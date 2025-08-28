Bromley 750 je první party reproduktor od Marshallu. Má světelnou show a stojí téměř 25 tisíc

Adam Bělunek
Adam Bělunek 28. 8. 19:30
0
Bromley 750 je první party reproduktor od Marshallu. Má světelnou show a stojí téměř 25 tisíc
  • Také značka Marshall vstupuje do segmentu party reproduktorů s modelem Bromley 750
  • Ten nabídne světelnou show díky mřížce LED diod i všesměrový zvuk 
  • Je osazen celkem osmi reproduktory a nechybí mu ani krytí IP54
  • Baterie je vyměnitelná a nabízí úctyhodnou výdrž 40 hodin

S party reproduktory se poslední dobou roztrhl pytel a k široké nabídce značky JBL přibyla například i celá řada produktů od Sony. Svůj podíl v tomto segmentu chce získat také Marshall, který odhalil první model orientovaný právě na party reprodukci s označením Bromley 750. Oproti konkurenci nechce být pozadu a kromě zvukového zážitku tak nabízí také světelné efekty. Ty jsou vytvářeny mřížkou LED diod schovaných za krytem reproduktoru.

Marshall Bromley 750
Přesuny ulehčí výsuvné madlo, reproduktor váží 23,9 kg

Výdrž na baterii 40 hodin i světelné presety reagující na hudbu

K dispozici bude trojice animovaných presetů pro světelné efekty, přičemž dva z nich budou reagovat na přehrávanou hudbu. Také pro zvuk bude k dispozici nastavení dvou poloh: jedna pro maximální hlasitost a velké prostory, druhá dynamická pro menší skupiny. Z hlediska výdrže baterie se bavíme o čtyřiceti hodinách, které je však možné prodloužit výměnou záložní baterie. Nabití proběhne za 3,5 hodiny a za 20 minut je možné doplnit energii na 5 hodin přehrávání. Nechybí vstupní konektory pro mikrofony nebo hudební nástroje. Transport poměrně těžkého reproduktoru s hmotností 23,9 kilogramů usnadňují kolečka i výsuvná rukojeť.

Marshall Bromley 750

Součástí modelu Bromley 750 je celkem osm reproduktorů: dvojice wooferů, dvojice středových reproduktorů, dvojice 1″ tweeterů a dvojice 0,8″ tweeterů. Díky technologii True Stereophonic by mělo být zajištěno všesměrové vyzařování. Potěší také krytí IP54. Mezi podporované kodeky patří SBC, AAC a také LC3. Nechybí ani multipoint připojení k více zařízením přes Bluetooth 5.3.

Ačkoliv zatím nemáme datum prodeje ani cenu pro český trh, výrobce uvádí údaj 999 euro, což je v přepočtu necelých 25 tisíc korun. K dispozici má být na některých trzích už v průběhu září. Na přesné údaje o dostupnosti u nás si ještě budeme muset počkat.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Adam Bělunek
Adam Bělunek
Baví mě Apple, kvalitní audio-video technika a obecně chytrá řešení, která fungují. Volné dny se snažím trávit na kole v bikeparcích a trailcentrech, nebo na horách s batohem na zádech. Užívám si dobrou hudbu, občas zajímavou knihu a rád cestuji.

Další dnešní články

Tim Cook držící čipset v ruce (ilustrační obrázek)
Čipů bude dostatek! Apple si zajistil bohaté dodávky pro své budoucí iPhony
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 18:00
0
Smartphone Google Pixel 10
Konec čekání. Pixel 10 i Pixel 10 Pro jsou konečně skladem a za skvělou cenu
PR článek
PR článek PR článek 17:19
Obrázek ze hry Skate
Legendární hra Skate je zpět! K dispozici bude už za pár dnů a úplně zdarma
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 15:00
0
Smartphone Samsung Galaxy S25
Samsung oznámil zářijový Galaxy Unpacked. Co na něm představí?
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 13:45
1

Kapitoly článku