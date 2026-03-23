AirDrop na Samsungu? Řada Galaxy S26 boří bariéry mezi systémy

Michael Chrobok 23. 3. 15:00
Samsung Galaxy S26 Ultra
  • Sdílení souborů mezi vlajkovými modely od Samsungu a Applu se výrazně zjednoduší
  • Jihokorejský gigant chystá aktualizaci, v rámci které zajistí vzájemnou kompatibilitu
  • První majitelé telefonů ze Soulu se dočkají ještě tento týden

Mezi jednu z nejužitečnějších funkcí ekosystému od Applu je bezesporu AirDrop – rychlý přenos souborů a dat napříč zařízeními, pro který není potřeba jednotlivé přístroje párovat. Konkurenční Android už nějakou dobu propaguje svou alternativu jménem Quick Share, která funguje na podobném principu, avšak nejedná se, vzhledem k počtu kompatibilních zařízení, o plnohodnotnou náhradu. Problém také nastává ve chvíli, kdy potřebujete přenést soubor z Androidu na iOS. To už ovšem Google vyřešil a nyní to vypadá, že se k němu přidává také jihokorejský gigant Samsung.

Sdílení souborů mezi Samsungem a Applem se zjednoduší

Kompatibilita mezi Quick Share a AirDrop je velkým tématem, přičemž samotnému Googlu se jej u svých Pixelů podařilo vyřešit. Samsung, jednička na trhu s chytrými telefony, pochopitelně nemůže zůstat pozadu a nyní se zdá, že se majitelé zařízení ze Soulu konečně dočkají, minimálně tedy ti, kteří vlastní některý ze smartphonů z nejnovější řady Galaxy S26. Od zítřka, 23. března, začne společnost Samsung postupně zavádět podporu funkce AirDrop přes Quick Share na modelech Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra. Tato funkce se poprvé objevila na zařízeních Google Pixel 10 koncem roku 2025 a v posledních týdnech byla rozšířena i na řadu Pixel 9.

Funkce Quick Share a AirDrop bude kompatibilní na zařízeních Galaxy S26

Samsung v poznámce sdílené s redaktory serveru 9to5Google vysvětlil, že novinka se začne šířit nejprve 23. března v Jižní Koreji, přičemž v USA se funkce objeví ještě tento týden. Mezi další podporované regiony budou patřit Evropa, Hongkong, Japonsko, Latinská Amerika, Severní Amerika, jihovýchodní Asie a Tchaj-wan. Další zařízení Galaxy získají podporu AirDrop přes Quick Share později, ale konkrétní časový harmonogram zatím není znám.



Nepřehlédněte

AirDrop pro každého? Google chystá podporu v rámci Quick Share pro další Androidy

Je důležité poznamenat, že na rozdíl od Pixelů není podpora AirDrop na zařízeních od Samsungu ve výchozím nastavení zapnutá. Místo toho je v nastavení funkce Quick Share k dispozici samostatná položka „Sdílet se zařízeními Apple“. Samotný Samsung vysvětluje, že uživatelé Galaxy musí požádat uživatele iPhonů, aby se ujistili, že mají zapnutou viditelnost svého zařízení pro všechny, přičemž totéž je nutné nastavit i na zařízení Galaxy, pokud se soubory odesílají opačným směrem.

Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Gemini s Desktop Intelligence na počítači Mac
Co Apple zpackal, Google napravuje: Gemini pro macOS nabídne pokročilé funkce
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 13:30
0
MacBook Neo recenze: proč je tohle nejlepší notebook právě pro vás?
MacBook Neo recenze: proč je tohle nejlepší notebook právě pro vás?
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 12:00
8
Dva byznysmeni podávající si ruce před logem Netflixu (ilustrační obrázek)
Netflix v Česku zdražuje! Předplatné vás měsíčně vyjde až na 637 Kč
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 10:00
1
Francouzská letadlová loď na moři (ilustrační obrázek)
Utajenou letadlovou loď prozradil vlastní důstojník, svůj běh na palubě sdílel na Stravě
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:00
0

