dvojice středových reproduktorů, dvojice 1″ tweeterů a dvojice 0,8″ tweeterů. Díky technologii True Stereophonic by mělo být zajištěno všesměrové vyzařování. Potěší také krytí IP54. Mezi podporované kodeky patří SBC, AAC a také LC3. Nechybí ani multipoint připojení k více zařízením přes Bluetooth 5.3.
Ačkoliv zatím nemáme datum prodeje ani cenu pro český trh, výrobce uvádí údaj 999 euro, což je v přepočtu necelých 25 tisíc korun. K dispozici má být na některých trzích už v průběhu září. Na přesné údaje o dostupnosti u nás si ještě budeme muset počkat.